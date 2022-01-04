Атмосферная серия монохромных портретов мусульман, живущих в США

Офицер полиции во время молитвы. Парк 51, Манхэттен, Нью-Йорк, 2012 год. Автор: Robert Gerhardt.
Америка – огромная страна, в которой полным-полно людей разных национальностей и вероисповеданий. Не так давно в Нью-Йорке прошла фотовыставка, посвящённая мусульманам, где были представлены снимки, ломающие все стереотипы об этих людях вокруг которых чаще всего витает негатив и не самое лестное мнение. Ведь зачастую народ привык идти на поводу у окружающих, веря слухам и предрассудкам, забывая о том, что ни вера, ни цвет кожи, ни традиции, ни мировоззрение не являются главным критерием человечности.
Музей города Нью-Йорка во главе с командой фотографов провёл выставку, где были представлены чёрно-белые портреты мусульман, живущих в США начиная с 1940 года по наши дни. Таким образом организаторы мероприятия решили показать то, что человек -прежде всего человек несмотря ни на что и что любое преждевременное мнение – ошибочно.
Юный баскетболист в парке до пятничной молитвы, Бруклин, Нью-Йорк, 2011 год. Автор: Robert Gerhardt.
Молитва перед мусульманским парадом, Манхэттен, Нью-Йорк, 1995 год. Автор: Ed Grazda.
Пакистанские дети играют в крикет в парке, Бруклин, Нью-Йорк, 2011 год. Автор: Robert Gerhardt.
Турецкие и американские дети за столом с книгами, Калифорния, 1940 год. Alexander Alland.
Афганские мусульмане Ид аль-Адха , Флашинг Квинс, Нью-Йорк, 1998 год. Автор: Ed Grazda.
Съёмка, 1999 год. Автор: Mel Rosenthal.
Выпускник, 1999 год. Автор: Mel Rosenthal.
Иракская девушка-мусульманка, изучает английский язык, 1999 год. Mel Rosenthal.
B & B магазин электроники, владелец с детьми, Бэй-Ридж, Бруклин, 1999 год. Mel Rosenthal.
Палестинская женщина с американским флагом, Калифорния 2001 год. Автор: Mel Rosenthal.
Дебби Алмонтасер с фотографией сына Юсифа, 2001 год. Автор: Mel Rosenthal.
«Конкурс красоты по-мусульмански» - замечательная серия фотографий в продолжение темы о мусульманах. На снимках запечатлены очаровательные девушки, глядя на которых понимаешь, что у душевной красоты нет ни национальности, ни религии...
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии