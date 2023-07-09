10 сумасшедших изобретений из прошлого, которые должны были стать революционными

Великие сумасшедшие идеи.
В истории появлялось немало безумных изобретений, которые столетия назад считались инновационными и способными произвести переворот в какой-либо области, но в реальной жизни так и не нашли реального применения. В нашем обзоре самые яркие из сумасшедших идей прошлого.
1. Приготовление пищи при помощи выхлопных газов
Готовка с помощью выхлопных газов.
Возможно, некоторые люди пытались согреть себе обед, поставив тарелку с ним на горячий двигатель. Оказывается, эта технология не нова. Еще в июне 1930 года в журнале Modern Mechanix была описана скороварка, которую можно было устанавливать на заднем бампере автомобиля. При этом она подключалась при помощи шланга к выхлопной трубе авто.
Идея состояла в том, что "горячие газы" из выхлопной трубы должны были разогревать пищу в скороварке. Утверждалось, что часа езды было достаточно, чтобы приготовить мясо и овощи. Остается только надеяться, что была предусмотрена хотя бы малейшая изоляция, чтобы пища не пропитывалась выхлопными газами. В 2015 году на конкурсе дизайна иранцы презентовали небольшой гриль, который также подключается к выхлопной системе авто.
2. Устройство для создания ямочек
Устройство для создания ямочек.
Естественные ямочки на щеках или подбородке зачастую выглядят очаровательно. Некая Эванджелина Гилберт из Рочестера, Нью-Йорк в 1923 году запатентовала устройство для искусственного создания ямочек. Его нужно было надевать на уши и подбородок, после чего со сторон затягивались винты, глубоко вдавливая в щеки деревянные круглые плашки. Американская медицинская ассоциация после проведенных исследований обнаружила, что подобная процедура может вызвать рак.
3. Плуг-пушка
Плуг-пушка.
Гражданская война была в самом разгаре, когда два жителя Нью-Йорка Фанчер и Френч получили патент на металлический плуг, передняя часть которого являлась пушкой, способной стрелять картечью или 1,5-килограммовыми ядрами. Авторы утверждали, что плуг, вкопанный в землю, может выступить в роли опоры, ограничивая отдачу. Якобы подобный девайс пригодился бы в хозяйстве для фермеров "в приграничных населенных пунктах, затронутых междоусобицами и партизанскими войнами.
4. Конус для сохранности макияжа
Конус для сохранности макияжа.
В 1939 году две модницы разработали Blizzard - конус, который должен был одеваться на лицо в ветреную или дождливую погоду, чтобы защитить макияж от окружающей среды. Неудивительно, что такие маски стали не особо популярными. Конечно, довольно трудно было общаться в подобных масках, да и прически на ветру по-прежнему растрепывались, зато помада и румяна оставались нетронутыми.
5. Highway Hi-Fi
Highway Hi-Fi.
Задолго до того, как были изобретены спутниковое радио, CD, кассеты и автомагнитолы, появилось устройство, с помощью которого автолюбители могли послушать музыку за рулем. Инженеры Chrysler попытались совместить машину и граммофон. Естественно, что виниловые пластинки стандартного размера попросту не влезали в приборную панель. В 1956 году появилось устройство со специальными пластинками малого диаметра, на которых была записана всего одна песня.
6. Необычные мундштуки
Необычные мундштуки.
В 40-50 годы табачная промышленность переживала свой расцвет. Распространенность курения достигла своего пика, а сигареты стали чем-то вроде социального статуса. Естественно, изобретатели быстро придумали всевозможные способы, чтобы заработать на этом. Чего только стоит мундштук для двоих людей, который появился в 1955 году, с помощью которого два человека могли курить одну сигарету, сидя в обнимку. Для курильщиков были выпущены мундштуки, при помощи которых можно было курить в машине, мундштуки со встроенными пепельницами и даже мундштуки с прикрепленным зонтиком для курения во время дождя.
7. Паровой человек из Ньюарка
Паровой человек из Ньюарка.
Как бы не невероятно это выглядело, это абсолютно реальное изобретение 1868 года. Паровой человек из Ньюарка был не первым работающим автоматом в истории, но он явно был самым стимпанковским. Построенный парой механиков из Ньюарка, 2,5 метровый Паровой человек весил 230 килограммов, а в его грудной полости был встроен паровой котел и двигатель мощностью 3 лошадиные силы.
Когда Парового человека нужно было дозаправить, то в его спину закидывали при помощи лопат уголь. Изобретатели хотели построить паровых лошадей для использования их в конках, но стоимость одной такой лошади (около $ 300) оказалась слишком большой.
8. Автоматический приподниматель шляпы
Автоматический приподниматель шляпы.
Сегодня большинство изобретений направлено на обеспечение безопасности на дорогах. Но еще в 1896 году новые девайсы зачастую делали для того, чтобы потакать своей лени. Изобретатель из Спокана Джеймс Бойл создал "устройство для приветствий", которое одевалось на голову. Когда джентльмен вежливо склонял голову вперед, чтобы поприветствовать кого-то, устройство само приподнимало его шляпу.
9. Велосипед GoofyBike
Велосипед GoofyBike.
В октябре 1939 года в журнале Popular Science рассказывалось о Чарльзе Штайнлауфе из Чикаго и его изобретении - GoofyBike. На этом необычном велосипеде размещалась вся семья. Чарльз руководил поездкой со своего места на верху велосипеда, крутя педали в тандеме с сыном. Его жена в это время сидела сбоку, работая на швейной машинке, а дочь разместилась спереди, просто обозревая окрестности.
10. Шлем с пистолетом
Шлем с пистолетом.
Шлем-пистолет был запатентован в 1916 году Альбертом Бэконом Праттом из Вермонта. Ствол пистолета был встроен в шлем сверху головы человека, а выстрел производился довольно необычным образом — человек должен был дунуть в специальную трубку возле рта, которая была соединена с надувной грушей возле курка. Груша надувалась и спускала курок. На практике это изобретение оказалось нецелесообразным, поскольку отдача могла сломать шею.
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