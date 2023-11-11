Как использовать вещи не по назначению и экономить

Цены на продукты, бытовую химию, девайсы для дома растут как на дрожжах, поэтому невольно начинаешь задумываться об эффективных способах экономии. Самый простой способ тратить меньше денег на быт – давать вторую жизнь некоторым предметам, даже если на первый взгляд они кажутся бесполезными.
Заинтригованы? Рассказываем об этом более подробно.
1. Пароварка из подручных средств
Вам понадобятся вилки, тарелки и сковорода.
Правильное питание – один из популярных современных трендов. Все больше людей отказываются от фастфуда, десертов с большим содержанием сахара, жареных продуктов, салатов, заправленных майонезом, в пользу полезных блюд, запеченных в духовке или приготовленных на пару. Но если духовка есть на каждой кухне (у кого-то газовая, у кого-то электрическая), то с пароваркой дела обстоят сложнее.
Если вы не включаете в свое ежедневное меню овощи, рыбу, котлеты на пару, и готовите их, предположим, раз в неделю, нет никакого смысла покупать отдельное устройство. Тем более, что при желании его можно смастерить из подручных средств.
Возьмите сковороду, положите на ее дно несколько вилок в форме снежинки и налейте небольшое количество воды. Сверху ставим тарелку, кладем овощи, накрываем крышкой и парим. Вот такая оригинальная пароварка у нас получилась. Если же вы готовите, например, котлеты, достаточно будет выложить их в сковороду, налить столько воды, чтобы она покрывала фарш примерно до середины, и накрыть крышкой. Так тоже будет создаваться нужный «парниковый эффект».
2. Втулки для хранения мелочи
Втулки можно использовать для хранения проводов или рассады
Втулка из-под туалетной бумаги или бумажного полотенца обычно сразу отправляется в мусорное ведро, без права на помилование. И зря! Она является прекрасным органайзером для хранения мелких предметов. Например, с ее помощью можно содержать в порядке кабеля и провода, носки, нитки, наматывать сверху пряжу, которая продается в клубках (если вы вяжете). Вариантов – масса, нужно только найти подходящий для вас.
На заметку: А еще втулки можно использовать как горшки для рассады. Благодаря достаточной высоте и диаметру, в них хорошо прорастают семена. Но самое удобное то, что когда дело дойдет до посадки, не нужно будет доставать рассаду из втулки – поместите ее прямо в землю. Картон со временем разложится сам, не повредив корни растения.
3. Губная помада в качестве органайзера для иголок
Из тубуса с губной помадой предварительно нужно все достать.
Давайте честно признаемся: большинство из нас очень редко проводят ревизию в косметичке. В результате у многих бьюти-средств просто истекает срок годности, и пользоваться ими по назначению уже нельзя. Или же мы покупаем много разных помад, но любимыми становятся всего две или три.
Как бы то ни было, если у вас есть помады, которые находятся на грани встречи с мусорным ведром, не торопитесь от них избавляться – они могут стать удобными игольницами. Все, что нужно сделать – положить косметику в морозилку на несколько часов, после чего достать остатки и хорошо вымыть емкость. Следующий шаг – вложить в «тубус» кусочек поролона или губки для мытья посуды, а затем разместить в нем иголки и булавки.
Благодаря такому простому лайфхаку, вы будете уверены, что инструменты для шитья находятся под надежной защитой. Плюс помада займет минимум места в вашей швейной корзинке.
4. Коробка из-под конфет для заморозки полуфабрикатов
Вам понадобится несколько коробок.
Отличный способ экономии – самостоятельно готовить полуфабрикаты, а не покупать уже готовые. Да, это занимает некоторое время, зато вы точно уверены в качестве использованных продуктов. Кроме того, это очень удобно. Только представьте: вы приходите домой с работы, и вместо того, чтобы несколько часов стоять у плиты, вытаскиваете из морозилки готовый полуфабрикат и готовите ужин за 20-30 минут, прикладывая минимум усилий.
Самыми популярными являются замороженные котлеты, тефтели, пельмени и вареники. Только их нужно правильно подготавливать к встрече с холодильником, иначе ничего хорошего не получится. Главное правило – каждый вареник или любой другой продукт должен лежать отдельно от другого, чтобы не слипнуться. Поэтому сначала важно заморозить их поштучно, а уже потом переложить в общий пакет.
Чтобы тарелки и разделочные доски во время этого процесса не занимали всю морозилку, используйте пустые коробки из-под конфет. Возьмите любую плотную подложку, замотайте ее в пищевую пленку, заполните всю поверхность пельменями и накройте крышкой из коробки. Сверху на нее снова выложите пленку и полуфабрикаты и накройте уже дном коробки. Такую «башню» стройте до тех пор, пока позволяет высота морозильного ящика. Или пока не закончатся коробки из-под конфет.
5. Пластиковые крышки от сметаны для обычных банок
Пластиковые крышки плотно садятся на банку.
Парадокс, но банок из-под консервированных продуктов всегда больше, чем крышек, последние часто теряются (напоминает ситуацию с носками). А если вы используете их для хранения, вопрос с крышками становится весьма актуальным, ведь большинство продуктов, в частности, зелень или специи, не должны контактировать с кислородом.
Отличное решение проблемы – использовать обычные пластиковые крышки, которые остаются от сметаны в стаканчике. Просто переверните ее и закройте стеклянную банку. Она сядет плотно, не будет пропускать воздух, но когда возникнет необходимость, легко снимется.
6. Домашние патчи из картофеля
Нарежьте картофель слайсами и положите на глаза
Сейчас в моде безотходное производство, поэтому кожуру от овощей и фруктов стараются не выбрасывать в мусорное ведро, а находить ей какое-то применение. Одни хозяйки варят бульон или компот, другие – делают чипсы, а третьи используют для бьюти-процедур.
Так, например, из картофельной кожуры, в состав которой входят алий, железо, витамины группы С и В, можно сделать прекрасные домашние патчи. Ее даже не нужно никак подготавливать – просто положите шкурку от корнеплода под глаза, полежите с ней минут 20 и оцените результат. Кожура снимет следы усталости, уберет темные круги под глазами и осветлит кожу. Кстати, на глаза можно класть и кружочки картофеля – эффект будет не хуже, а может, даже и лучше.
7. Пузырчатая пленка для декора десертов
Пузырчатая пленка создает красивый рисунок на торте.
Обычно пузырчатую пленку используют для того, чтобы уберечь хрупкие предметы в процессе транспортировки. В нее заворачивают стеклянные предметы, посуду, лампочки и пр. Также пленка часто служит антистрессовой игрушкой. Но оказывается, это далеко не все варианты ее применения. При желании, с помощью изделия можно даже украсить торт.
Для этого готовый бисквит нужно достать из духовки, собрать, выровнять кремом, а затем отрезать кусочек пленки и украсить бока. Вы увидите, как рисунок отпечатается и получается интересный узор. Принт может быть более мелким или крупным – это зависит от того, пленку какого размера вы взяли.
8. Фольга в качестве точилки
Сложите точилку в несколько слоев и разрежьте ножницами
Если все члены вашей семьи заядлые сладкоежки, наверняка вы часто покупаете шоколад. Далеко не все плитки сейчас заворачивают в фольгу, но если периодически вам попадается именно такое лакомство, советуем не выбрасывать ее. Оказывается, фольга может выполнять роль точилки. Просто сверните ее в несколько раз и порежьте на кусочки ножницами. В процессе нарезки они станут намного острее, и вы сможете обойтись без помощи мужа с точилкой в руках.
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