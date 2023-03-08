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Удивительная солнечная Португалия, в которую невозможно не влюбиться

Тем, кто ищет рай для души и тела, стоит посетить скалистые пляжи Алгарве с чистейшим песком и голубой водой. А активным путешественникам непременно нужно прокатиться по Лиссабону на старинном желтом трамвайчике № 28 и полюбоваться главными красотами в центре города.

В Португалии можно столкнуться лишь с одной проблемой — оттуда совсем не хочется возвращаться!

Пляж на побережье Алгарве.




Источник фотографий: Adme.ru

Источник фотографий: Adme.ru



Своды монастыря Жеронимуш.


2

Мыс Рока — самая западная точка Европы.


3

Вид на город-музей Обидуш, который до сих пор сохраняет неповторимый средневековый облик.


4

Остров Мадейра.


5

Знаменитый лиссабонский трамвай № 28.


6

Серфинг в Португалии.


7

Алфама — старейший исторический район Лиссабона.


8

Утро на Азорских островах.


9

Традиционные пирожные с заварным кремом «Pastéis de Nata».


10

Хребет Серра-да-Эштрела.


11

Озеро Лагоа-ду-Фогу, или Огненное озеро, Азорские острова.


12

Заповедник звездного неба на озере Алькева.


13

Горы Мадейры.


14

Шторм у берегов Португалии.


15

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Удивительная солнечная Португалия, в которую невозможно не влюбиться

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Удивительная солнечная Португалия, в которую невозможно не влюбитьсяПодписаться на мой Instagram
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