Ленивый способ посева огурцов

Подготовка к дачному сезону всегда занимает очень много времени, поэтому крайне важно оптимизировать и упростить как можно больше процессов. Один из способов сэкономить время — использование ленивого способа посева огурцов на рассаду.

Потратив минимум времени, даже начинающему огороднику удастся вырастить отменную рассаду.







Подготовка стаканчиков

Подготовка грунта

Посадка семян

Полив

Первым шагом необходимо подготовить емкости для выращивания рассады. Чтобы упросить процесс ухода за рассадой, советуем использовать метод фитильного полива. Для этого в пластиковом стаканчике проделываются отверстия, через которые протягивается бельевая веревка.Для выращивания рассады грунт необходимо обогатить питательными веществами. В качестве питательного средства можно использовать препарат биочарс — биологический уголь из скорлупы грецких орехов. Это средство нельзя недооценивать, ведь помимо того, что в биочарсе содержится огромное количество полезных веществ, этот препарат отлично разрыхляет почву, отпугивает насекомых, укрепляет иммунитет растений и ускоряет процесс прорастания семян.Биочарс берется из расчета 2 ст.л на 2 л грунта.Посадка семян займет буквально пару минут: наполните стаканчики подготовленным грунтом, в центре каждого стаканчика сделайте небольшое углубление и поместите в него семечко.Чтобы добиться лучшего результата при проращивании семян, в воду для полива рекомендуется добавлять специальный бальзам. Данное средство благоприятствует росту и развитию растений.Семена, посаженные таким простым способом, очень быстро прорастут. Буквально через 10 дней рассада уже будет иметь настоящие листики, будет активно развиваться корневая система.