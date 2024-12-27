Парк с монстрами из Ренессанса: откуда в итальянском лесу взялись десятки мифических скульптур

Лес всегда был завораживающим и поразительным местом, и он сам по себе привлекает не только любителей активного отдыха и досуга, но и всех тех, кто хочет найти уединение и покой. Вот только есть такие чащи, которые привлекают к себе не только красивые природные пейзажи и свежий воздух, но и интересная история и рукотворные объекты, там размещённые.
Одно из самых необычных мест в Италии. /Фото: mandria.ua
Это необычное место, известное как Священный лес, раскинулся в небольшом итальянском городке Бомарцо и имеет славу одного из самых необычных мест в государстве, так как знаменит не только своими потрясающе живописными пейзажами, но и полноценным памятником садовой архитектуры эпохи Возрождения. А вот об истории его создания доподлинно мало что известно. Однако официальная версия гласит, что его основателем является герцог Франческо Орсини, который жил в середине 16 столетия и таким необычным образом решил сделать подарок для своей любимой супруги Джулии Фарнезе.
Замок Орсини, где жил основатель архитектурного ансамбля Священного леса. /Фото: wikipedia.org
Справедливости ради, стоит отметить, что лесом это место называется условно, так как не имеет природного происхождения, а является парком. Всё дело в том, что практика возведения загородных резиденций была в те времена очень распространённой среди представителей местной знати. Поэтому нет ничего удивительного в том, что герцог Орсини не стал исключением. Однако ему захотелось построить настолько оригинальный парк рядом с домом, чтобы аналогов ему ещё не было. Поэтому он создал объект, который представлял бы собой полноценную имитацию густого леса, однако наводнить его привычными для садово-парковых ансамблей водопадами, мостами, тропинками, лавочками и беседками.
Некоторые объекты всё-таки выдают в Священном лесу парк. /Фото: turbina.ru
Но самой большой достопримечательностью Священного леса Франческо Орсини решил сделать мифических персонажей и сказочных существ. Увы, главный человек, ради которого и затевался этот масштабный архитектурный проект, его в завершённом виде так и не успел. Супруга герцога трагически погибла ещё до того, как было окончено строительство уникального парка. После этого грустного события в ансамбль Священного леса появился ещё один объект, уже в память о любимой женщине - на одной из возвышенностей был построен Храм вечности.
Храм вечности в Священном лесу. /Фото: stock.adobe.com
Историки до сих пор бьются над вопросом мотивации герцога Франческо Орсини сделать парк местом обитания не традиционных животных или мифологических существ, а именно чудовищ. Наиболее распространённой версией считается утверждение, что задумка этого паркового комплекса берёт начало в сюжете романа под названием «Любовное борение во сне Полифила», согласно которому главный герой сильно страдал от разлуки со своей любимой женщиной и искал её в непроходимых чащах, сражаясь с различными чудовищами.
Чудовища в парке Орсини появился неслучайно. /Фото: bestwanderlust.com
В Священном лесу всего расположено несколько десятков архитектурных сооружений и статуй. Справедливости ради, следует уточнить, что ряд античных мифологических персонажей там всё-таки есть. Например, несколько статуй сфинксов, скульптуры Нептуна, Пегас, две Сирены, сын Посейдона Протей, древнегреческий гигант (возможно, Геракл), пёс Цербер, Фурии, Женщина-змея, две Цереры, богиня Афродита, и даже врата Преисподней.
Скульптура Нептуна в Священном лесу. /Фото: livejournal.com
Однако наиболее известным и популярным среди архитектурных объектов этого необычного паркового ансамбля, который к тому же стал полноценной визитной карточной Священного леса является Голова Орка - те самые врата Преисподней. Поразительно, что это сооружение является одновременно и скульптурой, и строением. А всё потому, что там размещены лавка и стол. Исследователи считают, что герцог мог там обедать, а также укрываться от жары, поэтому её зачастую называют беседкой, а иногда - гротом. К тому же, есть мнение, что слова, которые были произнесены в Голове Орка, способны разноситься по всему парку.
Самый известный объект парка Орсини. /Фото: wikipedia.org
Архитектурные сооружения Священного леса также, безусловно, представляют интерес. Например, довольно популярным среди туристов является «Падающий дом», который полностью оправдывает своё любопытное название необычной конструкцией. Всё дело в том, что в здании перекошены окна и стены. Поэтому туристы частенько заходят туда не только для красивых фотографий, но и чтобы проверить на прочность свой вестибулярный аппарат.
Падающий дом - ещё одна достопримечательность Священного леса. /Фото: magic-world.info
Судьба этого удивительного места была непростой. Так, после смерти герцога Орсини Священный лес и замок перешли по наследству потомкам рода, вот только их необычный парковый комплекс практически не интересовал. Поэтому на протяжении долгого периода парк оказался в забвении, что повлияло и на состояние каменных статуй - они заросли и покрылись мхом. И только в середине ХХ столетия, перейдя в собственность семьи Беттинни, Священный лес был отреставрирован и открыт для посещения всем желающим. Тогда же он получил своё второе, но менее известное название — «Сад чудовищ».
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