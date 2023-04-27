12 интригующих фотографий, которые подтверждают, как быстротечно и беспощадно время

Если остановиться хотя бы на мгновение и осмотреться, признаки старения можно увидеть повсюду. От выгоревшей краски, стёртого деревянного пола до следов на любимом диване от морды не менее любимого пса... Всё течёт, всё постоянно меняется и полностью подчиняется времени. Можно назвать это ветшанием, износом или историей, но повернуть процесс вспять невозможно. И это прекрасно с точки зрения экзистенциальной философии. В подборке ниже собраны некоторые из самых интригующих примеров того, как всемогущее время оставляет свой отпечаток на всём, чего касается.
Как часто вещи несут на себе отпечаток человеческого бытия. На фоне того, что человек не всегда осознаёт смысл своей жизни, у вещей всегда есть конкретное предназначение. Вещи, как и люди подвержены старению.
Карманные часы офицера британской армии вместе с немецкой пулей, остановившиеся во Франции, в 1914 году.
Один из старейших в мире знаков «Осторожно, злая собака», найденный на руинах Помпеи, Италия.
Само явление износа отражает второй закон термодинамики, согласно которому объекты отклоняются от своей первоначальной формы. Они прекращают функционировать с течением времени, если для их поддержания не используется энергия внешней силы. Если восстановление невозможно, объект считается расходным материалом. Всё как у людей, правда?
Скульптура Иисуса Христа на заброшенном кладбище в Польше медленно поглощается деревом.
Лестница на Великой Китайской стене. Как вы думаете, сколько людей ходили по этим ступеням?
И вещи, и люди тоже бывают разными, не все одинаково стареют. Как человека можно подлечить, так и вещь можно подремонтировать. Например, автомобили, тяжёлая техника, компьютеры, музыкальные инструменты и многие подобные предметы - все они разработаны с учётом того, что можно заменить износившиеся детали.
Грузовик на дереве в лесу.
Судя по всему этим автомобилем давно никто не управлял.
Как человеку нужен хороший доктор, так и технике. Автомеханики, техники по обслуживанию, компьютерщики, оружейники, сантехники — это врачи для вещей. Время на всём оставляет свой неизгладимый след. В отличие от вещей, люди со временем, кроме недостатков старения приобретают такие полезные качества, как мудрость например. Это невозможно без жизненного опыта. Такова цена, которую нужно заплатить.
Оманская глиняная плитка со следом, оставленным малышом, когда она высыхала 2000 лет назад, Везон-ла-Ромен (Ancient Vasio Vocontiorum).
У человека есть уникальная потребность — стремление к саморазвитию. Без этого род людской не только не достиг бы нынешнего уровня развития, но и не выжил бы.
Эта старая цветная коробка для карандашей после того, как термиты съели всю древесину.
Людям присущи размышления о смысле жизни. Часто из-за необходимости соблюдать регулярный распорядок и монотонности рабочей среды человек начинает испытывать недовольство своей жизнью. Он начинает задаваться множеством философских вопросов. Парадокс в том, что на них нет однозначных ответов и быть не может.
Кодовый замок, найденный на пляже.
Кубические кристаллы, растущие в старом пластилине.
Можно попробовать разбить все эти глобальные вопросы на более мелкие. Так проще получить ответы. Затем нужно начать работать над тем, чтобы быть удовлетворённым изучением этих ответов. Именно они в итоге и составляют полноценную картину человеческой жизни в целом.
Кладбище телефонных будок в Великобритании.
Человек — это предмет сложный. С вещами просто. Время безжалостно ко всем. Заметить быстротечность бытия можно разглядывая изношенные вещи. Это наглядный пример беспощадной власти времени.
На стенах этой старой кофейни тени там, где раньше сидели люди.
И поступь и голос у времени тише
Всех шорохов, всех голосов.
Шуршат и работают тайно, как мыши,
Колёсики наших часов.
Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь — на счету его круглые сутки,
И месяц, и семьдесят лет.
Секундная стрелка бежит что есть мочи
Путем неуклонным своим.
Так поезд несётся просторами ночи,
Пока мы за шторами спим.
Самуил Маршак
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