Раненая свинья и обиженный кондитер: 6 вооруженных конфликтов с самым нелепым поводом

Принято считать, что для войны не нужен повод. Люди всегда воевали, воюют и будут воевать друг с другом. Но, иногда причина, из-за которой разгораются вооруженные конфликты настолько нелепые, что становится уже не до смеха.
1. Война Басус
Война Басус. | Фото: Depositphotos.
Этот 40-летний вооруженный конфликт возник между двумя конкурирующими арабскими кланами в 494 году н.э. По легенде война началась из-за того, что вождь племени Талиб ранил белую верблюдицу, принадлежащей племени Басус. Как бы там не было, но во время войны погибло немало арабов.
2. Кондитерская война
Кондитерская война. | Фото: Журнал «Историк.
Вооруженный конфликт между Мексикой и Францией в период с 1838 по 1839 год вошел в историю как Кондитерская война. В это сложно поверить, но причиной для масштабных морских и наземных баталий послужил обычный французский пекарь. Как утверждал последний, его кондитерский магазин в Мехико был уничтожен мексиканскими военными офицерами. Франция стала на защиту своего гражданина и потребовала у Мексики компенсацию в 600 тысяч песо. После того, как мексиканцы отказались платить такую огромную сумму, французы решили начать войну.
3. Тресковые войны
Тресковые войны. | Фото: Pikabu.
Изначально конфликт между Великобританией и Исландией имел чисто дипломатический характер, однако, в 1958 году он перерос в настоящее вооруженное противостояние. Причиной войны стало расширение морской экономической зоны Исландии, на которой рыбаки обеих стран издавна занимались ловом трески. Novate.ru удалось выяснить, что конфликт длился вплоть до 1976 года, пока в ситуацию не вмешалась США и НАТО. Исландия все-таки расширила свои экономические границы, в результате чего Великобритания лишилась нескольких тысяч рабочих мест, связанных с рыбным промыслом в этих районах.
4. Война за ухо Дженкинса
Война за ухо Дженкинса. | Фото: polzam.ru.
Военный конфликт со странным названием произошел между Испанией и Великобританией с 1739 по 1748 год. Англию давно не устраивала торговая конкуренция с Испанией, которая проходила на общих морских путях. Тем не менее формальным поводом для начала вооруженного конфликта стало отрезанное ухо капитана британского торгового корабля Роберта Дженкинса. По заявлениям капитана это сделал экипаж испанского парусника. Правда это или нет — остается загадкой. Несмотря на 33 тысячи погибших, война в итоге закончилась перемирием.
5. Медовая война
Медовая война. | Фото: Stuff You Missed in History Class.
Этот небольшой вооруженный конфликт произошел в 1830-х годах между двумя американскими штатами: Айова и Миссури. Миссурийские власти пришли в деревню Айовы, чтобы собрать налоги с жителей деревни. После того, как налоговики получили отказ, они решили не уходить с пустыми руками и украли несколько ульев с медом. Этот казалось бы пустяковый случай привел к мобилизации обоих штатов и массовым восстаниям.
6. Война из-за свиньи
Война из-за свиньи. | Фото: Википедия.
В 1859 году между США и Великобританией чуть было не развернулся серьезный вооруженный конфликт. Причиной перепалки стала обычная свинья, застреленная американским фермером на острове Сан-Хуан, который в то время являлся спорной территорией между двумя странами. Свинья прибежала в огород к американцу из соседнего поместья британского фермера.
Мирным путем проблему не удалось уладить, и британец подал на соседа в суд. Американский фермер в свою очередь попросил помощи у властей страны. Неожиданно для всех, вскоре после этого на остров прибыли американские войска, а потом подоспел и британский флот. К счастью, до кровопролития не дошло, а единственной жертвой военного конфликта стала свинья.
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