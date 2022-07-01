Что делать если орхидея перестала расти

Занимаясь выращиванием орхидей, цветоводы сталкиваются с большим количеством проблем. Одной из неблагоприятных ситуаций может стать так называемая блокировка точки роста орхидеи, которая препятствует дальнейшему развитию растения.



Заблокированная точка роста образуется в том случае, если молодые листочки слишком сильно разрастаются.

Такой орхидее можно помочь, и сделать это довольно просто. Аккуратно срежьте лист, блокирующий точку роста.







Оборвите части листа, расположенные вокруг точки роста, чтобы освободить ее.







Обработайте точку роста перекисью водорода, чтобы предотвратить развитие болезней.







Чтобы помочь орхидее быстрее восстановиться, приготовьте специальное средство для полива. Залейте кусочек алоэ 0,5 литрами воды и с помощью блендера превратите в массу однородной консистенции. Используйте полученный раствор для полива орхидеи, а также для протирания листьев один раз в две недели.







Этот простой совет поможет орхидее с заблокированной точкой роста продолжить свое активное развитие.