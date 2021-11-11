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Гениальные случайности легендарного фотографа агентства Magnum


Документальные фотографии одного из самых плодовитых и великих фотографов Magnum.

Документальные фотографии одного из самых плодовитых и великих фотографов Magnum.

 

Бёрт Глинн, родившийся в американском Питтсбурге в 1925 году, после службы в армии учился на филологическом факультете Гарварда и фотографировал для университетской газеты сборные спортивные команды этого учебного заведения. Позже Глинн снимал для журнала LIFE, а в 1951 году был одним из первых американцев, присоединившихся к агентству

Magnum, а потом и возглавил его.


Бёрт Глинн снимал по всему миру - в Японии, России, Мексике, Кубе и Калифорнии. Освещал Синайскую войну, высадку морской пехоты США в Ливане и приход Фиделя Кастро к власти на Кубе, а его фото публиковали ведущие мировые издания.

В 1963 году Бёрт Глинн снял серию фотографий в СССР, которые вошли в книгу «Портрет всероссийский». «Все общества, от самых сложных до самых примитивных, руководствуются схожими опасениями, мифами и суевериями», - такое философское заключение фотограф сделал в конце своей карьеры.

1. Посещение главной исторически значимой достопримечательности в США


Генсек Никита Сергеевич Хрущёв перед мемориалом Линкольна. США, Вашингтон, 1959 год.

Генсек Никита Сергеевич Хрущёв перед мемориалом Линкольна. США, Вашингтон, 1959 год.

 

2. Вечеринка на воде


Пляжный сезон открыт. США, пригород Сиэтла, 1953 год.

Пляжный сезон открыт. США, пригород Сиэтла, 1953 год.

 

3. Победа, которую команда ждала 3 года


Капитан чирлидингов и капитан футбольной команды обнимаются после триумфальной победы. США, Сиэтл, 1953 год.

Капитан чирлидингов и капитан футбольной команды обнимаются после триумфальной победы.
США, Сиэтл, 1953 год.

 

4. Приватная вечеринка


Стриптиз-шоу в ночном клубе. Франция, Париж, 1956 год.

Стриптиз-шоу в ночном клубе. Франция, Париж, 1956 год.

 

5. Яркие представители нефигуративного искусства


Американская художница абстракционистка Элен Франкенталер и представитель абстрактного экспрессионизма Дэвид Смит. США, Нью-Йорк, 1957 год.

Американская художница абстракционистка Элен Франкенталер и представитель абстрактного экспрессионизма Дэвид Смит. США, Нью-Йорк, 1957 год.

 

6. Многочасовое выступление Фиделя Кастро


Яркое многочасовое выступление кубинского революционера. Куба, 1959 год.

Яркое многочасовое выступление кубинского революционера. Куба, 1959 год.

 

7. Сэмми Дэвис-младший


Известный американский эстрадный артист смотрит в окно на Манхэттен. США, Нью-Йорк, 1959 год.

Известный американский эстрадный артист смотрит в окно на Манхэттен. США, Нью-Йорк, 1959 год.

 

8. На съёмках фильма «Внезапно, прошлым летом»


25-летняя Элизабет Тейлор на съёмках фильма «Внезапно, прошлым летом». Испания, Сагаро, 1959 год.

25-летняя Элизабет Тейлор на съёмках фильма «Внезапно, прошлым летом». Испания, Сагаро, 1959 год.

 

9. Свадебная традиция


Герцог Ратленд пьёт шампанское из туфельки. Англия, замок Бельвуар, 1959 год.

Герцог Ратленд пьёт шампанское из туфельки. Англия, замок Бельвуар, 1959 год.

 

10. Муж и жена


Молодожёны. Англия, у замка Бельвуар, 1959 год.

Молодожёны. Англия, у замка Бельвуар, 1959 год.

 

11. «И жили они долго и счастливо»


Пожилая пара в Сан-Диего. США, 1964 год.

Пожилая пара в Сан-Диего. США, 1964 год.

 

12. Король поп-арта и его муза


Энди Уорхол, Эди Седжвик и Чак Вейн. США, Нью-Йорк, 1965 год.

Энди Уорхол, Эди Седжвик и Чак Вейн. США, Нью-Йорк, 1965 год.

 

13. Фрэнсис Кеннеди с женой


Сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди с женой. США,Индиана, 1968 год.

Сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди с женой. США,Индиана, 1968 год.

 

14. Массовые беспорядки


Убийство Мартина Лютера Кинга вызвало общенациональное возмущение, которое сопровождалось бунтами чернокожего населения. США, Вашингтон, 1966 год.

Убийство Мартина Лютера Кинга вызвало общенациональное возмущение, которое сопровождалось бунтами чернокожего населения. США, Вашингтон, 1966 год.

 

15. Панорама Нью-Йорка


Статуя Свободы и Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. США, 1986 год.

Статуя Свободы и Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. США, 1986 год.

 

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Гениальные случайности легендарного фотографа агентства Magnum

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