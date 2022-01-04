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Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР

Автор блога SSSR в Tumblr собирает фотографии знаков, установленных на въезде в города бывшего СССР и стран социалистического лагеря. Кроме них, в коллекции есть муляжи военной техники и другие памятники архитектуры того времени. Название блога коллекционер расшифровывает как «Советские суперстранные реликвии».

Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР

Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР

Россия.

Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Румыния.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Украина
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Украина.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Киргизия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Украина.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Украина.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Киргизия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Украина.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Литва.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Украина.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Украина.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Румыния.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР
Россия.
Странные стелы на въездах в разные города бывшего СССР

Россия.

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