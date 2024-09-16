Какие тайны открыла украденная рукопись Нострадамуса, которую недавно вернули в библиотеку в Риме

Дерзкая кража

Мишель де Нострадам.

Библиотекари думали , что уникальный манускрипт потерян навсегда.

Иллюстрации Нострадамуса.

Рисунки были сделаны лично Мишелем де Нострадамом.

Акварели ясновидящего столь же загадочны, как и его катрены.

Кем был Нострадамус, человек, опередивший своё время

Нострадамусу покровительствовала сама королева Франции Екатерина Медичи.

Суд инквизиции.

Проблема с пророчествами, подобными найденным в рукописи Нострадамуса, заключается в том, что каждый может быть экспертом, в зависимости от того, как он «интерпретирует» текст.

Что говорят эксперты по Нострадамусу