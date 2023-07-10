Странные и необычные достопримечательности Испании

Найти десять туристических достопримечательностей в Испании, которые отличаются своеобразностью и необычностью, вовсе не так просто, как может показаться на первый взгляд. В то время как многие старые испанские традиции кажутся нам удивительными и необычными, они всё-таки не настолько странные, как эти десять мест, привлекающих туристов со всего мира.



10. Барденас-Реалес, провинция Наварра

9. Пляж Гулпиюри (Playa de Gulpiyuri), Льянес, провинция Астурия

8. Пустыня Табернас (или Альмерийская пустыня), Альмера

7. Рудники Рио-Тинто, Андалусия

6. Соревнование «Человеческие замки», Таррагона

5. Супервычислительный центр в Барселоне (Barcelona Supercomputing Center)

4. Город Хускар (Júzcar), провинция Малага, Андалусия

3. Парк Гулливер (Parque Gulliver), Валенсия

2. Живой лес Ома (Bosque Animado De Oma), Кортесуби, провинция Бискайя

1. Королевская тропа (El Caminito Del Rey), провинция Малага