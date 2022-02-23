10 пар продуктов, которые совсем не сочетаются друг с другом

Все мы любим покушать и чем вкуснее еда, тем естественно лучше. Но наверняка мало кто знает, что от правильности сочетания продуктов в блюде зависит и его вкус, который может быть испорчен из-за того, что ингредиенты друг другу совсем не подходят. Вспомните, как в очередной раз, выходя из-за стола, вы ощущали тяжесть и переполненность в желудке, хотя съели не так уж много.

Одной из причин такого дискомфорта являются несочетающиеся между собой продукты, которые принесут намного больше пользы, если вы будете есть их по отдельности.

Ржаной хлеб + кофе

Если вы не можете представить свой завтрак без ржаного хлеба, то стоит забыть про кофе. Дополните утреннюю трапезу зеленым чаем. Он тоже богат антиоксидантами, но при этом его свойства все же отличаются. Так, зеленый чай не препятствует всасыванию питательных веществ в организм человека, чего не скажешь про кофе. Если вы хотите, чтобы завтрак был действительно полезным и вкусным, отложите кофеин до обеда.

Алкоголь + "Кока-кола"

Глупо и безрассудно мешать алкоголь с популярным напитком "Кока-кола". Причин этому несколько. Во-первых, такой напиток сразу становится чрезвычайно калорийным. Во-вторых, организм человека быстрее пьянеет от такого необычного микса.

Котлеты + оливковое масло

И наконец, утром после такого ударного коктейля вас ждет тяжелое и суровое похмелье, которое заставит вычеркнуть из жизни целый день.

Вездесущие маркетологи прочно внушили нам, что оливковое масло — это панацея и лекарство от всех болезней. Да, масло из оливы действительно содержится в своем составе бесконечное количество полезных и питательных веществ, но и этот продукт можно испортить, если употреблять его неправильно.

Так, некоторые хозяйки, насмотревшись рекламы, поспешили заменить растительное масло на оливковое. Некоторые без особых раздумий жарят на нем котлеты, не подозревая, что высокие температуры убивают пользу оливкового масла и превращают его в источник канцерогенов. Лучший способ приготовить полезные котлеты — запечь их или приготовить на пару.

Киви + йогурт

Страдайте, любители йогурта с ярким зеленым фруктом! Увы, йогурт и киви едва ли можно отнести к полезным гастрономическим сочетаниям, которые гармонично вписываются в концепцию правильного питания. Так, конечно, кажется на первый взгляд, но на деле такое сочетание не приносит удовольствия. В киви содержатся особые вещества энзимы, под действием которых молочный белок разлагается и становится горьким. Любителям вкусных и полезных завтраков стоит поискать другой любимый плод.

Сыр + ржаной хлеб

С утренними бутербродами с сыром и ржаным хлебом также придется попрощаться. Это сочетание не относится к категории полезных и лишь навредит вашему организму. Секрет прост: хлеб содержит крахмал, а сыр — белок. Эти вещества плохо сочетаются вместе.

Дело в том, что крахмал и белок расщепляют различные ферменты. Сперва организм приступит к перевариванию белка, но крахмал в это время неизбежно начнет разлагаться. Это может стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта.

Омлет + ветчина + сыр

Классический британский завтрак на деле не очень-то и полезен. Это самая настоящая холестериновая бомба, которую могут представить в качестве полезного и питательного блюда лишь на телеэкране.

В таком завтраке сразу 3 белка, которые перевариваются немного по-разному. А в том, что касается процессов переваривания пищи, наш организм довольно щепетилен и совсем не многозадачен. Если вы не хотите нагрузить свой организм, то сочетайте омлет с сочными овощами.

Огурцы + помидоры

О, ужас! Самое любимое сочетание российских гурманов на деле оказалось не таким уж полезным. И это вовсе не шутки. Огурцы и помидоры лучше не миксовать вместе. На это есть весьма объективные причины. Во-первых, щелочная среда огурцов никак не сочетается с кислой средой помидоров. Они перевариваются совершенно по-разному. Пока огурцы расщепляются, помидоры начинают бродить и вызывают вздутие живота и метеоризм. Во-вторых, в составе огурцов присутствует фермент, который расщепляет полезный витамин С.

Сыр + мясо

Сыр и мясо зачастую становятся ингредиентами одного блюда. Считается, что расплавленный сыр чрезвычайно здорово дополняет сочное мясо. Да, этот дуэт действительно оставляет самые приятные гастрономические впечатления, но он едва ли полезен. Для переваривания молочного и животного белка желудку требуется сок разной концентрации и кислотности. Это уже неминуемый конфликт!

Сметана + яйца

Сметана и яйца далеки от звания "идеальная гастрономическая пара". Старайтесь не сочетать жиры с белками. Проблема заключается в том, что жиры, попадая в организм, замедляют все процессы, в том числе и выработку желудочного сока. А для переваривания белковой еды организму требуется очень много ферментов и кислот, которые попросту перестают вырабатываться из-за жирной пищи. Не такой уж и хороший дуэт, не правда ли?

Гречка + молоко

Гречка и молоко — это сочетание родом из детства. Кому-то оно очень нравилось, а кто-то, напротив, оставался равнодушным или негативно настроенным по отношению к этому блюду. В любом случае гречка с молоком оставила неизгладимый след в душе каждого ребенка. Но пока мы были детьми, никто и не догадывался, что это сочетание продуктов не является оптимальным для здоровья.

Молоко переваривается не в желудке, а в тонком кишечнике. Попадая туда, оно обволакивает пищу и без злого умысла препятствует всасыванию витаминов и питательных веществ. Кроме того, молоко богато кальцием, который препятствует усвоение организмом железа из гречки.