Кто в доме хозяин

Уходя из дома, внимательно посмотрите на своего «лучшего друга человека». Как бы сильно он вас ни любил, как бы сильно вы его ни любили и какими бы преданными ни были его глаза, знайте — когда вы вернетесь, ваш дом или квартира могут быть немного… э-э-э… видоизменены.



Долгое время мы, люди, оставались в неведении, КАК эти милые и верные существа могут творить такое! Разорванные подушки, бардак в ванной, хаос на кухне… А теперь эти акты собачьего разгула попали в кадр. Итак, вот чем заняты псы, когда хозяев нет дома.











Меняют туалетную бумагу.





Убирают на кухне.



Строят крепость из подушек.



Готовятся к подводной рыбалке.



Улыбаются соседям.



Строят соседям рожи.



Ищут что-нибудь вкусненькое.



Делают домашнюю работу.



Проводят редизайн комнат.



Занимаются верховой ездой.



Охраняют дом от кошек.



Смотрят телевизор.



Стараются подружиться с другими животными в доме.



Устраивают водные процедуры.



Тусуются на диване.



Экспериментируют с макияжем.



Занимаются йогой.



Примеряют новую одежду.



Проводят фотосинтез.



Готовят ужин.



Дурачатся.



Украшают дом к празднику.



Дремлют.



Играют в футбол.



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