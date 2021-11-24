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Необычный взгляд на собак

Вы знаете, как выглядят собаки снизу? Творческий дуэт фотографов придумали инновационный способ съемки собак, чтобы собрать на снимках деньги на защиту животных.

Необычный взгляд на собак

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Необычный взгляд на собак

В таком ракурсе собаки выглядят как минимум забавно. (Фото The Underdogs Project):

Необычный взгляд на собак

Фотография бигля. (Фото The Underdogs Project):

Необычный взгляд на собак

«Работа с животными сложна и требует много терпения».

Необычный взгляд на собак

Пудель. (Фото The Underdogs Project):

Необычный взгляд на собак

Необычный взгляд на собак

Необычный взгляд на собак

Хаски. (Фото The Underdogs Project):

Необычный взгляд на собак

Бостон-терьеры. (Фото The Underdogs Project):

Необычный взгляд на собак

Питбуль. (Фото The Underdogs Project):

Необычный взгляд на собак

Кокер-спаниель. (Фото The Underdogs Project):

Необычный взгляд на собак

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