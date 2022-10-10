Человек, который воскресил высокую моду: Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли

Побег в Рим

Модели на показе Valentino.

Пиччоли основательно пересмотрел работу в доме Valentino, сохраняя при этом дух бренда.

«Одежда – не для вечности»

Чрезмерность и романтизм.

Показ на Испанской лестнице в Риме.

Показ на Испанской лестнице в Риме.

Нарушая каноны

Пиччоли приглашает моделей разных типажей.

Бесконечная женственность сочетается с брутальностью.

Самый гламурный цвет в коллекциях Пиччоли выглядит воплощением силы.

А в сочетании с разнообразием типажей и возрастов моделей напоминает о себе как об одном из символических цветов феминизма.

Красота в разнообразии

Пиччоли предпочитает работать с разными фигурами, вдохновляясь ими.

На его показах немалое число выходов отведено моделям плюс-сайз.

Не боится Пиччоли и расового разнообразия на подиуме.