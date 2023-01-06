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10 будоражащих фактов о планете Кеплер 452b, которую уже назвали «Второй Землей»

1. Кеплер 452b находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли и делает полный круг по орбите своей звезды за 385 дней.


10 будоражащих фактов о планете Кеплер 452b, которую уже назвали «Второй Землей»

Кеплер 452b


 

2. Возраст планеты — 6 миллиардов лет, и она получает на 10 процентов больше энергии от своей звезды, чем Земля.

3. Геологи пришли к выводу, что на поверхности Кеплер 452b есть действующие вулканы.


10 будоражащих фактов о планете Кеплер 452b, которую уже назвали «Второй Землей»

Созвездие Лебедя




4. Планета находится в созвездии Лебедя.

5. Масса Кеплер 452b в 5 раз больше Земли.

10 будоражащих фактов о планете Кеплер 452b, которую уже назвали «Второй Землей»

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6. Благодаря тому, что Кеплер 452b получает от своей звезды примерно столько же тепла, сколько Земля получает от Солнца, в случае наличия флоры на поверхности планеты, ей будет доступен процесс фотосинтеза.

7. Ученые полагают, что если на планете была вода, то по мере того как с «возрастом» звезда становится более горячей, она испаряется.

10 будоражащих фактов о планете Кеплер 452b, которую уже назвали «Второй Землей»

8. «Нынешнее открытие основано не только на наблюдениях „Кеплера“ — также мы получали данные от телескопа „Хаббл“ и множества земных обсерваторий», — заявил представитель руководства NASA.

9. Ученые пока не могут подтвердить или опровергнуть наличие жизни на планете, заявили в NASA. Телескоп «Кеплер» не способен проводить столь детальные исследования на таких расстояниях.


Телескоп Кеплер

Телескоп Кеплер




10. NASA: «Работа над обнаружением признаков жизни потребует использования перспективных технологий и инструментов, которые, вероятно предстоит вывести на орбиту Земли».

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10 будоражащих фактов о планете Кеплер 452b, которую уже назвали «Второй Землей»

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10 будоражащих фактов о планете Кеплер 452b, которую уже назвали «Второй Землей»Подписаться на мой Instagram
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