Любопытные истории создания вещей, которые плотно вошли в нашу жизнь

Бытует мнение, что любое изобретение связано с кропотливыми исследованиями и научными изысканиями. Но на самом деле так случается далеко не всегда. История знает случаи, когда ставшие востребованными и популярными предметы были изобретены совершенно случайно. В этом обзоре самые неожиданные истории появления предметов, которые сегодня вошли в обиход человека.
1. Картофельные чипсы (1853)
Картофельные чипсы – каприз привередливого клиента.
История гласит, что Джордж Крам, шеф-повар ресторана при престижном отеле «Moon Lake House» в Саратога-Спрингс (США) в один прекрасный день 1853 года столкнулся с капризным клиентом. Этим клиентом был железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильта.
Клиент начал жаловался, что его жареный картофель нарезан слишком толстыми ломтиками, а также слишком мягкий и плохо прожарен. Хотя Крам сделал все возможное, чтобы угодить Вандербильту, тот раз за разом возвращал порцию назад.
Тогда шеф-повар решил проучить клиента. Он нарезал картофель так тонко, как только мог, прожарил его до такой степени, что тот начал разламываться при нажатии вилкой, и посыпал его солью. Однако, случилось неожиданное — Вандербильт восхитился блюдом и заказал еще одну порцию. Славо о «Чипсах Саратога» быстро разлетелась по всей округе, и Крам открыл свой собственный ресторан.
2. Искусственный подсластитель сахарин (1877)
Почти как сахар!
Однажды поздним вечером в 1877 году русский химик Константин Фальберг был настолько поглощен своими исследованиями, что когда шел домой на ужин из своей лаборатории в Университете Джона Хопкинса, Балтимор, забыл вымыть руки.
Когда он дома взял кусок хлеба, оказалось,что хлеб почему-то сладкий. После этого Фальберг вспомнил, что ранее тем же днем он случайно пролил экспериментальное химическое соединение себе на руки. Т.е. сладкий вкус у хлеба получился из-за какого-то химиката.
Фальберг спешно отправился назад в лабораторию, где опытным путем установил, что это было за соединение – орто-сульфобензойная кислота, которой ученый впоследствии дал название сахарин.
3. Кока-Кола (1886)
Кока-Кола как средство от головной боли и от похмелья.
При попытке найти лекарство от головной боли и похмелья, химик Джон Пембертон из Атланты, США состряпал сироп, сделанный из вина и экстракта коки, который он назвал «Французское вино-кока Пембертона».
В 1885 году, в разгар американского Сухого закона, в Атланте запретили продажу алкоголя, что заставило Пембертона начать выпускать сироп сугубо на основе коки, который было необходимо разбавлять водой. История гласит, что в один день из-за небрежности бармен случайно разбавил сироп ледяной газированной водой вместо водопроводной воды. Так родилась современная кола.
4. Рентгеновские лучи (1895)
Просвети меня, просвети!
В своей лаборатории в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген экспериментировал с электронно-лучевыми трубками (примерно аналогичным современным люминесцентным лампам) для того, чтобы исследовать, как электричество проходит через газы. Он осторожно откачал из катодной трубки воздух, заполнил ее специальным газом и пропустил через него электрический ток высокого напряжения.
К удивлению Рентгена, экран, расположенный в метре от трубки, неожиданно начал испускать зеленое флуоресцентное свечение. Это было странно, потому что светоизлучающая электронно-лучевая трубка была окружена плотным черным картоном. Единственным объяснением было то, что «невидимые лучи», произведенные трубкой, каким-то образом прошли через картон и попали на экран.
Рентген решил проверить это на своей жене Берте, после чего оказалось, что лучи свободно проходят через ткани ее руки, в результате чего стали видны кости. Новость об открытии Рентгена быстро распространилась по всему миру.
5. Вафельный рожок для мороженого (1904)
Рожок из вафли… и никакой посуды!
К концу XIX века, когда мороженое стал достаточно дешевым, чтобы его могли себе позволить обычные люди, обычно его продавали в чашках из бумаги, стекла или металла, которые затем возвращали продавцу.
