Норвегия станет первой страной мира, где существует самый настоящий тоннель для морских судов. Он будет построен на полуострове Стат, коммуна Селье.
Тоннель протяженностью в полтора километра будет пропускать не только транспортные, но и круизные суда.
Ширина сооружения 36 метров, высота превышает 45 метров.
Строительство амбициозного сооружения начнется в 2018 году и продлится около 4 лет. Стоимость проекта составила 118 миллионов долларов.
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Уникальный проект тоннеля для кораблей в Норвегии
Норвегия станет первой страной мира, где существует самый настоящий тоннель для морских судов. Он будет построен на полуострове Стат, коммуна Селье.
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