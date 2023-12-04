10 экстравагантных изобретений, которые предназначены специально для женской груди

10 странно-забавных изобретений, которые были созданы специально для женской груди.
Красивая женская грудь завораживает не только представителей сильного пола. Для достижения идеальных форм многие девушки готовы даже лечь на стол хирурга. Не оставили эту часть тела без внимания и многие производители, выпустив немалый ассортимент многочисленных устройств, помогающих улучшить внешний вид женских прелестей.
1. Массажер для груди
Электрошок для тех, кто мечтает увеличить размер.
Для того чтобы немного увеличить размер груди, необязательно прибегать к радикальным мерам. Массажер Sunmas, разработанный на основе технологии TENS, по словам изобретателей, стимулирует женские гормоны и восстанавливает форму груди после грудного кормления. Однако этот факт экспериментально не доказан. Кроме того, изобретатели устройства утверждают, что массажер выступает в качестве профилактического средства от рака груди. Удивительно, что при таких чудодейственных качествах прибор не пользуется широкой популярностью.
2. Накладки на соски
От настоящих не отличишь.
Для многих представителей слабого пола важно иметь не только красивую форму, но и привлекательный внешний вид сосков. Добиться такого результата помогут накладки в виде сосков, которые имитируют натуральные и практически неотличимы от них.
3. Осветлитель для сосков
Осветляющее средство для сосков.
Слишком темные оттеки сосков не всегда нравятся девушкам. Они стараются разными способами обесцветить этот участок кожи. Для этих целей специалисты разработали специальный крем с осветляющим эффектом Canae. После его нанесения, область вокруг сосочков приобретает нежно-розовый цвет.
4. Клей для поддержания груди
Чтобы грудь идеально лежала в бюстгальтере - приклеим.
Вы не ослышались. Производители Bosom Couture Gravity Defying Adhesive предлагают женщинам для поддержания груди использовать клей, который при необходимости можно смыть водой. Он позволяет придать груди нужную форму и идеально «уложить» ее в бюстгальтер.
5. Специальное полотенце
Странное полотенце.
Пышногрудые дамы не понаслышке знают, что под грудью собирается достаточно много пота, особенно в жаркое время года. В помощь таким девушкам было изобретено Tata Towel, специальное полотенце, которое помогает поддерживать грудь в приподнятом состоянии и впитывает излишки пота. Вследствие чего он не скапливается и не приносит неудобств.
6. Средство для борьбы с потоотделением груди
Специальные запахи для груди.
Дезодорант для груди - еще одно средство, помогающее бороться с излишней потливостью в области груди. Специальное полотенце, конечно удобно, но использовать его можно только в домашних условиях. А вот нанесенный на грудь дезодорант в виде крема можно использовать в любом месте. Секрет заключается в том, что после высыхания средство обладает влаговпитывающим эффектом.
7. Подушечка для груди
Подушка для подружек.
Иногда обладатели пышных форм испытывают неудобства во время сна, так как одна грудь ложится на другую. Производители предлагают приобрести подушечку Kush Support, которую нужно на время сна положить между грудью. Тогда девушки не будут испытывать дискомфорт от соприкосновения груди. Производитель утверждает, что это изобретение помогает не только улучшить сон, но и предотвратить появление растяжек.
8. Любителям поспать на животе
Для любительниц спать на животе.
Любителям поспать на животе предлагают приобрести подушечку Comfort Decensa, которая имеет специальную форму. Уложив на нее грудь, вы не будете испытывать дискомфорт во время сна. Так утверждает производитель.
9. Косметические маски
Маски для укрепления, улучшения и прочее.
Питательные средства нужны не только лицу, шеи и рукам. Грудь также нуждается в косметических препаратах, которые не только увлажняют и питают ее, но и придают тонус, упругость, а кожу делают более гладкой. Производители масок для груди добавляют в состав коллаген и золото, которые по их утверждению способствуют увеличению размера женских прелестей.
10. Массажное средство для груди
Масло для удовольствия, но не для размера.
Ложная реклама специальных масел для массажа груди пропагандирует, что при ее регулярном использовании увеличивается размер груди. Однако, такого эффекта от этих средств ждать не стоит, единственное для чего они действительно подходят это для массажа, т.е. чтобы руки лучше скользили, а клиент получал удовольствие от процесса.
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