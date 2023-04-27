12 интригующих фотографий, которые подтверждают, как быстротечно и беспощадно время

Карманные часы офицера британской армии вместе с немецкой пулей, остановившиеся во Франции, в 1914 году.

Один из старейших в мире знаков «Осторожно, злая собака», найденный на руинах Помпеи, Италия.

Скульптура Иисуса Христа на заброшенном кладбище в Польше медленно поглощается деревом.

Лестница на Великой Китайской стене. Как вы думаете, сколько людей ходили по этим ступеням?

Грузовик на дереве в лесу.

Судя по всему этим автомобилем давно никто не управлял.

Оманская глиняная плитка со следом, оставленным малышом, когда она высыхала 2000 лет назад, Везон-ла-Ромен (Ancient Vasio Vocontiorum).

Эта старая цветная коробка для карандашей после того, как термиты съели всю древесину.

Кодовый замок, найденный на пляже.

Кубические кристаллы, растущие в старом пластилине.

Кладбище телефонных будок в Великобритании.

На стенах этой старой кофейни тени там, где раньше сидели люди.