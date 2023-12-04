10 экстравагантных изобретений, которые предназначены специально для женской груди

10 странно-забавных изобретений, которые были созданы специально для женской груди.

1. Массажер для груди

Электрошок для тех, кто мечтает увеличить размер.

2. Накладки на соски

От настоящих не отличишь.

3. Осветлитель для сосков

Осветляющее средство для сосков.







4. Клей для поддержания груди

Чтобы грудь идеально лежала в бюстгальтере - приклеим.

5. Специальное полотенце

Странное полотенце.

6. Средство для борьбы с потоотделением груди

Специальные запахи для груди.

7. Подушечка для груди

Подушка для подружек.

8. Любителям поспать на животе

Для любительниц спать на животе.

9. Косметические маски

Маски для укрепления, улучшения и прочее.

10. Массажное средство для груди

Масло для удовольствия, но не для размера.