10 продуктов, которые бодрят даже лучше, чем кофе

Существует очень много противоречивых исследований касательно того, какое влияние оказывает кофе на организм. Одни считают, что напиток вреден для сердца и желудка, а другие убеждены в его пользе. Невзирая на то, что окончательный суд над кофе еще не произошел, большинство людей стараются всячески сократить его употребление или вообще планируют отказаться от него. Но в этом случае возникает вполне закономерный вопрос: как просыпаться по утрам, если в рационе будет отсутствовать кофе?
Ароматный напиток занял прочное место в нашей жизни. Но если вы все-таки решили перейти на чай или свежевыжатые соки, изучите список продуктов, которые взбодрят вас не хуже, а даже лучше кофе.
1. Яблоки
Одно яблоко взбодрит не хуже стакана кофе. / Фото: 1zoom.ru
Англичане часто используют поговорку «An apple a day keeps the doctor away». В дословном переводе она означает, что человек, который съедает в день по одному яблоку, может забыть про визиты к врачу. На самом деле, это утверждение очень правильное, ведь яблоки избавляют от апатии, сонливости, плохого настроение. Такое положительное действие возможно за счет содержания в одном фрукте 13 граммов сахара. А, как известно, быстрые углеводы помогают мозгу быстрее проснуться и активизироваться. Большое вкусное яблоко вполне может заменить чашку кофе, которую вы привыкли пить утром перед походом на работу. Только пользы от него будет гораздо больше, чем от горячего напитка.
2. Яйца
Вареные яйца - отличный вариант питательного завтрака. / Фото: fitnessi.ru
В состав яиц входят протеины, которые оказывают положительное воздействие не только на мышцы, мозговую активность, но и на здоровье в целом. В комплекте с омега 3, жирами и белками, данные вещества дарят телу заряд бодрости и прилив энергии. Съеденные на завтрак яйца, дадут вам чувство насыщения не на 30 минут, как, например, пирожное, а на 3-4 часа. То есть до обеда вы будете чувствовать себя полным сил, без неожиданных приступов голода и усталости.
Кушать яйца можно в любом виде, от этого они менее полезными не станут. Приготовьте себе глазунью или омлет, сварите их вкрутую или всмятку, добавьте в салат. Помните, что главное в данном случае – не внешний вид, а содержание.
3. Какао
Какао и шоколад положительно влияют на организм. / Фото: ochocolate.ru
Какао (или шоколад, который является его производным) является очень полезным продуктом для тех, кто стремится всегда быть бодрым и активным. Конечно, это вовсе не значит, что нужно ежедневно носить с собой на работу килограмм конфет. Можно обойтись и несколькими кусочками шоколада, ведь даже в малых дозах он оказывает благоприятное воздействие на организм и бодрит не хуже кофе.
Если вы не любите сладкое или сидите на диете, приготовьте для себя какао на молоке. Протеины и сахар, которые входят в состав напитка, моментально разбудят организм и дадут ему понять, что скоро начнется рабочий день. Есть и еще один плюс – одним из компонентов какао-бобов является кофеин, который поможет долгое время сохранять нужный для активной мозговой деятельности уровень глюкозы в крови. И не забывайте, что какао на молоке – это очень вкусно, и если начать с него утро, то хорошее настроение на весь день вам гарантировано.
4. Грейпфрут
Аромат грейпфрута подарит заряд бодрости на весь день. / Фото: milayaya.ru
От сладкого переходим к горькому. Грейпфруты относятся к той категории продуктов, чей запах помогает моментально взбодриться и настроиться на работу. Если вы думаете, что это иллюзия, купите фрукт, разрежьте и просто положите его на свой рабочий на стол. Не пройдет и минуты, как ваш ум прояснится, и вы гарантировано почувствуете себя лучше.
