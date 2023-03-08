Удивительная солнечная Португалия, в которую невозможно не влюбиться

Тем, кто ищет рай для души и тела, стоит посетить скалистые пляжи Алгарве с чистейшим песком и голубой водой. А активным путешественникам непременно нужно прокатиться по Лиссабону на старинном желтом трамвайчике № 28 и полюбоваться главными красотами в центре города.
В Португалии можно столкнуться лишь с одной проблемой — оттуда совсем не хочется возвращаться!
Пляж на побережье Алгарве.
Источник фотографий: Adme.ru
Своды монастыря Жеронимуш.
Мыс Рока — самая западная точка Европы.
Вид на город-музей Обидуш, который до сих пор сохраняет неповторимый средневековый облик.
Остров Мадейра.
Знаменитый лиссабонский трамвай № 28.
Серфинг в Португалии.
Алфама — старейший исторический район Лиссабона.
Утро на Азорских островах.
Традиционные пирожные с заварным кремом «Pastéis de Nata».
Хребет Серра-да-Эштрела.
Озеро Лагоа-ду-Фогу, или Огненное озеро, Азорские острова.
Заповедник звездного неба на озере Алькева.
Горы Мадейры.
Шторм у берегов Португалии.
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