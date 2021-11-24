С нами не соскучишься!

8 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Федоров
    Мир Тесен, если до конца недели я по-прежнему буду лишён возможности комментировать, у я покидаю вас.«Ваш дом Гулаг!»:...
  • Роман Ударцев
    Надо понимать, остальные были только ретушированные и кадрированные? Не смешите мои тапки)Фотографии без ре...
  • Andrew Kley
    Снимки хорошие, жизненные. Спасибо. Но, на мой взгляд поздновато. 82-й год - считай конец СССР. Было бы неплохо окуну...Фотографии без ре...

Уникальный проект тоннеля для кораблей в Норвегии

Норвегия станет первой страной мира, где существует самый настоящий тоннель для морских судов. Он будет построен на полуострове Стат, коммуна Селье.

Норвегии

Тоннель протяженностью в полтора километра будет пропускать не только транспортные, но и круизные суда.

Норвегии

Ширина сооружения 36 метров, высота превышает 45 метров.



Строительство амбициозного сооружения начнется в 2018 году и продлится около 4 лет. Стоимость проекта составила 118 миллионов долларов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх