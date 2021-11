Необычный взгляд на собак

Вы знаете, как выглядят собаки снизу? Творческий дуэт фотографов придумали инновационный способ съемки собак, чтобы собрать на снимках деньги на защиту животных.







В таком ракурсе собаки выглядят как минимум забавно. (Фото The Underdogs Project):







Фотография бигля. (Фото The Underdogs Project):







«Работа с животными сложна и требует много терпения».







Пудель. (Фото The Underdogs Project):















Хаски. (Фото The Underdogs Project):







Бостон-терьеры. (Фото The Underdogs Project):







Питбуль. (Фото The Underdogs Project):







Кокер-спаниель. (Фото The Underdogs Project):







