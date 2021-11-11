Гениальные случайности легендарного фотографа агентства Magnum

Документальные фотографии одного из самых плодовитых и великих фотографов Magnum.
Бёрт Глинн, родившийся в американском Питтсбурге в 1925 году, после службы в армии учился на филологическом факультете Гарварда и фотографировал для университетской газеты сборные спортивные команды этого учебного заведения. Позже Глинн снимал для журнала LIFE, а в 1951 году был одним из первых американцев, присоединившихся к агентству
Magnum, а потом и возглавил его.
Бёрт Глинн снимал по всему миру - в Японии, России, Мексике, Кубе и Калифорнии. Освещал Синайскую войну, высадку морской пехоты США в Ливане и приход Фиделя Кастро к власти на Кубе, а его фото публиковали ведущие мировые издания.
В 1963 году Бёрт Глинн снял серию фотографий в СССР, которые вошли в книгу «Портрет всероссийский». «Все общества, от самых сложных до самых примитивных, руководствуются схожими опасениями, мифами и суевериями», - такое философское заключение фотограф сделал в конце своей карьеры.
1. Посещение главной исторически значимой достопримечательности в США
Генсек Никита Сергеевич Хрущёв перед мемориалом Линкольна. США, Вашингтон, 1959 год.
2. Вечеринка на воде
Пляжный сезон открыт. США, пригород Сиэтла, 1953 год.
3. Победа, которую команда ждала 3 года
Капитан чирлидингов и капитан футбольной команды обнимаются после триумфальной победы. США, Сиэтл, 1953 год.
4. Приватная вечеринка
Стриптиз-шоу в ночном клубе. Франция, Париж, 1956 год.
5. Яркие представители нефигуративного искусства
Американская художница абстракционистка Элен Франкенталер и представитель абстрактного экспрессионизма Дэвид Смит. США, Нью-Йорк, 1957 год.
6. Многочасовое выступление Фиделя Кастро
Яркое многочасовое выступление кубинского революционера. Куба, 1959 год.
7. Сэмми Дэвис-младший
Известный американский эстрадный артист смотрит в окно на Манхэттен. США, Нью-Йорк, 1959 год.
8. На съёмках фильма «Внезапно, прошлым летом»
25-летняя Элизабет Тейлор на съёмках фильма «Внезапно, прошлым летом». Испания, Сагаро, 1959 год.
9. Свадебная традиция
Герцог Ратленд пьёт шампанское из туфельки. Англия, замок Бельвуар, 1959 год.
10. Муж и жена
Молодожёны. Англия, у замка Бельвуар, 1959 год.
11. «И жили они долго и счастливо»
Пожилая пара в Сан-Диего. США, 1964 год.
12. Король поп-арта и его муза
Энди Уорхол, Эди Седжвик и Чак Вейн. США, Нью-Йорк, 1965 год.
13. Фрэнсис Кеннеди с женой
Сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди с женой. США,Индиана, 1968 год.
14. Массовые беспорядки
Убийство Мартина Лютера Кинга вызвало общенациональное возмущение, которое сопровождалось бунтами чернокожего населения. США, Вашингтон, 1966 год.
15. Панорама Нью-Йорка
Статуя Свободы и Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. США, 1986 год.
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