Как использовать вещи не по назначению и экономить

Цены на продукты, бытовую химию, девайсы для дома растут как на дрожжах, поэтому невольно начинаешь задумываться об эффективных способах экономии. Самый простой способ тратить меньше денег на быт – давать вторую жизнь некоторым предметам, даже если на первый взгляд они кажутся бесполезными.

Заинтригованы? Рассказываем об этом более подробно.



1. Пароварка из подручных средств

2. Втулки для хранения мелочи

3. Губная помада в качестве органайзера для иголок

4. Коробка из-под конфет для заморозки полуфабрикатов

5. Пластиковые крышки от сметаны для обычных банок

6. Домашние патчи из картофеля

7. Пузырчатая пленка для декора десертов

8. Фольга в качестве точилки

Вам понадобятся вилки, тарелки и сковорода.Правильное питание – один из популярных современных трендов. Все больше людей отказываются от фастфуда, десертов с большим содержанием сахара, жареных продуктов, салатов, заправленных майонезом, в пользу полезных блюд, запеченных в духовке или приготовленных на пару. Но если духовка есть на каждой кухне (у кого-то газовая, у кого-то электрическая), то с пароваркой дела обстоят сложнее.Если вы не включаете в свое ежедневное меню овощи, рыбу, котлеты на пару, и готовите их, предположим, раз в неделю, нет никакого смысла покупать отдельное устройство. Тем более, что при желании его можно смастерить из подручных средств.Возьмите сковороду, положите на ее дно несколько вилок в форме снежинки и налейте небольшое количество воды. Сверху ставим тарелку, кладем овощи, накрываем крышкой и парим. Вот такая оригинальная пароварка у нас получилась. Если же вы готовите, например, котлеты, достаточно будет выложить их в сковороду, налить столько воды, чтобы она покрывала фарш примерно до середины, и накрыть крышкой. Так тоже будет создаваться нужный «парниковый эффект».Втулки можно использовать для хранения проводов или рассадыВтулка из-под туалетной бумаги или бумажного полотенца обычно сразу отправляется в мусорное ведро, без права на помилование. И зря! Она является прекрасным органайзером для хранения мелких предметов. Например, с ее помощью можно содержать в порядке кабеля и провода, носки, нитки, наматывать сверху пряжу, которая продается в клубках (если вы вяжете). Вариантов – масса, нужно только найти подходящий для вас.На заметку: А еще втулки можно использовать как горшки для рассады. Благодаря достаточной высоте и диаметру, в них хорошо прорастают семена. Но самое удобное то, что когда дело дойдет до посадки, не нужно будет доставать рассаду из втулки – поместите ее прямо в землю. Картон со временем разложится сам, не повредив корни растения.Из тубуса с губной помадой предварительно нужно все достать.Давайте честно признаемся: большинство из нас очень редко проводят ревизию в косметичке. В результате у многих бьюти-средств просто истекает срок годности, и пользоваться ими по назначению уже нельзя. Или же мы покупаем много разных помад, но любимыми становятся всего две или три.Как бы то ни было, если у вас есть помады, которые находятся на грани встречи с мусорным ведром, не торопитесь от них избавляться – они могут стать удобными игольницами. Все, что нужно сделать – положить косметику в морозилку на несколько часов, после чего достать остатки и хорошо вымыть емкость. Следующий шаг – вложить в «тубус» кусочек поролона или губки для мытья посуды, а затем разместить в нем иголки и булавки.Благодаря такому простому лайфхаку, вы будете уверены, что инструменты для шитья находятся под надежной защитой. Плюс помада займет минимум места в вашей швейной корзинке.Вам понадобится несколько коробок.Отличный способ экономии – самостоятельно готовить полуфабрикаты, а не покупать уже готовые. Да, это занимает некоторое время, зато вы точно уверены в качестве использованных продуктов. Кроме того, это очень удобно. Только представьте: вы приходите домой с работы, и вместо того, чтобы несколько часов стоять у плиты, вытаскиваете из морозилки готовый полуфабрикат и готовите ужин за 20-30 минут, прикладывая минимум усилий.Самыми популярными являются замороженные котлеты, тефтели, пельмени и вареники. Только их нужно правильно подготавливать к встрече с холодильником, иначе ничего хорошего не получится. Главное правило – каждый вареник или любой другой продукт должен лежать отдельно от другого, чтобы не слипнуться. Поэтому сначала важно заморозить их поштучно, а уже потом переложить в общий пакет.Чтобы тарелки и разделочные доски во время этого процесса не занимали всю морозилку, используйте пустые коробки из-под конфет. Возьмите любую плотную подложку, замотайте ее в пищевую пленку, заполните всю поверхность пельменями и накройте крышкой из коробки. Сверху на нее снова выложите пленку и полуфабрикаты и накройте уже дном коробки. Такую «башню» стройте до тех пор, пока позволяет высота морозильного ящика. Или пока не закончатся коробки из-под конфет.Пластиковые крышки плотно садятся на банку.Парадокс, но банок из-под консервированных продуктов всегда больше, чем крышек, последние часто теряются (напоминает ситуацию с носками). А если вы используете их для хранения, вопрос с крышками становится весьма актуальным, ведь большинство продуктов, в частности, зелень или специи, не должны контактировать с кислородом.Отличное решение проблемы – использовать обычные пластиковые крышки, которые остаются от сметаны в стаканчике. Просто переверните ее и закройте стеклянную банку. Она сядет плотно, не будет пропускать воздух, но когда возникнет необходимость, легко снимется.Нарежьте картофель слайсами и положите на глазаСейчас в моде безотходное производство, поэтому кожуру от овощей и фруктов стараются не выбрасывать в мусорное ведро, а находить ей какое-то применение. Одни хозяйки варят бульон или компот, другие – делают чипсы, а третьи используют для бьюти-процедур.Так, например, из картофельной кожуры, в состав которой входят алий, железо, витамины группы С и В, можно сделать прекрасные домашние патчи. Ее даже не нужно никак подготавливать – просто положите шкурку от корнеплода под глаза, полежите с ней минут 20 и оцените результат. Кожура снимет следы усталости, уберет темные круги под глазами и осветлит кожу. Кстати, на глаза можно класть и кружочки картофеля – эффект будет не хуже, а может, даже и лучше.Пузырчатая пленка создает красивый рисунок на торте.Обычно пузырчатую пленку используют для того, чтобы уберечь хрупкие предметы в процессе транспортировки. В нее заворачивают стеклянные предметы, посуду, лампочки и пр. Также пленка часто служит антистрессовой игрушкой. Но оказывается, это далеко не все варианты ее применения. При желании, с помощью изделия можно даже украсить торт.Для этого готовый бисквит нужно достать из духовки, собрать, выровнять кремом, а затем отрезать кусочек пленки и украсить бока. Вы увидите, как рисунок отпечатается и получается интересный узор. Принт может быть более мелким или крупным – это зависит от того, пленку какого размера вы взяли.Сложите точилку в несколько слоев и разрежьте ножницамиЕсли все члены вашей семьи заядлые сладкоежки, наверняка вы часто покупаете шоколад. Далеко не все плитки сейчас заворачивают в фольгу, но если периодически вам попадается именно такое лакомство, советуем не выбрасывать ее. Оказывается, фольга может выполнять роль точилки. Просто сверните ее в несколько раз и порежьте на кусочки ножницами. В процессе нарезки они станут намного острее, и вы сможете обойтись без помощи мужа с точилкой в руках.