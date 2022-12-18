Почему острую пищу не нужно запивать водой?

Запить водой вы, конечно, можете, но это не будет иметь никакого смысла. Потому что жгучий вкус стручковому перцу придает алкалоид капсаицин. Попав в организм, он действует на рецепторы TRPV1, которые отвечают за ощущения тепла и боли. Именно они активизируются, когда вы выпиваете слишком горячий чай или съедаете что-то слишком острое.
Рецепторы посылают мозгу сигнал о том, что вы едите что-то вредное для организма, и тот мгновенно реагирует. В случае, если в блюде оказалось много перца, глаза слезятся, нос закладывает, появляется чувство жжения и желание запить, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Так организм пытается вытеснить нежелательное вещество и нейтрализовать его. Но! Капсаицин в воде не растворяется, а только «размазывается» по полости рта и далее по пищеводу, из-за чего неприятное ощущение усиливается.
Как же «затушить пожар»? Есть несколько способов
Во-первых, действие капсаицина подавляют жирные молочные продукты, такие как молоко, кефир, йогурт, сыр, мороженое. Белок казеин удаляет капсаицин с нервных окончаний, и жжение проходит. Причем, если выбирать между стаканом молока и холодным кефиром 3–4% жирности, советую второе. Жир и кислота растворяют алкалоид и успокаивают раздраженные рецепторы, обладая обволакивающим эффектом. Если не хотите кефир, можете съесть сливочное мороженое. Тоже поможет.
Во-вторых, подобным образом действуют другие продукты, содержащие большое количество жиров. Поэтому можно съесть немного растительного масла или несколько кусочков шоколада, желательно молочного, так как в его состав входят и жиры, и казеин. В-третьих, капсаицин прекрасно растворяется в этиловом спирте. Следовательно, пара глотков вина или другого алкогольного напитка тоже снимут ощущение жжения. Исключение — пиво, так как содержащийся в нем хмель усиливает остроту. В-четвертых, помочь способен обычный кусочек хлеба или картофельное блюдо. Крахмал абсорбирует капсаицин, действуя подобно активированному углю. Именно поэтому рис является основой азиатских блюд, изобилующих острыми специями.
Но к перцу можно привыкнуть. Для этого достаточно ввести его в свой рацион, постепенно увеличивая дозу. Главное — не впадать в крайности и не забывать, что острота бывает разной. У того, кто пробует соус Atomic Kick Ass, могут начаться судороги, внутреннее кровотечение и паралич лицевых мышц, который будет продолжаться около получаса. Поэтому прежде, чем отведать его, посетитель ресторана обязан подписать специальную бумагу, которая освобождает заведение от ответственности за возможные последствия.
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