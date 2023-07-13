Инженерное чудо датчан: мост, переходящий в тоннель прямо посреди пролива

Эрессунлинк - инженерное чудо датчан.
Современные архитекторы и инженеры, планируя сооружение мостов, озадачены лишь одной целью: расстояния должны казаться меньше, и время пребывания в пути короче. Именно такие мысли посещают обывателей при взгляде на инженерное чудо – Øresund link. Это уникальный мост-тоннель, не имеющий аналогов в мире, связывает столицу Дании Копенгаген со шведским городом Мальме.
Проект моста-тоннеля, разработанный датским архитектором George K. S. Rothe.
Датский архитектор George K. S. Rothe разработал нестандартный проект Эрессунлинк, который включает в себя мост протяженностью 8 км, подземный тоннель (4 км) и искусственный остров.
Oresund link - уникальный проект моста и тоннеля.
Подобное инженерное решение не препятствует траектории снижения самолетов, идущих на посадку именно на этом участке. Судовая навигация также не испытывает неудобств при пересечении пролива Эрессун.
Суда беспрепятственно движутся по проливу Эрессун.
Помимо автомагистрали по мосту проходит двухколейная железная дорога и протянута сеть кабелей. За пересечение моста взимается пошлина.
Въезд в подземный тоннель Эресунн.
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