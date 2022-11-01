Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Оказывается, Южная Корея является лидером в области пластической хирургии. С 2009 года в этой стране делают больше пластических операций, чем в любой другой. А в прошлом году около 50 тысяч человек специально приехали в Южную Корею ради пластики.
Существуют даже специальные службы для иностранцев, которые посетили страну с одной целью — лечь под нож. Одна из них, «Мой сеульский секрет», помогает представителям Запада сориентироваться в мире пластической хирургии, дает консультации, а также организовывает прибытие в страну.
Итак, чтобы иметь представление, зачем столько людей в погоне за красотой едут в чужую страну, пятеро смелых человек из лондонской редакции BuzzFeed послали свои фотографии для экспертной оценки от пластических хирургов. И вот что два врача хотели бы изменить в их лицах.
Толани
Мнение пластического хирурга: «У нее красивые глаза, но ей не помешают значительные преобразования, чтобы внести в черты гармонию и баланс. Линию роста волос нужно опустить с помощью пересадки волос, чтобы сделать верхнюю часть лица более пропорциональной по отношению к нижней».
Рекомендуемые процедуры:
- удаление шрамов от акне,
- операция на выступающей вперед челюсти,
- контурная пластика лица,
- липосакция лица,
- ринопластика (коррекция носа),
- блефаропластика (коррекция век),
- подтяжка бровей.
Так Толани должна была бы выглядеть после пластических операций.
Лаура
Мнение пластического хирурга: «Красивые глаза и изящное маленькое лицо. Однако не помешает ринопластика, чтобы приподнять кончик носа и уменьшить ноздри. Избавиться от слезной борозды, вставив филлеры. Жировой трансплантат в лобную часть позволит создать более округлую форму, а имплантат щек придаст лицу объем».
Рекомендованные процедуры:
- лазерная обработка для цвета кожи,
- ринопластика,
- жировой трансплантат,
- коррекция линии роста волос,
- филлеры для слезной борозды,
- имплантаты для щек.
Фотография Лауры после обработки.
Райн
Мнение хирурга: «Симпатичный молодой человек. Зачем ему операции? Ему можно, конечно, сделать незначительные коррекции — убрать горбинку на носу, вставив филлер. Также можно создать контур линии подбородка ботоксом или липосакцией».
Рекомендованные процедуры:
- лазерная обработка для цвета кожи,
- коррекция горбинки,
- контур линии подбородка.
Фотография Райна после обработки.
Рейчел
Мнение пластического хирурга: «Она выглядит очень молодо. Однако нос чуть коротковат и заметна значительная асимметрия лица справа. Можно сделать контурную пластику лица. Лоб кажется плоским, но сложно сказать, так как волосы мешают. Ринопластика удлинит нос и чуть поднимет кончик. Необходима липосакция в зоне подбородка».
Рекомендованные процедуры:
- ринопластика,
- контурная пластика лица,
- жировой трансплантат в щеки лобную часть.
Фото Рейчел после обработки.
Фрэнсис
Мнение пластического хирурга: «У него хорошие пропорции лица, идеальный нос, но он мог бы выглядеть и помоложе. На нижней части лица есть признаки старения, их можно убрать».
Рекомендованные процедуры:
- лазерная коррекция кожи для удаления пигмента,
- липосакция лица, инъекции ботокса,
- филлеры в зоне под глазами,
- коррекция век,
- липосакция линии шеи,
- филлеры в носогубной зоне.
Фото Фрэнсиса после обработки.
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