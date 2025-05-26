Стильные люстры, которые можно сделать своими руками не хуже, чем у дизайнеров

Несмотря на то, что сейчас можно купить в свой дом любые люстры, светильники, бра и торшеры, изготовление их своими руками ценится куда больше. Сегодня в моде создание таких украшений интерьера из бутылок для вина. Это не просто экологичный подход, но и очень креативный, благодаря стараниям можно получить удивительные предметы интерьера, а главное, полностью уникальные.
Всё зависит от фантазии /Фото:ru.pinterest.com
Светильники в целом бывают абсолютно разных форм и стилей, это же касается и тех, которые делают своими руками. Чтобы их изготовить, понадобятся бутылки и много других материалов для украшения и для того, чтобы вся конструкция держалась более надёжно. Такая интересная деталь интерьера не только поможет отлично провести время с пользой, но и может стать поводом для гордости. В целом создать такой светильник не сложно и даже с первого раза может получиться что-то поистине достойное.
Такие светильники можно использовать для разных целей и в разных местах дома. Они могут стать просто украшением пространства, а также нести практическую пользу. Это может быть балкон, гараж, спальная и кухня, а также светильники из бутылок будут очень красиво смотреться на веранде загородного дома. Но не стоит считать, что подобные идеи — это исключительно самодельные люстры и бра. Некоторые дизайнеры создают светильники из бутылок с уникальным дизайном и продают их в интернете по триста долларов и даже больше. Они прекрасно вписываются как в интерьер стиля лофт и минимализм, также отлично дополняют прованс и индустриальный стили.
Бра /Фото:uslugi.yandex.ru
Подвесные модели обычно прикрепляются на потолок и для них подходят небольшие бутылки коньячные или из-под ликёра. Они будут плафонами, а дно при этом необходимо будет срезать. Чтобы создать с помощью такой лампы уютную атмосферу, понадобятся сами бутылки, можно смешать несколько разных, крепежи, кабели, лампы и патроны, которые будут установлены внутрь бутылок. Сделать лампу не сложно, главное изначально выбрать бутылки с низким уровнем тепловыделения. Это необходимо, чтобы в будущем бутылки не перегревались.
Самый оптимальный вариант — это три стеклянные бутылки, и лучше, если они будут расширяться в книжней части, именно поэтому предпочтительные взять коньячные, также можно и бутылки из-под шампанского. Их необходимо хорошо промыть, а также снять все этикетки. Провод с патроном необходимо будет пропустить через горлышко и отрезанное донышко, а после приступить к декорированию. Можно украсить лампу проволокой, верёвкой, наклеить стразы или расписать по своему усмотрению.
Целая люстра /Фото: aziaklimat.ru
Также из бутылок получаются отличные настенные светильники, но для этого потребуется иметь основание и каркас. Лучше всего подойдут бутылки зелёного или бежевого цвета. Для прихожей и спальни — отличная идея. И это один из самых интересных вариантов, для его воплощения также будут нужны бутылки, патроны и сами лампы, а также железная или деревянная основа. Можно использовать вместо ламп накаливания светодиодную ленту, она создаст эффект мягкого свечения. Будет создан уют.
Настольные лампы сделать проще всего, да и мест, где их можно будет использовать, будет больше. Но при этом уже сами бутылки будут выполнять роль основания светильника. В бутылку можно поместить простую гирлянду, можно на батарейках, и лампа готова. А если украсить её дополнительно кованными деталями либо заполнить цветными камнями, ракушками и т.д. она станет подходящим вариантом для спальни, как ночник. В процессе изготовления этого типа ламп важно учесть электрическую часть. Для неё может потребоваться специальный патрон, если хочется поместить внутрь лампу, а не гирлянду, а также проводка.
Ночник /Фото:paritet45.ru
Но этот вариант будет гораздо сложнее. Такой лампе также стоит добавить немного стабильности, чтобы она не шаталась на столе. Можно соорудить подставку, которая и будет прочным основанием. И расположить на ней бутылку не вертикально, а горизонтально. На кухне выполненной в стиле лофт, кантри, винтаж, она будет смотреться оригинально и станет настоящей изюминкой.
Бутылки с солнечными батареями внутри подойдут как для улицы, чтобы подсвечивать дорожки, так и для летней террасы. Любой вариант светильника будет настоящим украшением из-за своей необычной формы и переливов, бликов света через стекло. Если стекло будет цветным, получится настоящий шедевр. Такие бутылки можно будет сразу крепить к основанию, не добавляя никаких деталей фурнитуры Это один из самых популярных вариантов и самых простых. Лампа из цветного стекла отлично подойдёт и для вечеринки, вместо диско-шара. Она не обязательно должна давать много света, просто одно нахождение на веранде уже украсит её.
Ещё из бутылок для вина можно создать простые стеклянные фитили, они тоже будут как осветительные приборы. Самый простой в выполнении проект, но при этом не менее красивый. Необходимо будет налить масла в бутылку и вставить фитиль. Такие светильники отлично подойдут для посиделок на открытом воздухе, создав романтичную и уютную атмосферу, но в помещении их всё же лучше не использовать.
Креативный подход /Фото:Pinterest
Количество бутылок для всех проектов может быть разным. Они могут быть как одного цвета и размера, и совершенно отличными друг от друга. Это зависит лишь от того, сколько плафонов по итогу планируется сделать. И сколько в целом необходимо, чтобы помещению хватало света, стоит учитывать, что свет будет темнее, если бутылки будут цветными, а не прозрачными. Кроме тар из-под вина, можно взять и пивные бутылки, оригинальные бутылки из-под шампанского или широкие сосуды из-под сока, соуса и т.д. В целом для создания светильников можно использовать и банки, если они большие, то сами по себе уже могут стать плафонами, а если маленькие, то из них получится отличная композиция.
Подсвечники /Фото:glavsteklotara.ru
Кроме этого, будет необходимо взять и инструменты, без которых композиция может смотреться не лучшим образом. Отпиливать донышки у бутылок нужно будет стеклорезом, но даже так края могут оставаться острыми, опасными или просто смотреться некрасиво, тогда пригодится наждачная бумага. Есть и иной способ отпилить донышки бутылок без стеклореза — используя метод холодной и горячей воды. Ножом или другим острым предметом нужно будет прочертить линию по кругу на бутылке и после по очереди опускать эту часть в кипяток и холодную воду. После нескольких раз стекло треснет в нужном месте, и донышко отпадёт само. Если опыта в электрике нет, стоит начать с маленького светильника, который не потребует больших затрат средств и времени.
Светильники, сделанные их бутылок для вина это не просто возможность экологично использовать вещи повторно и сделать что-то своими руками, но и по-настоящему дизайнерские вещи в интерьере. На них не придётся тратить много средств, а результат будет просто потрясающий. Они прослужат долго, внесут в интерьер тепло и уют, а если стиль помещения ещё не определён, то станут отличным подспорьем для того, чтобы начать создавать свой уникальный стиль именно с этого интересного светильника.
И классический вариант /Фото:jumboo.ru
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