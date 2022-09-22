Кто такие Пожиратели грехов, и Откуда взялась традиция есть на похоронах

В Англии и Шотландии 18 и 19 веков появилась весьма странная профессия, получившая красноречивое название — пожиратель грехов. Особенно популярна эта «работа» была среди нищих и обездоленных, что, безусловно, неудивительно. Все, кто нуждался в куске хлеба, немедленно встали на путь карьеры избавления усопших от их грехов. Кто придумал «поедать» грехи, как это помогало умершим и как происходит сегодня — далее в обзоре.
Увлекательная профессия
Когда близкий человек находился на смертном одре, семья вызывала к нему специального человека — пожирателя грехов. На грудь умирающего или уже покойного клали кусок хлеба, какую-нибудь другую выпечку и ставили стакан вина или эля. Поедатель грехов должен был всё съесть до последней крошки и выпить всё до последней капли. Люди считали, что еда и питьё впитывают в себя все прегрешения их родственника. Таким образом пожиратель брал на себя все грехи усопшего, открывая ему прямой путь на небеса.
Сцена похорон в Англии, 1733 год.
Конечно, теперь все злодеяния мёртвого ложились на душу пожирателя грехов. Кроме еды, ему ещё платили за работу пригоршню мелких монет, что сегодня эквивалентно нескольким долларам США. Довольно скромная плата за груз дурных поступков бесчисленных мужчин и женщин. Поэтому рисковать бессмертием своей души отваживались только самые бедные представители населения. Лишь те, у кого желание вкусно поесть перевешивало всё остальное.
Подобные странные пиршества упоминались ещё в текстах 17 века, как «древний обычай» на похоронах. Эта практика сохранилась кое-где до начала 20 века. Всем жителям необъятных просторов бывшего СНГ эта практика знакома и сегодня. Поминки с обязательным набором традиционных блюд и обильными возлияниями — уже давно неотъемлемая часть целого пласта православной культуры. Причём нужно тоже всё съесть до последней крошки и выпить до последней капли, иначе... Вот интересно, иначе что?
О традиции писал Бранд в своём труде под названием «Популярные древности Великобритании». Книга впервые была опубликована в 1813 году. Там автор рассказывает следующее: «Пожиратель грехов садился лицом к двери, потом ему давали мелочь, которую он клал в карман. После он съедал хлеб и выпивал до дна кружку эля. Сделав всё это, встав, поедатель произносил: «Иди в вечность спокойно и легко». Так он брал на себя все грехи умершего».
Верования и фольклор Бранда; словарь национальных верований, суеверий и народных обычаев, в котором подробно описана роль пожирателя грехов.
Такие обычаи были свойственны в разных регионах Великобритании. Например, на многих похоронах в валлийском графстве Монмутшир присутствовал профессиональный пожиратель грехов. Об этом пишет автор Кэтрин Синклер в своём рассказе о путешествиях 1838 года «Холм и Долина». Её описание столь необычной работы довольно резко. Она говорит, что совершенно очевидно, что эти люди просто неверные. Они идут на весьма дерзкий обман. Пожиратели грехов готовы подобно Исаву, продать своё первородство за чечевичную похлебку. Для тех, кто верил в силу этого ритуала, пожиратели грехов выполняли необходимую, но неприятную работу. Это послежило также источником вдохновения для дебютного романа Меган Кампизи «Пожиратель грехов», где автор очень подробно исследует эту тему.
Книга Меган Кампизи «Пожиратели грехов».
Изгои общества и последний пожиратель грехов
«Богобоязненные» сельские жители довольно охотно нанимали пожирателей грехов в период расцвета этой профессии. Они очень хотели избежать последствий своих грехов (и грехов своих близких), отдав их кому-то другому. Люди очень быстро и легко приспособили свою мораль к этой практике. Возможно, это было вызвано некоторым невежеством. Будучи религиозными лишь по традиции, но не являясь истинными христианами, люди наивно верили, что грех можно отдать кому-то. Не говоря уже о том, что его можно буквально съесть. Видимо, истинное Евангелие и жертва Христа остались для них «за кадром» их существования. Потому стремились таким образом «достичь» обетованных небес.
