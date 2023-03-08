Удивительная солнечная Португалия, в которую невозможно не влюбиться

Тем, кто ищет рай для души и тела, стоит посетить скалистые пляжи Алгарве с чистейшим песком и голубой водой. А активным путешественникам непременно нужно прокатиться по Лиссабону на старинном желтом трамвайчике № 28 и полюбоваться главными красотами в центре города.



В Португалии можно столкнуться лишь с одной проблемой — оттуда совсем не хочется возвращаться!



Пляж на побережье Алгарве.