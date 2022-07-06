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Кто в доме хозяин

Уходя из дома, внимательно посмотрите на своего «лучшего друга человека». Как бы сильно он вас ни любил, как бы сильно вы его ни любили и какими бы преданными ни были его глаза, знайте — когда вы вернетесь, ваш дом или квартира могут быть немного… э-э-э… видоизменены.

Долгое время мы, люди, оставались в неведении, КАК эти милые и верные существа могут творить такое! Разорванные подушки, бардак в ванной, хаос на кухне… А теперь эти акты собачьего разгула попали в кадр. Итак, вот чем заняты псы, когда хозяев нет дома.

Кто в доме хозяин

Кто в доме хозяин

Меняют туалетную бумагу.

Кто в доме хозяин
Убирают на кухне.
Кто в доме хозяин
Строят крепость из подушек.
Кто в доме хозяин
Готовятся к подводной рыбалке.
Кто в доме хозяин
Улыбаются соседям.
Кто в доме хозяин
Строят соседям рожи.
Кто в доме хозяин
Ищут что-нибудь вкусненькое.
Кто в доме хозяин
Делают домашнюю работу.
Кто в доме хозяин
Проводят редизайн комнат.
Кто в доме хозяин
Занимаются верховой ездой.
Кто в доме хозяин
Охраняют дом от кошек.
Кто в доме хозяин
Смотрят телевизор.
Кто в доме хозяин
Стараются подружиться с другими животными в доме.
Кто в доме хозяин
Устраивают водные процедуры.
Кто в доме хозяин
Тусуются на диване.
Кто в доме хозяин
Экспериментируют с макияжем.
Кто в доме хозяин
Занимаются йогой.
Кто в доме хозяин
Примеряют новую одежду.
Кто в доме хозяин
Проводят фотосинтез.
Кто в доме хозяин
Готовят ужин.
Кто в доме хозяин
Дурачатся.
Кто в доме хозяин
Украшают дом к празднику.
Кто в доме хозяин
Дремлют.
Кто в доме хозяин
Играют в футбол.

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