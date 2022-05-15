10 мифов о здоровье, созданных для выкачивания денег
Порой кажется, что каждый день учёные проводят исследования, результаты которых кардинально меняют представление о правильном образе. Каждый день появляется информация о том, что вот это и это безумно полезно, а вот то и то смертельно опасно. Вот только иногда подобные мифы создаются специально, чтобы выкачать как можно больше денег у доверчивых людей.
1. Антибактериальный гель для рук всегда должен быть под рукой
Антибактериальный гель для рук
Возбудители двух самых распространённых инфекций, желудочного гриппа и клостридиальных инфекций, устойчивы к воздействию антибактериальных гелей. Для того чтобы руки были чистыми, достаточно просто помыть их мылом.
2. Микроволновка опасна для здоровья
Микроволновка опасна для здоровья
Микроволновка наоборот сохраняет витамины в продуктах лучше, чем духовка.
3. Миндальное молоко вместо коровьего
Миндальное молоко вместо коровьего
Да, миндальное молоко содержит больше протеинов, чем коровье, вот только это всё равно всего лишь 2% от необходимой суточной дозы. А вот витаминов, таких как в обычном молоке, в нём нет.
4. Соки по утрам
Соки по утрам
В выжатом из фруктов и овощей соке содержится лишь сахар. Вся клетчатка осталась в жмыхе.
5. Есть нужно лишь яичные белки
Есть нужно лишь яичные белки
Холестерин, который ежедневно человек получает из продуктов, не может существенно повлиять на уровень холестерина в крови, разве что лишь при наличии сердечных патологий.
6. Витаминные комплексы для всех
Витаминные комплексы для всех
Практически 50% людей ежедневно принимает витаминные комплексы, хотя после десятилетий исследований так и не появилось весомых доказательств их пользы.
7. Детоксикация организма
Детоксикация организма
Почки и печень человека намного сильнее и надёжнее, чем кажется. И уж точно им не поможет ни одна очищающая диета. Лучше научиться правильно питаться.
8. Витамина С много не бывает
Витамина С много не бывает
Суточная доза больше 2000 мг в день может вызвать диарею, рвоту, тошноту, сердцебиение, головную боль и другие побочные эффекты.
9. Приоритет продуктам с низким содержанием жира
Приоритет продуктам с низким содержанием жира
После обследования 50 тысяч женщин, которые употребляли продукты с низким содержанием жира, у них не обнаружили снижение риска заболеванием раком груди, толстой кишки или сердечными заболеваниями. Да и лишнего веса они сбросили не больше чем контрольная группа.
10. Нет глутамату натрия
Нет глутамату натрия
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