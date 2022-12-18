Почему острую пищу не нужно запивать водой?

Запить водой вы, конечно, можете, но это не будет иметь никакого смысла. Потому что жгучий вкус стручковому перцу придает алкалоид капсаицин. Попав в организм, он действует на рецепторы TRPV1, которые отвечают за ощущения тепла и боли. Именно они активизируются, когда вы выпиваете слишком горячий чай или съедаете что-то слишком острое.







Рецепторы посылают мозгу сигнал о том, что вы едите что-то вредное для организма, и тот мгновенно реагирует. В случае, если в блюде оказалось много перца, глаза слезятся, нос закладывает, появляется чувство жжения и желание запить, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Так организм пытается вытеснить нежелательное вещество и нейтрализовать его. Но! Капсаицин в воде не растворяется, а только «размазывается» по полости рта и далее по пищеводу, из-за чего неприятное ощущение усиливается.



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