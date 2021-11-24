Уникальный проект тоннеля для кораблей в Норвегии

Норвегия станет первой страной мира, где существует самый настоящий тоннель для морских судов. Он будет построен на полуострове Стат, коммуна Селье.







Тоннель протяженностью в полтора километра будет пропускать не только транспортные, но и круизные суда.







Ширина сооружения 36 метров, высота превышает 45 метров.







Строительство амбициозного сооружения начнется в 2018 году и продлится около 4 лет. Стоимость проекта составила 118 миллионов долларов.



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