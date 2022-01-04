Атмосферная серия монохромных портретов мусульман, живущих в США

Офицер полиции во время молитвы. Парк 51, Манхэттен, Нью-Йорк, 2012 год. Автор: Robert Gerhardt.

Юный баскетболист в парке до пятничной молитвы, Бруклин, Нью-Йорк, 2011 год. Автор: Robert Gerhardt.

Молитва перед мусульманским парадом, Манхэттен, Нью-Йорк, 1995 год. Автор: Ed Grazda.

Пакистанские дети играют в крикет в парке, Бруклин, Нью-Йорк, 2011 год. Автор: Robert Gerhardt.

Турецкие и американские дети за столом с книгами , Калифорния, 1940 год. Alexander Alland.

Афганские мусульмане Ид аль-Адха , Флашинг Квинс, Нью-Йорк, 1998 год. Автор: Ed Grazda.

Съёмка, 1999 год. Автор: Mel Rosenthal.

Выпускник, 1999 год. Автор: Mel Rosenthal.

Иракская девушка-мусульманка, изучает английский язык , 1999 год. Mel Rosenthal.

B & B магазин электроники, владелец с детьми, Бэй-Ридж, Бруклин, 1999 год. Mel Rosenthal.

Палестинская женщина с американским флагом, Калифорния 2001 год. Автор: Mel Rosenthal.

Дебби Алмонтасер с фотографией сына Юсифа, 2001 год. Автор: Mel Rosenthal.