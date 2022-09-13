История о летчике, который во время Второй Мировой пожалел вражеский самолет

Современные романтики нередко утверждают, что рыцари и воинская честь остались в далеком Средневековье. Но история показывает, что даже во время самых кровопролитных войн есть место для джентльменского поведения и сострадания к врагу.











Немецкий летчик-истребитель Франц Штиглер.



Франц Штиглер впервые поднялся в небо на планере, когда ему было всего 12 лет. Мальчик учился в школе и хотел стать монахом. Но тяга к авиации пересилила и он выучился на авиационного инженера, стал летать, а затем сам учил летать других.



Когда началась Вторая мировая война, Штиглер вступил в Люфтваффе, военно-воздушные силы Третьего Рейха. Он стал летчиком-истребителем и воевал над Северной Африкой и Средиземноморьем.







Американские бомбардировщики B-17 в строю.



Когда американские бомбардировщики стали совершать массовые налеты на Германию и Австрию, Штиглер вернулся, чтобы защищать Родину. Всего за годы войны он совершил 487 боевых вылетов, в которых сбил 28 самолетов Союзников. Самого аса сбивали 17 раз. Но прославился Франц Штиглер вовсе не своими военными достижениями, а тем, что спас жизнь врагу.







Пилот бомбардировщика Чарльз Браун.







Экипаж бомбардировщика B-17F Чарли Брауна.



В декабре 1943 года американские бомбардировщики совершили очередной налет на немецкий город Бремен.

Одним и них управлял второй лейтенант Чарльз Браун. В его распоряжении был 4-моторный тяжелый бомбардировщик B-17F «Ye Olde Pub» и 9 членов экипажа. Позиция самолета была максимально опасной: с самого края группы.На высоте более 8 километров самолет был подбит немецкими зенитными орудиями, а после этого подвергся нападению истребителей. Тем не менее, экипаж Чарли Брауна выстоял и на изрешеченном самолете летел в сторону Англии.Полет двух врагов.Когда, как казалось, все опасности уже позади, в хвост бомбардировщику зашел «Мессершмитт» Bf-109G-6 Франца Штиглера. Немецкий пилот увидел плачевное состояние машины , а через дыры в фюзеляже даже разглядел раненых членов экипажа. Франц Штиглер позже рассказывал:«B17 был похож на сито, и повсюду была кровь; я видел что экипаж изо всех сил пытался спасти раненых и при этом остаться в воздухе. Я был поражен, что самолет еще может лететь. Я подумал про себя: как я могу сейчас подбить их? Я не могу убить этих полуживых людей. Я видел тяжело раненых и беззащитных МУЖЧИН на борту, а не просто САМОЛЕТ, что было нашей обычной целью. Одно дело стрелять в самолет, но в этом случае я видел людей. Я просто не мог этого сделать».«Мессершмитт» Франца Штиглера сопровождает «Боинг» Чарли Брауна.Штиглер знаками показывал Чарли Брауну, чтобы тот направил бомбардировщик за ним, но американец не изменил свой маршрут. Штиглер какое-то время сопровождал B-17, а затем вернулся на свой аэродром. Он никому не рассказал об этом случае, так как это было серьезным нарушением.По возвращению в Англию Чарли Браун доложил своему командиру, как немецкий пилот пожалел его самолет. Тот посоветовал никому об этом не говорить, чтобы у американцев не появилось жалости к врагу.Чарльз Браун и Франц Штиглер, а также плакаты с самолетами, на которых они летали в годы войны.Спустя много лет эта история стала достоянием общественности. В 1986 году Чарльз Браун , на вопрос о самом памятном для него моменте за всю войну, вспомнил, как немецкий летчик пожалел его экипаж. Он начал архивные поиски, пытаясь найти таинственного пилота истребителя. Его объявление в бюллетене военных летчиков попало к Францу Штиглеру и он вышел на связь. Немец и американец подружились и стали близкими друзьями.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)