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Позитивные картины с ироничным подтекстом на еврейские мотивы


На катке. Автор: Владислав Цап.

На катке. Автор: Владислав Цап.

Радость – такое состояние, когда, взлетев, можешь летать бесконечно долго. И судя по всему, современный художник из Биробиджана Владислав Цап знает об этом не понаслышке. Созданные им картины – вереница улыбок и горсть положительных эмоций. В них кипит жизнь лёгкая и простая, местами примитивная, но оттого более яркая, насыщенная и интересная, одним словом - настоящая. Благодаря гуаши и акрилу, которые он использует в своих работах, рождаются красочные сюжеты из еврейских будней.

Три еврейских мужика. Автор: Владислав Цап.

Три еврейских мужика. Автор: Владислав Цап.


За ёлкой. Автор: Владислав Цап.

За ёлкой. Автор: Владислав Цап.

 
Скрипач на крыше. Автор: Владислав Цап.

Скрипач на крыше. Автор: Владислав Цап.

 
Застолье под старенький телевизор. Автор: Владислав Цап.

Застолье под старенький телевизор. Автор: Владислав Цап.

 
Новый год. Автор: Владислав Цап.

Новый год. Автор: Владислав Цап.

 
Тост. Автор: Владислав Цап.

Тост. Автор: Владислав Цап.

 
Праздничное выступление. Автор: Владислав Цап.

Праздничное выступление. Автор: Владислав Цап.

 
Санки. Автор: Владислав Цап.

Санки. Автор: Владислав Цап.

 
Карсиловка. Автор: Владислав Цап.

Карсиловка. Автор: Владислав Цап.

 
Соня справляет именины. Автор: Владислав Цап.

Соня справляет именины. Автор: Владислав Цап.

 
Реб Арьер. Автор: Владислав Цап.

Реб Арьер. Автор: Владислав Цап.

 
Нищие. Автор: Владислав Цап.

Нищие. Автор: Владислав Цап.

 
Кедуш Левана. Автор: Владислав Цап.

Кедуш Левана. Автор: Владислав Цап.

 
Местечковый водовоз. Автор: Владислав Цап.

Местечковый водовоз. Автор: Владислав Цап.

 
Касриловка едет. Автор: Владислав Цап.

Касриловка едет. Автор: Владислав Цап.

 
Еврейский разговор. Автор: Владислав Цап.

Еврейский разговор. Автор: Владислав Цап.

 
Фрейлехс. Автор: Владислав Цап.

Фрейлехс. Автор: Владислав Цап.

 
Тора. Автор: Владислав Цап.

Тора. Автор: Владислав Цап.

 
Отметим! Автор: Владислав Цап.

Отметим! Автор: Владислав Цап.

 

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