Вместе с тем этот странный ритуал накладывал на профессионального исполнителя не только своеобразные обязанности. В большинстве случаев это стоило изгнания из общества. Пожиратели грехов становились изгоями. У них не было дома, но их охотно звали к себе все, у кого был смертельный больной или умирающий. Эти люди были завсегдатаями на всех похоронах.
Пригласительный билет на похороны, 1809 год.
К середине 19 века практика поедания грехов начала приходить в упадок. Последний зарегистрированный пожиратель грехов, Ричард Манслоу, ненадолго вернул этот обычай в конце 19 века. Делал он это не с целью добычи пропитания, а от отчаяния и глубокой скорби по своим умершим близким. Манслоу был преуспевающим фермером, который практически в одно и то же время потерял сразу всех своих четверых детей. Печаль его была столь невыносимой, что в память об умерших он стал практиковать поедание грехов. Так он думал помочь своим детям в загробной жизни. Умер последний пожиратель грехов в 1906 году. Он стал единственным представителем этой профессии, получившим признание.
Изображение похорон в Англии, 1795 год.
Откуда взялись Пожиратели грехов?
Происхождение древней традиции поедания грехов не совсем ясно. Историки считают, что корни ритуала ведут в язычество. Сначала в память об умершем родственники раздавали какие-нибудь лакомства и раздавали мелкие деньги взамен на молитвы о нём. Со временем это переросло в обычай поедать грехи усопшего. Хлеб стал символом грешной души и тот, кто его съедал, брал все грехи на себя. Был придуман даже специальный праздник в честь этой традиции. В католицизме это 2 ноября — День поминовения усопших, а в православии — день через неделю после Пасхи.
Самое интересное, что в протестантизме эта практика приобрела все признаки евангелизации. Пожирателя грехов приглашали делать своё дело. Во время этого скорбящие родственники читали ему проповеди и свидетельствовали о Христе. Христиане не поддерживали практики поедания грехов, ведь власть над духовным миром человеку не принадлежит. Это ересь.
Священники не смирились с оттеснением своей персоны
Покойный и пожиратель грехов, гравюра начала 1600-х годов.
В период своего расцвета пожиратели грехов заменили собой священников. В каждой деревне был свой пожиратель грехов, которого вызывали к умирающему или усопшему. Да, это были социальные изгои, которых не принимала ни одна община. Хорошо сделанная работа приносила им скудный доход, которого хватало на пропитание. Взамен они получали вечную потерю покоя, эдакая сделка с дьяволом: кусок хлеба здесь и сейчас в обмен на бессмертную душу. Священники оказывались не у дел. До этого их ролью было совершать похоронную церемонию и отпускать грехи. С таким игнором официальные священнослужители, конечно же, мириться не могли.
Священники не могли смириться с игнорированием их роли, которая должна была главенствовать.
Постоянно народ убеждали, что практика использования пожирателей грехов нужного эффекта не достигает. Люди упрямо их приглашали. Вопрос разрешило всесильное время. К 20 веку профессия пришла постепенно в упадок. В моду опять вошли священники. Конечно, это не означает, что пожиратели грехов или желающие воспользоваться их услугами совсем исчезли. Человечеству свойственна вера в любые, самые дикие предрассудки. Ведь основной задачей дьявола всегда было отвлечь от истинной веры, вручив дешёвую подделку.
Миллионы людей погибают, а он всё так же сладко шепчет каждому: «Нестрашно. Делай что хочешь, живи как вздумается, не думай о Христе, придёт священник — отмолет, отпоёт; придёт пожиратель грехов — всё съест; родные свечечки поставят, молебен закажут, всё будет нормально!» Нужное подчеркнуть как кому больше нравится...
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии