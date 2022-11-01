Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Оказывается, Южная Корея является лидером в области пластической хирургии. С 2009 года в этой стране делают больше пластических операций, чем в любой другой. А в прошлом году около 50 тысяч человек специально приехали в Южную Корею ради пластики.



Существуют даже специальные службы для иностранцев, которые посетили страну с одной целью — лечь под нож. Одна из них, «Мой сеульский секрет», помогает представителям Запада сориентироваться в мире пластической хирургии, дает консультации, а также организовывает прибытие в страну.



Итак, чтобы иметь представление, зачем столько людей в погоне за красотой едут в чужую страну, пятеро смелых человек из лондонской редакции BuzzFeed послали свои фотографии для экспертной оценки от пластических хирургов. И вот что два врача хотели бы изменить в их лицах.











Толани



удаление шрамов от акне,



операция на выступающей вперед челюсти,



контурная пластика лица,



липосакция лица,



ринопластика (коррекция носа),



блефаропластика (коррекция век),



подтяжка бровей.



Лаура



лазерная обработка для цвета кожи,



ринопластика,



жировой трансплантат,



коррекция линии роста волос,



филлеры для слезной борозды,



имплантаты для щек.



Райн



лазерная обработка для цвета кожи,



коррекция горбинки,



контур линии подбородка.



Рейчел



ринопластика,



контурная пластика лица,



жировой трансплантат в щеки лобную часть.



Фрэнсис



лазерная коррекция кожи для удаления пигмента,



липосакция лица, инъекции ботокса,



филлеры в зоне под глазами,



коррекция век,



липосакция линии шеи,



филлеры в носогубной зоне.

