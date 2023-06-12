Ибисы — местные «голуби» Сиднея

Если в наших городах хозяйничают голуби, то в австралийские города заполонили птицы поинтереснее — молуккские ибисы.



Люди, как обычно, всячески уничтожали естественную среду обитания этих птиц — водно-болотные угодья, но ибисы не стали унывать и стали успешно обживаться в городах, включая Сидней.









1. Молуккский ибис обитает на севере и востоке Австралии, в восточной Африке, южной Новой Гвинее и Индонезии. Птицы живут чаще вблизи водоёмов. А когда водоемов по вине людей становится меньше? Это не беда! В Сиднее тоже неплохо.







2. В Сиднее и вокруг него проживают уже около 9 000 ибисов. (Фото Rick Stevens):







3. И чувствуют они себя здесь вольготно. (Фото Rick Stevens):







4. Местные жители обзывают птиц мусорщиками, пальщиками. (Фото Rick Stevens):







5. Но они просто умеют гибко приспосабливаться к ситуации. (Фото Rick Stevens):







6. Порыться в мусорном баке — хорошая идея. (Фото Rick Stevens):







7. В них много ништяков. (Фото Rick Stevens):







8. Зачастую в уличных кафе можно встретить не кошек и собак, а ибисов, дожидающихся угощения.(Фото Rick Stevens):







9. Эксперты твердят, что птицы распространяют болезни, но это не помогает привить неприязнь к ним. (Фото Rick Stevens):







10. Для многих, наоборот, ибисы предстают наглыми героями, пытающимися выжить любой ценой, этакими простыми австралийцами, пытающимися свести концы с концами. (Фото Rick Stevens):







11. Ибисы проворны и могут стащить что-то у вас прямо из рук. (Фото Rick Stevens):







12. Пиршество в кафе. (Фото Rick Stevens):







13. (Фото Rick Stevens):







14. (Фото Rick Stevens):







15. (Фото Rick Stevens):







16. Вот такие они, местные «голуби» Сиднея — молуккские ибисы. (Фото Rick Stevens):







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