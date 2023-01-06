10 будоражащих фактов о планете Кеплер 452b, которую уже назвали «Второй Землей»

Кеплер 452b
2. Возраст планеты — 6 миллиардов лет, и она получает на 10 процентов больше энергии от своей звезды, чем Земля.
3. Геологи пришли к выводу, что на поверхности Кеплер 452b есть действующие вулканы.
4. Планета находится в созвездии Лебедя.
5. Масса Кеплер 452b в 5 раз больше Земли.
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6. Благодаря тому, что Кеплер 452b получает от своей звезды примерно столько же тепла, сколько Земля получает от Солнца, в случае наличия флоры на поверхности планеты, ей будет доступен процесс фотосинтеза.
7. Ученые полагают, что если на планете была вода, то по мере того как с «возрастом» звезда становится более горячей, она испаряется.
8. «Нынешнее открытие основано не только на наблюдениях „Кеплера“ — также мы получали данные от телескопа „Хаббл“ и множества земных обсерваторий», — заявил представитель руководства NASA.
9. Ученые пока не могут подтвердить или опровергнуть наличие жизни на планете, заявили в NASA. Телескоп «Кеплер» не способен проводить столь детальные исследования на таких расстояниях.
10. NASA: «Работа над обнаружением признаков жизни потребует использования перспективных технологий и инструментов, которые, вероятно предстоит вывести на орбиту Земли».
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