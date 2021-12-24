Маленькие кухонные хитрости

Эти маленькие хитрости известны далеко не каждой хозяйке, но знать их — всегда полезно! Небольшие секреты и хитрости от мудрых хозяек упрощают быт и облегчают домашний труд.



В холодильнике стоит открытая пачка мягкого творога, йогурта или сметаны, и мягкая пластиковая крышка всё время открывается? Проведите по ней, как утюгом, горячим сотейником, и крышечка приклеится обратно.



Чтобы котлетки получились по-настоящему сочными, во время жарки в центр каждой котлеты положите кусочек льда. Поджарьте с одной стороны, пока лёд не растает (около 3 минут), затем переверните и доведите котлеты до готовности. Приготовьте так хотя бы пару котлеток и почувствуйте разницу с обычным рецептом!



При варке курицы образуется много пены, и бульон получается мутный? Спасти ситуацию поможет яичная скорлупа. Хорошенько вымойте её и отправьте вариться вместе с курицей. Когда бульон будет готов, процедите его и удалите скорлупу. Вы заметите разницу — бульон будет намного более прозрачным, чем обычно.



В термосах и спортивных стаканах часто появляется неприятный запах, даже при регулярном мытье. Избавиться от него поможет простой трюк. Добавьте в каждую ёмкость немного зубной пасты, а также горячей воды. Закройте крышкой и взболтайте в течение 10-20 секунд.

Затем вам останется только промыть ёмкости под проточной водой: никакого запаха не будет!Сделать сметану можно из 20 % сливок и лимонного сока. Добавьте всего 1 ч. л. и размешайте. Сливки начнут густеть на глазах и в течение пары минут превратятся в потрясающую, свежую, жирненькую сметанку с лёгкой кислинкой.Подробнее о хитростях, упрощающих жизнь, смотрите в видео ниже: