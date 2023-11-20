Как разжечь костёр в любую погоду

Такую безопасную смесь для розжига должен уметь заготовить каждый! Её очень удобно брать с собой в походы, на рыбалку и охоту. Можно заготовить столько, сколько необходимо, ведь в основе всего 2 доступных компонента. Благодаря этой пасте костёр разжигается в любую погоду!







Что понадобится:



кусок хозяйственного мыла;



бензин;



пластиковая бутылка.



Процесс изготовления

В основе пасты — хозяйственное мыло 72 %, самое дешёвое и простое. Натрите кусок мыла на крупной тёрке.Один стандартный кусок мыла как раз помещается в 0,33 л бутылку. Пересыпьте туда мыльную стружку.Сверху, до самого горлышка, залейте бензином. Закрутите крышку и оставьте в таком виде на 1-2 суток в тёплом месте.Бензин соединится с мыльной стружкой и превратится в пасту. Её очень удобно выдавливать из бутылки и разжигать костёр!Расход пасты при этом минимальный. Горит очень долго, даже несмотря на сильный ветер и дождь!