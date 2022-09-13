История о летчике, который во время Второй Мировой пожалел вражеский самолет

Современные романтики нередко утверждают, что рыцари и воинская честь остались в далеком Средневековье. Но история показывает, что даже во время самых кровопролитных войн есть место для джентльменского поведения и сострадания к врагу.
Немецкий летчик-истребитель Франц Штиглер.
Франц Штиглер впервые поднялся в небо на планере, когда ему было всего 12 лет. Мальчик учился в школе и хотел стать монахом. Но тяга к авиации пересилила и он выучился на авиационного инженера, стал летать, а затем сам учил летать других.
Когда началась Вторая мировая война, Штиглер вступил в Люфтваффе, военно-воздушные силы Третьего Рейха. Он стал летчиком-истребителем и воевал над Северной Африкой и Средиземноморьем.
Американские бомбардировщики B-17 в строю.
Когда американские бомбардировщики стали совершать массовые налеты на Германию и Австрию, Штиглер вернулся, чтобы защищать Родину. Всего за годы войны он совершил 487 боевых вылетов, в которых сбил 28 самолетов Союзников. Самого аса сбивали 17 раз. Но прославился Франц Штиглер вовсе не своими военными достижениями, а тем, что спас жизнь врагу.
Пилот бомбардировщика Чарльз Браун.
Экипаж бомбардировщика B-17F Чарли Брауна.
В декабре 1943 года американские бомбардировщики совершили очередной налет на немецкий город Бремен.
На высоте более 8 километров самолет был подбит немецкими зенитными орудиями, а после этого подвергся нападению истребителей. Тем не менее, экипаж Чарли Брауна выстоял и на изрешеченном самолете летел в сторону Англии.
Полет двух врагов.
Когда, как казалось, все опасности уже позади, в хвост бомбардировщику зашел «Мессершмитт» Bf-109G-6 Франца Штиглера. Немецкий пилот увидел плачевное состояние машины, а через дыры в фюзеляже даже разглядел раненых членов экипажа. Франц Штиглер позже рассказывал:
«B17 был похож на сито, и повсюду была кровь; я видел что экипаж изо всех сил пытался спасти раненых и при этом остаться в воздухе. Я был поражен, что самолет еще может лететь. Я подумал про себя: как я могу сейчас подбить их? Я не могу убить этих полуживых людей. Я видел тяжело раненых и беззащитных МУЖЧИН на борту, а не просто САМОЛЕТ, что было нашей обычной целью. Одно дело стрелять в самолет, но в этом случае я видел людей. Я просто не мог этого сделать».
«Мессершмитт» Франца Штиглера сопровождает «Боинг» Чарли Брауна.
Штиглер знаками показывал Чарли Брауну, чтобы тот направил бомбардировщик за ним, но американец не изменил свой маршрут. Штиглер какое-то время сопровождал B-17, а затем вернулся на свой аэродром. Он никому не рассказал об этом случае, так как это было серьезным нарушением.
По возвращению в Англию Чарли Браун доложил своему командиру, как немецкий пилот пожалел его самолет. Тот посоветовал никому об этом не говорить, чтобы у американцев не появилось жалости к врагу.
Чарльз Браун и Франц Штиглер, а также плакаты с самолетами, на которых они летали в годы войны.
Спустя много лет эта история стала достоянием общественности. В 1986 году Чарльз Браун, на вопрос о самом памятном для него моменте за всю войну, вспомнил, как немецкий летчик пожалел его экипаж. Он начал архивные поиски, пытаясь найти таинственного пилота истребителя. Его объявление в бюллетене военных летчиков попало к Францу Штиглеру и он вышел на связь. Немец и американец подружились и стали близкими друзьями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии