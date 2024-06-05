10 невероятных историй о часах, которые остановились в момент катастроф

Песочные часы пока идут...
В викторианские времена люди останавливали часы в домах, где кто-то умирал. Хотя эта традиция существует кое-где и поныне, существуют некоторые часы, которые останавливались сами, фиксируя на века последние минуты разных катастроф. Об этих таинственных часах и невероятных историях с ними связанных и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Карманные часы пирата
Остановившееся время: карманные часы пирата.
7 июня 1692 года город Порт-Ройял на Ямайке был разрушен сильным землетрясением. Незадолго до полудня жители услышали оглушительный треск, после чего у них под ногами начала трястись земля и половина города в буквальном смысле соскользнула в море. Три века спустя историки стали исследовать подводные руины. Самым известным артефактом, который удалось поднять на поверхность, стали карманные часы, изготовленные в Нидерландах около 1686 года. Стрелки часов навсегда остановились на отметке 11:43, что было точным временем землетрясения. Так археологи узнали время катастрофы с точностью до минуты.
2. Карманные часы Кейси Джонса
Остановившееся время: карманные часы Кейси Джонса.
Любители железнодорожной тематики знают историю Джона Лютера «Кейси» Джонса, машиниста поезда, который героически погиб, спасая своих пассажиров во время столкновения возле Вогана, штат Миссисипи. При приближении к станции в Вогане Джонс и кочегар заметили что-то на путях впереди. Они слишком поздно поняли, что это был хвост другого поезда. Кочегар выскочил из кабины (по приказу Джонса), а Кейси пытался до самого столкновения затормозить поезд. В итоге он погиб, но сумел спасти пассажиров. Когда тело Джонса вытащили из-под обломков паровоза, обнаружилось, что его карманные часы остановились в 3:52 утра, в точное время столкновения.
3. Каминные часы «Титаника»
Остановившееся время: каминные часы «Титаника».
История «Титаник», якобы «непотопляемого» роскошного океанского лайнера, хорошо известна. В ночь на 14 апреля 1912 года корабль столкнулся с айсбергом и рано утром 15 апреля затонул в Северной Атлантике. При этом погибло около 1500 человек. Хотя за последнее столетие с дна подняли много карманных часов, наиболее интересные часы остались на затонувшем судне, на камине в каюте супружеской четы Штраусов. Когда эти часы обнаружили, они смотрелись совершенно сюрреалистически - на полуразрушенном камине, в окружении песка и мусора стояли золотые часы, выглядящие как новенькие. Они остановились либо в 2:04 утра, когда была спущена на воду последняя шлюпка, либо в 2:20 — в минуту, когда корабль погрузился под волны.
4. Карманные часы Джона Тейлора
Остановившееся время: карманные часы Джона Тейлора.
Джозеф Смит, основатель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, был убит 27 июня 1844 года группой разгневанных горожан Иллинойса. Хотя Смит был убит во время нападения, его друг Джон Тейлор чудом остался жив — в него стреляли, но пуля, вместо того, чтобы попасть в сердце, попала в карманные часы, которые Тейлор носил в левом кармане жилета. Часы остановились в 17:16 вечера - примерно в то же время, когда Джозеф Смит испустил последний вздох. Тейлор позже привез свои чудо-часы в Солт-Лейк-Сити, где он в конце концов стал главой Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Часы хранятся в архивах церкви по сей день.
5. Чернобыльские часы
Остановившееся время: чернобыльские часы.
Рано утром 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС случилась страшная катастрофа после того, как «что-то пошло не так» во время теста безопасности. В последующие часы атомная электростанция и близлежащие районы были облучены радиацией и заражены радиоактивной пылью после взрыва реактора. В 2005 году фотограф Герд Людвиг посетил радиоактивные руины АЭС, снимая все, что попадалось ему на глаза. Хотя все фотографии заброшенных полуразрушенных залов и пустых коридоров сами по себе ошеломляют, на самом деле есть один снимок, во время которого Людвиг действительно рисковал своей жизнью.
Глубоко в сердце реактора, где до сих пор сохранилось сильное излучение, Людвиг рискнул зайти в комнату, скрывающуюся за стальной дверью. За несколько секунд, на которые ему было разрешено войти внутрь, он успел снять старые часы, висящие на стене, которые остановились в 1:23:58 ночи — т. е. в точное время, когда взорвался реактор.
6. Часы железнодорожников
Остановившееся время: часы железнодорожников.
Весь мир знает историю 11 сентября 2001 года, во время которой Соединенные Штаты пострадали от худшего теракта в своей истории. Несмотря на то, что США в значительной степени восстановились от трагедии, теракт «9/11» не был забыт. На месте падения башен ВТЦ был сделан памятный мемориал. В его музее среди прочих экспонатов можно увидеть часы, которые нашли в руинах небоскребов. Их стрелки остановились на 10:02:14 — времени, когда рухнула южная башня. Часы были обнаружены в комнате отдыха, используемой местными работниками скоростной подземной железной дороги.
7. Карманные часы фотографа
Остановившееся время: карманные часы фотографа.
6 августа 1945 года будущее войн изменилось навсегда. Американцы решили уничтожить японский город Хиросима своим секретным оружием - атомной бомбой. При бомбардировке Хиросимы были убиты около 100 000 человек, а все в пределах 1,6 км от эпицентра взрыва полностью превратилось в руины. После бомбардировки 19-летний Синдзи Микамо вернулся в Хиросиму, чтобы раскопать развалины дома своей семьи. Там он нашел золотые карманные часы своего деда, которые первоначально вручили ему в качестве оплаты за работу имперским фотографом.
Хотя часы сильно обгорели, на них безошибочно можно увидеть время, когда они остановились навсегда - 8:15. Синдзи пожертвовал часы в Мемориальный музей мира в Хиросиме в 1955 году, а затем их передали в музей в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью - Йорке. К сожалению, часы загадочно исчезли в 1989 году и с тех пор их ни разу не видели.
8. Часы здания Марра
Остановившееся время: часы здания Марра.
До «9/11» самым смертоносным терактом в США считался взрыв федерального здания имени Альфреда Марра в Оклахома-Сити. Утром 19 апреля 1995 года грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался возле этого здания, убив 168 человек и ранив более 650. Три месяца спустя остатки здания Марра были разрушены, чтобы построить на этом месте мемориал и музей. Перед входом в мемориал были установлены две большие структуры, известные как «Врата времени» - на восточной колонне можно увидеть время «9:01» (последние моменты мира перед взрывом), а на западной - «9:03» под названием «первые моменты восстановления». В самом же музее установлены часы, которые висели на здании и остановились в момент взрыва - в 9:02.
9. Часы церкви в Оппау
Остановившееся время: часы церкви в Оппау.
Оппау (в настоящее время он включен в город Людвигсхафен) был небольшим городком, расположенным на юго-западе Германии. В нем располагался химический завод BASF, производящий удобрение нитрат аммония, которое хранилось в большом бункере рядом с другим химическим веществом. К сожалению, как оказалось, эти два химических вещества вступают в реакцию. 21 сентября 1921 года 12 тысяч тонн смеси сульфата и нитрата аммония взорвались. Огромный взрыв разрушил завод, город и несколько близлежащих деревень. В последующие дни в церкви деревни, пострадавшей немного меньше, нашли часы, которые остановились в 7:33 утра - в точное время взрыва.
10. Часы Цунами
Остановившееся время: часы Цунами.
Хотя многие считают Гавайские острова раем, периодически в этом месте происходят природные катаклизмы. Город Хило, расположенный на Большом острове, в прошлом веке пострадал от двух сильных цунами, второе из которых произошло 23 мая 1960 года. Одна из известных достопримечательностей района - зеленые часы, расположенные в пригороде Уэйакея, пережили первое цунами, но были сильно повреждены вторым. Их стрелки остановились в 1:04, когда первые огромные волны обрушились на остров. С тех пор часы были сохранены в этом состоянии в память о катастрофе. Города Уэйакей больше не существует, а его бывшие территории были отданы под общественные парки Хило.
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