Что случилось через 10 лет с толстяком, который победил в реалити-шоу

Сэм Роуэн - победитель третьего сезона реалити шоу, посвященному снижению веса.

Сэм Роуэн в начале участия в реалити-шоу.

До начала своего похудения Сэм весил 154 кг.

Сэм в начале похудения.

Так выглядел Сэм на финале реалити-шоу после того, как похудел на 71 кг.

Фотография Сэма, сделанная после окончания реалити-шоу.

Сейчас Сэм держит свой вес, которым он всецело доволен.

Благодаря отличной физической форме, Сэм стал моделью для благотворительного календаря пожарных.

Последние 10 лет Сэм регулярно занимается спортом и питается здоровой пищей.

Сэм признается, что даже сейчас ему неловко снимать с себя одежду на людях.

Сэм признается, что не желает больше *расслабляться* и возвращаться в то тело, которое у него было 10 лет назад.

Сейчас Сэм занимается любимым делом и вполне счастлив своей жизнью.

Сэм признается, что не мыслит сейчас свою жизнь без регулярных тренировок.

Сэм Роуэн работает в пожарной охране.

Сэм обручен со своей девушкой и у них уже запланирована свадьба.

Некогда толстый парень, сейчас Сэм обладает завидной фигурой.

Сэм принял участие в съемках для благотворительного календаря.