С нами не соскучишься!

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Этому "трюку" уже сотни лет. Верёвку придумали значительно раньше, чем нож, а вместе с ней и необходимость  разделять...Как разорвать люб...
  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...

Что делать если орхидея перестала расти

Занимаясь выращиванием орхидей, цветоводы сталкиваются с большим количеством проблем. Одной из неблагоприятных ситуаций может стать так называемая блокировка точки роста орхидеи, которая препятствует дальнейшему развитию растения.

Заблокированная точка роста образуется в том случае, если молодые листочки слишком сильно разрастаются.
Такой орхидее можно помочь, и сделать это довольно просто. Аккуратно срежьте лист, блокирующий точку роста.

Что делать если орхидея перестала расти

Оборвите части листа, расположенные вокруг точки роста, чтобы освободить ее.

Что делать если орхидея перестала расти

Обработайте точку роста перекисью водорода, чтобы предотвратить развитие болезней.

Что делать если орхидея перестала расти

Чтобы помочь орхидее быстрее восстановиться, приготовьте специальное средство для полива. Залейте кусочек алоэ 0,5 литрами воды и с помощью блендера превратите в массу однородной консистенции. Используйте полученный раствор для полива орхидеи, а также для протирания листьев один раз в две недели.

Что делать если орхидея перестала расти

Этот простой совет поможет орхидее с заблокированной точкой роста продолжить свое активное развитие.

Ссылка на первоисточник
советыОрхидея
Обсудить

Картина дня

наверх