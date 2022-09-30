Как победить собственный страх

Страх преследовал человека всегда и будет оставаться всегда, пока существует человек. Это своеобразный защитный механизм, встроенный в нас природой. Но современная жизнь среднего жителя мегаполиса полна постоянных стрессов, справиться с которыми может не каждый. Ничего хорошего, как вы сами понимаете, в этом нет. Страх неприятных ситуации превращается, со временем, в настоящую фобию. Это патологически повышенная чувствительность к стрессовой ситуации не дает вести привычный, комфортный образ жизни.
По сути, человек постепенно превращается в неврастеника, не способного к аналитическому анализу окружающего и, следовательно, опасающегося все большего количества обычных вещей. В самом начале, фобию можно сравнительно легко победить, даже без обращения к врачу. Навязчивый страх можно преодолеть самому — главное, найти в себе силы это сделать. Всевозможные фобии, выбросы адреналина, панические атаки ведут к медленному истощению организма. Между тем собственным страхом можно овладеть так же, как и другими своими эмоциями.
Отвлекись от страха
Невозможно думать ясно, когда вы буквально переполнены тревогой и страхом. Адреналин заставляет сердце биться со скоростью пулемета-заики, ладони мокреют, а глотка, напротив, напоминает пустыню. Первое, что вы должны сделать — взять тайм-аут. 15-ти минут вполне хватит. Прогуляйтесь вокруг квартала, заварите чай. Адреналин схлынет, оставив вас с трезвым, освеженным рассудком. Вот тогда и примете решение.
Что будет в худшем случае
Чаще всего, худший исход из ситуации придуман только вами. Плохие результаты экзаменов, неприятности на работе, пробки и прочее. Даже если вы чувствуете, что важный для вас разговор идет под откос, постарайтесь успокоиться. Спросите себя о последствиях — скорее всего, они будут не так серьезны, какими кажутся с адреналиновых высот. Иногда, самое неприятное к чему ведет событие — это приступ паники. Не нужно с ним бороться. Постарайтесь отпустить ситуацию и почувствовать эту панику полностью: как бьется сердце, как натянуты нервы. Одновременно, следите за дыханием. Через два-три таких осознанных приступа, мозг привыкнет к панической атаке и научится использовать адреналин во благо.
Повторение пройденного
Убегать от страха — не выход. Становится только хуже. Если вы застряли в лифте с приступом клаустрофобии, не нужно после инцидента ходить исключительно по лестницам. Взгляните страху в лицо.
Готовься к худшему
Попробуйте представить, что произойдет с вами, когда паника станет невыносимой. Не бойтесь. Ощутите все давление этой непреодолимой внутренней силы. В какой-то момент, вы сами почувствуете потолок. Наш организм выстроен очень и очень мудро, все системы, в том числе и паника, работают отлажено — при критической массе, паника просто отступит в свои пределы, где вы сможете с легкостью ее контролировать.
Не стремись к совершенству
Огромное количество наших страхов привязаны к общественному мнению. Стремление к совершенству, неприятие существующего уровня умения может вызвать сильную панику у современного человека. Жизнь полна стрессов и один из них — всеобщее несовершенство. В том числе, и ваше собственное. Примите это как данность и не впадайте в депрессию каждый раз, когда проигрываете теннисный матч, например.
Визуализируй свой страх
Найдите минутку, чтобы закрыть глаза и представить себя в безопасном месте. Неважно, будет ли это собственная постель с мягкой подушкой и уютной кошкой, или солнечный пляж. Визуализируйте это место как можно детальнее и вы почувствуете, как страх уходит, уступая место рациональной оценке ситуации.
Займись здоровьем
Зачастую, чтобы справиться с приступами страха, достаточно просто вернуться к нормальному образу жизни. Хороший сон, здоровая еда, спорт — вот лучшие лекарства, которые загонят панику обратно в нору.
Хвали себя
Делайте себе подарки, каждый раз, когда сумеете справиться со своим страхом. Выход на открытое пространство, убийство паука, прыжок с парашютом — неважно. Смогли победить себя, постарайтесь и закрепить это ощущение приятной наградой.
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