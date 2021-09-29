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7 полезных штуковин для дома и дачи, которые можно сделать из ненужной коробки для яиц


7 полезных штуковин для дома и дачи, которые можно сделать из ненужной коробки для яиц


В доме появилась пустая коробка из-под яиц? Не спешите ее выбрасывать. Дело в том, что из такой емкости можно сделать немало интересных и полезных вещей, каждая из которых способна значительно облегчить быт как в повседневности, так и в свете начала дачного сезона, который традиционно приносит дополнительных хлопоты в дом.

1. Емкость для саженцев


Можно высаживать прямо так. |Фото: syl.ru.

Можно высаживать прямо так. |Фото: syl.ru.

 

Готовите рассаду? Обычная коробка из-под яиц может стать прекрасной емкостью для того, чтобы разместить саженцы. Главное достоинством коробки в том, что она сделана из легко разлагающегося материала, а значит нет нужны вынимать саженцы из лотков. Можно сажать их на грядку прямо в них.

2. Трафарет


Получаются ровные грядки. |Фото: syl.ru.

Получаются ровные грядки. |Фото: syl.ru.

 

Упаковку для яиц можно использовать, в том числе в качестве трафарета во время работы на грядках. Кладем емкость на грунт и как следует прижимаем руками. В итоге получается идеальная гряда с равномерными посадочными углублениями.

3. Кормушка для птиц


Позаботься о птичках. |Фото: syl.ru.

Позаботься о птичках. |Фото: syl.ru.

 

Если хочется прикормить рядом с домом птичек, то коробка от яиц может стать идеальным вариантом для создания экономичной кормушки. Правда, в такой ситуации лучше брать пластиковую, а не картонную коробку, иначе из-за дождя и солнца кормушка очень скоро придет в негодность.

4. Украшения


Выглядит вполне мило. |Фото: yandex.ru.

Выглядит вполне мило. |Фото: yandex.ru.

 

Если нарезать лоточки из коробки по одному и покрасить краской, то из них можно делать замечательные украшения. Включаем фантазию на полную катушку и придумываем разнообразные цветы. Такие можно крепить на окна, стены, а еще из них можно сделать гирлянду.

5. Емкость для хранения


Можно хранить всякую всячину. |Фото: ya.ru.

Можно хранить всякую всячину. |Фото: ya.ru.

 

Лоток для яиц – это отличная емкость, чтобы в ней хранить всякую всячину. Можно держать в порядке мелкие предметы, укладывать клубки ниток для вязания, складывать метизы, нитки и вообще все что угодно. Из коробки для яиц можно даже сделать пенал для пишущих принадлежностей.

6. Подарочная емкость


Какая прелесть. ¦Фото: onedio.com.

Какая прелесть. ¦Фото: onedio.com.

 

Сделать из яичной коробки, коробку для подарка. Что может быть проще? Положите в лоток что-нибудь ценное и оберните подарочной лентой. Такая емкость будет выглядеть крайне необычно и неординарно.

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7 полезных штуковин для дома и дачи, которые можно сделать из ненужной коробки для яиц

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7 полезных штуковин для дома и дачи, которые можно сделать из ненужной коробки для яицПодписаться на мой Instagram
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