С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Раствор соды имеет щелочной характер.Химия 9 класс.Пищевая сода на з...
  • Алексей
    Герметик,специально предназначенный для плитки???Так плитку то уже покрасили!!! Бредятина какая тоРемонт в ванной к...
  • ZmeY T
    Acura это honda премиальная ))10 японских автом...

Бабушкины вещи стильно и гармонично в современном интерьере

Торшер, ковровая дорожка, чемодан, старый проигрыватель и такой же старый телевизор – лишь малая часть тех самых бабушкиных вещей из прошлого, которые по сей день взывают у большинства недоумение, но при этом неспроста пользуются огромной популярностью у дизайнеров.



Ведь в последние годы «старьё», обретая вторую жизнь, становится частью современного интерьера, идеально вписываясь практически в любую обстановку. Поэтому если у вас остались вещи советских времён, не спешите от них избавляться.

1. Старенький буфет




Старенький советский буфет отлично впишется в современный интерьер. 

Идея хранения посуды и других предметов в буфете опять становится актуальной, поэтому многие люди вновь начинают обзаводиться подобного рода шкафами. Но, прежде чем бежать в ближайший магазин или делать интернет заказ, вспомните, вдруг на балконе или где-нибудь на даче «притаился» один такой шкафчик, доставшийся от бабушки по наследству. Всё что вам нужно, так это привести его в порядок: при необходимости перекрасить, вскрыть лаком, сменить фурнитуру, а при желании и расписать стёкла акриловой краской. Также можно украсить буфет любыми подходящими по стилю декоративными элементы и гармонично вписав его в общую картину, смело переходите к наполнению. Аккуратно расставьте посуду, сувениры, вазы, статуэтки или книги.

2. Ковровая дорожка




Ковровые дорожки также обретают новую волну популярности.

Ковровые дорожки часто ассоциируются с сельскими домиками, но благодаря своему уютному дизайну они вновь обрели огромную популярность (на этот раз став модным акцентом в современном интерьере). Кроме того, с появлением декорирования в стиле бохо-шик и хюгге такие дорожки стали особенно востребованы. Их запросто можно постелить как в прихожей, так и на кухне, гостиной и даже детской, поскольку натуральные материалы гипоаллергенны, просты в уходе и внешне привлекательны.

3. Торшер




Старенький советский торшер также может пригодиться. 

Советский торшер не только привнесёт в современный интерьер неповторимую нотку истории, тепла, а и придаст ретро-шарма. Эти винтажные светильники часто имеют классические, упрощённые формы абажура, такие как цилиндрические или конические, с культовым дизайном и уникальными цветовыми сочетаниями. Поэтому они идеально впишутся в современные интерьеры, так как их обтекаемые формы и приглушённые цвета будут гармонировать с изящными, простыми линиями более современных помещений. Добавление такого светильника в интерьер создаст интересный контраст между традиционным дизайном и современной эстетикой, наполнив комнату теплом и располагающей атмосферой.

4. Ажурные занавески




Кружевные или ажурные занавески также могут стать частью современного интерьера. 

Кружевные (ажурные) занавески в современном интерьере станут отличным элементом декора и акцентной деталью, поскольку нежные узоры и мягкие, струящиеся ткани придают помещению нотки романтизма и оттенок винтажного очарования. Они прекрасно впишутся в современный минималистский декор, сделав его более лёгким, воздушным и уютным. Ко всему прочему, кружевные занавески также могут создать ощущение тепла и уюта, несмотря на их хрупкость и утончённость.

5. Настенный ковёр




Настенные ковры также возвращаются в современную моду. 

Как правило, советские ковры часто отличаются насыщенными, яркими цветами, геометрическими узорами и смелыми рисунками, которые, по словам дизайнеров, могут красиво контрастировать в современном интерьере. Сочетание такого ковра на стене с современным декором и мебелью, создаст интересную смесь двух эпох, приправленных нотками винтажной атмосферы, тем самым добавив в пространство ярких красок и тепла.

6. Старенький проигрыватель




Проигрыватель или радиола станут не только прекрасным элементом декора. 

Как правило, старые советские проигрыватели часто имеют классический ретро-дизайн в сочетании с изящными и стильными линиями и разнообразием форм. Поэтому их с лёгкостью можно интегрировать в современный интерьер, создав интересную и эксцентричную атмосферу в жилом пространстве. Кроме того, если ретро-проигрыватель (радиола или патефон) в рабочем состоянии, то его запросто можно использовать по назначению, а если нет – тогда используйте его в качестве тумбы или журнального столика.

7. Чемоданы




Чемоданам также можно найти отличное применение. 

За последние пару лет старые советские чемоданы вновь стали на пике популярности. Многие современные дизайнеры используют их в качестве элементов декора в интерьере. В них можно хранить всякие безделушки, а также вещи, которые надевались пару раз в год. Также чемодан можно использовать в качестве тумбочки, журнального столика, табурета или подставки для ног.

8. Телевизор




Сделайте из телевизора арт-объект.

Старенький телевизор прошлого века, также станет отличным элементом декора. Ведь его можно использовать не только в качестве тумбы, а и как арт-объект. Главное проявить фантазию и запастись терпением. Например, можно сделать подставку под цветы в горшках, или подставку для книг, журналов, статуэток и других безделушек.

9. Машинка швейная




Даже стол от швейной машинки можно оригинально использовать в современном интерьере. 

Как бы забавно это не звучало, но советская швейная машинка может пригодиться в современном мире даже в том случае, если вы не занимаетесь шитьём. Например, сняв саму машинку, можно использовать стол в качестве тумбы или стола как для творчества, так и в качестве подставки, на которой можно разместить все необходимые вещи от книг с журналами до косметических средств.

10. Самовар




Какое чаепитие и без самовара. 

В большинстве случаев в современном мире самовар используется в качестве элемента декора, поскольку создаёт уникальную и аутентичную винтажную атмосферу. Но если он в рабочем состоянии, то его запросто можно использовать по назначению, собравшись за чашечкой чая в кругу семьи.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
интерьер
Вещи

Картина дня

наверх