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Как защитить томаты и картофель от фитофторы

Фитофтора — враг № 1 на дачных участках. Часто её можно наблюдать на томатах и картофеле. Для того чтобы защитить растения от фитофторы, обязательно обработайте их раствором, о котором рассказано ниже!

Как защитить томаты и картофель от фитофторы

В ведро наберите 10 л воды. Отдельно, в литровую банку с водой, добавьте по 1 ст. л. соды и уксуса 9 %. Сюда же добавьте 1 ст. л. медного купороса.

Как защитить томаты и картофель от фитофторы

Перелейте смесь в ведро с водой. Обработайте томаты и картофель (опрыскивание) либо рано утром, либо вечером, после захода солнца. Если пройдёт дождь, то процедуру следует повторить.

Как защитить томаты и картофель от фитофторы
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средствоФитофтора

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