В 1904 году на Всемирной выставке в американском Сент-Луисе были более чем 50 рундучков с мороженым и более десятка с горячими вафлями. Было жарко, и мороженое продавалось намного лучше, чем вафли. Когда у продавца мороженого Арнольд Форначу закончились бумажные стаканчики, сириец Эрнест Хамви, который продавал рядом вафли, свернул одну из своих вафель в трубочку и предложил накладывать мороженое в нее. Так появился первый вафельный рожок.
6. Пенициллин (1928)
Если не мыть посуду…
3 сентября 1928 года шотландский бактериолог Александр Флеминг после отпуска убирал свою лабораторию в лондонской больнице Сент-Мэри. Во время уборки он заметил сине-зеленую плесень на чашке Петри, которую он забыл помыть перед отпуском.
Флеминг собирался выбросить пробу, когда заметил что-то необычное: плесень убила присутствовавшие на чашке Петри колонии стафилококковых бактерий. Спустя несколько месяцев он выделил из этих плесневых грибов пенициллин.
Если бы Флеминг не так спешил в отпуск, то он вымыл бы посуду, и сегодня не было бы одного из наиболее широко используемых антибиотиков в мире.
7. Микроволновая печь (1946)
Самая важная печка в доме.
Во время тестирования микроволн в 1946 году инженер и специалист по радиолокационному оборудованию Перси Спенсер, который стоял перед радаром, заметил, что шоколадный батончик в его кармане начал плавиться. После этого Спенсер и его коллеги попытались нагреть микроволнами другие продукты, чтобы увидеть, случится ли подобный эффект.
Когда перед радаром положили попкорн, он тут же начал лопаться. А яйцо, положенное в чайник, буквально вскипело.
Наконец, благодаря случайности появилась альтернатива обычным газовым и электрическим печам. Еду стало возможно готовить гораздо быстрее, чем раньше.
8. Липучка (1955)
Застежка-липучка: и для одежды, и для обуви хороша!
62 года назад была запатентована застежка-липучка. А история ее появления была довольно необычной.
В 1955 году, после прогулки с собакой в лесу, швейцарский инженер-электрик Жорж де Местраль обнаружил, что его брюки и и шерсть собаки буквально усеяны репейниками. Рассмотрев заусенцы репейников под микроскопом, де Местраль нашел тысячи крошечных крючков, которые легко цеплялись за маленькие петли, которые можно найти в любой повседневной одежде. Это побудило его сделать двухстороннюю застежку, в которой одна сторона будет оснащена «крючками», а другая мягкими петельками.
Де Местраль опробовал несколько материалов, чтобы понять, в каких из них будет самое сильное сцепление, и обнаружил, что идеален в этом плане нейлон.
9. Клейкие стикеры (1968 и 1974)
Стикеры на каждый стол.
В 1968 году химику Спенсеру Сильверу, который работал в Minnesota Mining и Manufacturing Company в Сент-Поле, была поставлена задача разработать сильный клей для аэрокосмической промышленности, но он в конечном итоге изобрел слабый клей. Как ни странно, крошечные акриловые шарики, из которых состоит этот клей, почти не поддаются разрушению, поэтому его можно использовать неоднократно.
Изначально Сильвер хотел продать свой клей для нанесения его на поверхность досок объявлений, чтобы люди могли клеить на них свои объявления, а после этого легко отрывать их.
Несколько лет спустя, в 1974 году, химику Арту Фраю надоели бумажные закладки, которые постоянно выпадали из его сборников гимнов (он пел в церковном хоре в Сент-Поле). И тут ему пришла в голову гениальная идея — а почему бы не использовать клей доктора Сильвера на этих листочках бумаги.
Фрай нарезал желтую бумагу, которую нашел в лаборатории рядом, и намазал ее одну сторону клеем. Идея оказалась настолько популярной, что более 90 процентов людей сегодня используют стикеры.
10. Виагра (1998)
Та самая синенькая таблетка.
Во время клинических испытаний в фармацевтической компании Pfizer первоначально изучалось использование «Виагры» как сердечно-сосудистого лекарства для снижения кровяного давления, расширения кровеносных сосудов и лечения ангины. Хотя результаты оказались неутешительными, в одном из исследований добровольцы мужского пола испытали необычный побочный эффект — очень стойкую эрекцию.
Никто в Pfizer даже не думал изначально применять «виагру» для лечения эректильной дисфункции, и компания едва не выпустила препарат на рынок как средство от ангины… если бы не случайный эксперимент.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии