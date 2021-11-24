Вы знаете, как выглядят собаки снизу? Творческий дуэт фотографов придумали инновационный способ съемки собак, чтобы собрать на снимках деньги на защиту животных.
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В таком ракурсе собаки выглядят как минимум забавно. (Фото The Underdogs Project):
Фотография бигля. (Фото The Underdogs Project):
«Работа с животными сложна и требует много терпения».
Пудель. (Фото The Underdogs Project):
Хаски. (Фото The Underdogs Project):
Бостон-терьеры. (Фото The Underdogs Project):
Питбуль. (Фото The Underdogs Project):
Кокер-спаниель. (Фото The Underdogs Project):
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Необычный взгляд на собак
Вы знаете, как выглядят собаки снизу? Творческий дуэт фотографов придумали инновационный способ съемки собак, чтобы собрать на снимках деньги на защиту животных.
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