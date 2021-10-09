Как вести себя на первом свидании: странные советы для девушек, актуальные более века назад

Во второй половине XIX века этикет занимал в жизни женщины немаловажное значение. Ухаживания при встречах особенно строго регламентировались. В этом обзоре собраны советы девушкам относительно их поведения и внешнего вида на свиданиях. Некоторые рекомендации могут показаться современным обывателям довольно странными.









Не носить серьги в ушах

Сарказм – это моветон

Не ходить на свидание при луне

Не быть плаксой

Переписка предпочтительнее живого общения

Выбор партнера по социальному статусу