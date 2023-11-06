Что случилось через 10 лет с толстяком, который победил в реалити-шоу

Сэм Роуэн - победитель третьего сезона реалити шоу, посвященному снижению веса.
Десять лет назад Сэм Роуэн победил в третьем сезоне реалити-шоу "The Biggest Loser," в котором игроки соревновались кто сильнее сможет изменить свое тело с помощью здорового образа жизни. Тогда Сэму было всего 19 лет, и в начале шоу его вес составлял целых 154кг. По прошествии декады можно с уверенностью сказать, что тогда парень выиграл не только деньги как главный приз, но шанс начать новую жизнь. И как оказалось - он воспользовался этим шансом сполна.
Сэм Роуэн в начале участия в реалити-шоу.
До начала своего похудения Сэм весил 154 кг.
Начав свой путь к похудению с весом в 154 кг, Сэм Роуэн (Sam Rouen) пришел к финалу, похудев на 71 кг. Уже тогда он сильно преобразился, выглядел буквально другим человеком. Призом за победу тогда была достаточно крупная сумма наличных денег. Однако главным призом на самом деле для него стал шанс начать новую жизнь. Ему не хотелось больше подвергаться насмешкам со стороны окружающих, не хотелось стыдиться того, как он выглядит, но зато ему отчаянно хотелось заниматься любимым делом.
Сэм в начале похудения.
Так выглядел Сэм на финале реалити-шоу после того, как похудел на 71 кг.
Фотография Сэма, сделанная после окончания реалити-шоу.
Сейчас Сэму 29 лет и он работает пожарным. Ему очень нравится его работа, и особенно нравится его стиль жизни. "Десять лет прошло, представляете? - написал он у себя в соц.сети. - Столько всего случилось за это время, хорошего и плохого, да и просто обычного. Взлеты и падения. Но самое главное - я встретил потрясающих людей на своем пути, и я невероятно благодарен за эти встречи."
Сейчас Сэм держит свой вес, которым он всецело доволен.
Благодаря отличной физической форме, Сэм стал моделью для благотворительного календаря пожарных.
Сэм поделился своими фотографиями "до и после," на которых можно увидеть увесистого неуклюжего парня и подтянутого мускулистого молодого человека. Если не знать всей истории Сэма, можно подумать, что это два разных человека. Тогда Сэм боялся не то что снять с себя рубашку, а и вовсе показаться на людях было для него достаточно большим стрессом. А теперь он позирует для благотворительного календаря в роли "горячего парня-пожарного".
Последние 10 лет Сэм регулярно занимается спортом и питается здоровой пищей.
Сэм признается, что даже сейчас ему неловко снимать с себя одежду на людях.
На самом деле Сэм признается, что не любит оголять свое тело даже сейчас. "Я не люблю снимать рубашку на публике, даже на пляже. Я все еще чувствую себя неуверенно." Его коллега, который также позировал для календаря, говорит, что Сэм, безусловно, является примером для всей команды пожарных: на его теле до сих пор видны растяжки, и Сэм не пытается их скрыть. Эти следы являются доказательством тяжелой работы, которую проделал парень над своим телом.
Сэм признается, что не желает больше *расслабляться* и возвращаться в то тело, которое у него было 10 лет назад.
Сейчас Сэм занимается любимым делом и вполне счастлив своей жизнью.
"Сейчас я регулярно тренируюсь, я безумно люблю бегать и ходить в тренажерный зал вместе со своим братом. Я также иногда играю в спортивные игры, чтобы оставаться в форме, ну и занимаюсь на тренажерах," - рассказывает Сэм. - "Я помню, что последние пять килограмм сбросить было особенно трудно. Парни едят пиццу, а я заказываю себе вареную брокколи. Такое себе удовольствие."
Сэм признается, что не мыслит сейчас свою жизнь без регулярных тренировок.
Сэм Роуэн работает в пожарной охране.
Так или иначе, история Сэма является наглядным примером как можно взять свою жизнь в собственные руки и начать жить именно так, как мечтается, как давно хочется. Нет ничего невозможного. Сэм сейчас живет со своей девушкой, у них уже запланирована свадьба. Он путешествует, работает на любимой работе, и выглядит на зависть окружающим. "У тебя может быть самый тяжелый период в твоей жизни, - говорит Сэм. - Но если тяжело работать и проявить усердие, то можно изменить ситуацию полностью и жить так, как мечтается."
Сэм обручен со своей девушкой и у них уже запланирована свадьба.
Некогда толстый парень, сейчас Сэм обладает завидной фигурой.
Сэм принял участие в съемках для благотворительного календаря.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии