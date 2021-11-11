Гениальные случайности легендарного фотографа агентства Magnum

Документальные фотографии одного из самых плодовитых и великих фотографов Magnum.

1. Посещение главной исторически значимой достопримечательности в США

Генсек Никита Сергеевич Хрущёв перед мемориалом Линкольна. США, Вашингтон, 1959 год.

2. Вечеринка на воде

Пляжный сезон открыт. США, пригород Сиэтла, 1953 год.

3. Победа, которую команда ждала 3 года

США, Сиэтл, 1953 год. Капитан чирлидингов и капитан футбольной команды обнимаются после триумфальной победы.США, Сиэтл, 1953 год.

4. Приватная вечеринка

Стриптиз-шоу в ночном клубе. Франция, Париж, 1956 год.

5. Яркие представители нефигуративного искусства

Американская художница абстракционистка Элен Франкенталер и представитель абстрактного экспрессионизма Дэвид Смит. США , Нью-Йорк, 1957 год.

6. Многочасовое выступление Фиделя Кастро

Яркое многочасовое выступление кубинского революционера. Куба, 1959 год.

7. Сэмми Дэвис-младший

Известный американский эстрадный артист смотрит в окно на Манхэттен. США, Нью-Йорк, 1959 год.

8. На съёмках фильма «Внезапно, прошлым летом»

25-летняя Элизабет Тейлор на съёмках фильма «Внезапно, прошлым летом». Испания, Сагаро, 1959 год.

9. Свадебная традиция

Герцог Ратленд пьёт шампанское из туфельки. Англия, замок Бельвуар, 1959 год.

10. Муж и жена

Молодожёны. Англия, у замка Бельвуар, 1959 год.

11. «И жили они долго и счастливо»

Пожилая пара в Сан-Диего. США, 1964 год.

12. Король поп-арта и его муза

Энди Уорхол, Эди Седжвик и Чак Вейн. США, Нью-Йорк, 1965 год.

13. Фрэнсис Кеннеди с женой

Сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди с женой. США,Индиана, 1968 год.

14. Массовые беспорядки

Убийство Мартина Лютера Кинга вызвало общенациональное возмущение, которое сопровождалось бунтами чернокожего населения. США, Вашингтон, 1966 год.

15. Панорама Нью-Йорка

Статуя Свободы и Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. США, 1986 год .