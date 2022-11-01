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Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Оказывается, Южная Корея является лидером в области пластической хирургии. С 2009 года в этой стране делают больше пластических операций, чем в любой другой. А в прошлом году около 50 тысяч человек специально приехали в Южную Корею ради пластики.

Существуют даже специальные службы для иностранцев, которые посетили страну с одной целью — лечь под нож. Одна из них, «Мой сеульский секрет», помогает представителям Запада сориентироваться в мире пластической хирургии, дает консультации, а также организовывает прибытие в страну.

Итак, чтобы иметь представление, зачем столько людей в погоне за красотой едут в чужую страну, пятеро смелых человек из лондонской редакции BuzzFeed послали свои фотографии для экспертной оценки от пластических хирургов. И вот что два врача хотели бы изменить в их лицах.

Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Толани


Мнение пластического хирурга: «У нее красивые глаза, но ей не помешают значительные преобразования, чтобы внести в черты гармонию и баланс. Линию роста волос нужно опустить с помощью пересадки волос, чтобы сделать верхнюю часть лица более пропорциональной по отношению к нижней».

Рекомендуемые процедуры:

  • удаление шрамов от акне,

  • операция на выступающей вперед челюсти,

  • контурная пластика лица,

  • липосакция лица,

  • ринопластика (коррекция носа),

  • блефаропластика (коррекция век),

  • подтяжка бровей.


Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Так Толани должна была бы выглядеть после пластических операций.

Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Лаура


Мнение пластического хирурга: «Красивые глаза и изящное маленькое лицо. Однако не помешает ринопластика, чтобы приподнять кончик носа и уменьшить ноздри. Избавиться от слезной борозды, вставив филлеры. Жировой трансплантат в лобную часть позволит создать более округлую форму, а имплантат щек придаст лицу объем».

Рекомендованные процедуры:

  • лазерная обработка для цвета кожи,

  • ринопластика,

  • жировой трансплантат,

  • коррекция линии роста волос,

  • филлеры для слезной борозды,

  • имплантаты для щек.


Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Фотография Лауры после обработки.

Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Райн


Мнение хирурга: «Симпатичный молодой человек. Зачем ему операции? Ему можно, конечно, сделать незначительные коррекции — убрать горбинку на носу, вставив филлер. Также можно создать контур линии подбородка ботоксом или липосакцией».

Рекомендованные процедуры:

  • лазерная обработка для цвета кожи,

  • коррекция горбинки,

  • контур линии подбородка.


Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Фотография Райна после обработки.

Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Рейчел


Мнение пластического хирурга: «Она выглядит очень молодо. Однако нос чуть коротковат и заметна значительная асимметрия лица справа. Можно сделать контурную пластику лица. Лоб кажется плоским, но сложно сказать, так как волосы мешают. Ринопластика удлинит нос и чуть поднимет кончик. Необходима липосакция в зоне подбородка».

Рекомендованные процедуры:

  • ринопластика,

  • контурная пластика лица,

  • жировой трансплантат в щеки лобную часть.


Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Фото Рейчел после обработки.

Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Фрэнсис


Мнение пластического хирурга: «У него хорошие пропорции лица, идеальный нос, но он мог бы выглядеть и помоложе. На нижней части лица есть признаки старения, их можно убрать».

Рекомендованные процедуры:

  • лазерная коррекция кожи для удаления пигмента,

  • липосакция лица, инъекции ботокса,

  • филлеры в зоне под глазами,

  • коррекция век,

  • липосакция линии шеи,

  • филлеры в носогубной зоне.


Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Фото Фрэнсиса после обработки.

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