Согласно исследованиям ученых, аромат цитрусовых бодрит человека быстрее, чем остальная пища. Также в их состав входит витамин С, который в считанные минуты приведет вас в тонус. Неудивительно, что жители многих стран мира начинают свое утро с небольшой дольки сочного грейпфрута или апельсина.
5. Овсянка
В овсянку можно добавлять яблоки и орехи для улучшения вкуса. / Фото: info-food.ru
Если ваше утро начинается с фразы родственников «Овсянка, сэр!», значит оно априори будет удачным. Несмотря на то, что среди экспертов до сих пор не существует единого мнения о пользе углеводов в начале дня, овсянка остается одним из самых популярных завтраков. Причина такой востребованности проста – данная каша является сложным, а значит полезным углеводом, в отличие от тех же блинов, вафель, булочек и прочей выпечки. Кроме того, овсянка не только моментально наполняет вас энергией, но и с самого утра задает правильный ритм обмену веществ.
6. Специи
Специи усиливают вкусовые качества блюд. / Фото: germania.one
Конечно, специи не являются полноценной едой. Но если добавить правильные приправы в ваш завтрак, то пробуждение будет быстрым и безболезненным. Ускорить метаболизм и взбодрить организм помогут корица, паприка, черный и красный перец, кумин (зира). Их можно добавлять в разные блюда, например, корица удачно подчеркнут вкус овсяной каши, перец и паприка придадут пикантности омлету, а кумин станет отличным дополнением овощного рагу или запеченного мяса.
7. Греческий йогурт
Греческий йогурт - более полезный аналог традиционного кисломолочного продукта. / Фото: yogurtinnutrition.com
Греческий, или, как его по-другому называют, фильтрованный йогурт – это самый любимый продукт фанатов здорового питания, ведь в нем гораздо меньше жиров, чем в классическом йогурте. Его можно использовать как самостоятельно, так и для заправки салатов, вместо майонеза или сметаны. За счет того, что во время фильтрации кисломолочный продукт лишается сыворотки, в его составе содержится много белков, а также мало сахара и углеводов. Выпив стакан греческого йогурта на завтрак, вы будете отлично себя чувствовать на протяжении всего дня. А еще, этот чудо-напиток способствует активному сжиганию жиров, ведь, чтобы его усвоить, организм тратит гораздо больше калорий, чем содержится в самом продукте.
8. Мед
Мед можно класть в чай или добавлять в выпечку вместо сахара. / Фото: medovkrym.ru
Многие диетологи и гастроэнтерологи рекомендуют на завтрак пить чай с медом. По их мнению, такой напиток убьет сразу двух зайцев: во-первых, в состав меда входят натуральные сахара, перерабатывая которые организм пробуждается в считанные минуты. А, во-вторых, данные вещества очень медленно выводятся, поэтому вы сможете оставаться бодрым на протяжении нескольких часов. Мед можно добавлять не только в чай. Еще он станет отличной альтернативой джему и варенью, будет прекрасно звучать в каше или салате из фруктов.
9. Орехи
Во всех разновидностях орехов содержится много витаминов и микроэлементов. / Фото: food-tips.ru
Почувствовать прилив сил и энергии помогут орехи. В их составе много магния и витаминов группы В, поэтому, употребляя их на завтрак, вы можете быть на 100% уверены, что на работе или в университете будете бодрыми и активными. Самое главное – не переборщить с суточной дозой. Орехи являются весьма калорийными, поэтому в день вы можете себе позволить максимум 30 грамм.
10. Шпинат
Листья шпината - отличный ингредиент для смузи, салата, яичницы. / Фото: zdravbud.net
Не самый вкусный продукт, согласны. Но если взбодриться нужно здесь и сейчас, то лучше этого травянистого растения ничто не справится. Его составляющими являются белки, йод, минеральные соли, провитамин А и много других полезных элементов, которые активизируют мозговую деятельность. Не обязательно кушать на завтрак салат с листьями шпината. Можно приготовить более привлекательную вариацию: изумрудный смузи или омлет.
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