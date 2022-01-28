Что читали советские дети в 1930-е годы

1920-е и 1930-е годы стали периодом становления СССР. Одновременно с подъемом экономики страны проводилась активная пропаганда коммунистического образа жизни. Ведомые партией советские дети все чаще читали не сказки, а совсем другие книги. Из них они узнавали о Ленине, сахарной свекле, гидроэлектростанциях и пятилетних планах.











Обложка и иллюстрация книги «Детям о Ленине», 1926 год.







Разворот тетради с картинками «Что мы строим», в которой рассказывается о промышленности, сельском хозяйстве и природных ресурсах СССР, 1930 год.



Сложно найти столь же убедительные детские пропагандистские книги, как те, что издавались в Советском Союзе в 1920-е и 1930-е годы. Большевики справедливо считали, что «правильное» воспитание с самого детства способно сделать из юных жителей страны настоящих патриотов и привить высокие ценности.



При этом было необходимо устранить техническое отставание от Запада, создать позитивный имидж для непростой работы в сельском хозяйстве, заставить гордиться достижениями Страны Советов.







«80 000 лошадей»: история в стихах о строительстве Волховской гидроэлектростанции, 1925 год.







Иллюстрации из книги «Как свекла сахаром стала».



Отказ от детских сказок не был случайным. Вместо них детская литература получила книги, сосредоточенные на более практичных вопросах.

Так, в «Как свекла сахаром стала» наглядно изображен процесс получения сахара. В «80 000 лошадей» рассказывается история Волховской ГЭС, первой построенной в СССР.«Пятилетка», 1930 год.Обложка и иллюстрация из книги «Шимпанзе и Мартышка», в которой содержатся инструкции о том, как сшить игрушку, 1930 год.В некоторых детских книгах даже были практические задания. «Шимпанзе и Мартышка» содержит инструкцию по изготовлению игрушечной обезьяны.Иллюстрации из детской книги «Нас много» о приключениях советского мальчика, живущего в городе.Иллюстрация из книги «Миллионный Ленин», в которой два мальчика-индуса стали советскими ребятами, 1926 год.В детской советской литературе 1920-х годов затрагиваются и другие серьезные проблемы, например , эмиграции. В книге «Миллионный Ленин» Льва Зилова два мальчика-индуса участвуют в восстании против своего правителя. Затем они бегут из страны и после ряда приключений оказываются в СССР. Там они наблюдают за парадом на Красной площади перед Мавзолеем Ленина. Они одеты в теплую одежду, но все еще в традиционных тюрбанах.«Через полюс в Америку»: рассказ Георгия Байдукова о его беспосадочном перелете над Северным полюсом, 1938 год . Также в СССР были популярны книги о славных достижениях и героях. В книге «Через полюс в Америку» опубликован рассказ Георгия Байдукова, летчика-испытателя, который вместе со Чкаловым и Леваневским совершал беспосадочные перелеты над Северным полюсом.«Подвиг пионера Мочина» – история о мальчике, помогающем Красной Армии, 1931 год.Важной темой детской литературы оставалась военная служба. Стать солдатом Красной Армии и отправиться служить на границу было мечтой многих советских мальчишек. В 1931 году вышла книга «Подвиг пионера Мочина». Ее главный герой, юный пионер , помогает нашим бойцам в Таджикистане. Но даже авторы пропагандистской литературы для детей не могли быть спокойны за свои жизни. Автор книги Александр Иванович Введенский и художник Вера Ермолаева стали жертвами одной из сталинских чисток.«Красная Армия», 1929 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)