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15 видеокассет, которые были у каждого

15 видеокассет, которые были у каждого

Семейная видеотека — вещь странная. Чего только в ней не было: диснеевские мультики вперемешку с кровавыми боевиками, дешевые комедии и шедевры арт-хауса. Сложно сказать, по какому принципу заполнялась полка около видеомагнитофона, аккуратно накрытого салфеткой из мулине.

Мы подготовили список видеокассет, которые ассоциируются с нашим детством.

Король Лев


The Lion King, 1994

15 видеокассет, которые были у каждого

Забугорные мультфильмы были настоящей страстью детей 90-х, а самым любимым для большинства был «Король Лев». Момент, когда погибает Муфаса, нанес душевную травму многим и многим детям — хорошо хоть юмор Тимона и Пумбы и хеппи-энд все сгладили. У особо везучих были еще «Анастасия», «Балто» и «Все псы попадают в рай». Кстати, у «Короля Льва» есть сиквелы.

Один дома


Home Alone, 1990

15 видеокассет, которые были у каждого

Несмотря на то что каждый Новый год по ящику показывали каждую часть этой «доброй» рождественской комедии, делом чести было иметь кассету с ней дома. Пересматривали редко, а покупали, наверное, чтобы давать посмотреть друзьям.

Титаник


Titanic, 1997

15 видеокассет, которые были у каждого

«Титаник» доставался всем разными способами: кто-то получал его в подарок, кто-то брал посмотреть и так и не возвращал, а кто-то не обедал в школьной столовой, чтобы накопить на кассету. В общем, у 89% владельцев видеомагнитофонов он был точно. Сложно сказать, что стало причиной успеха этого фильма: душка Ди Каприо на обложке или 11 «Оскаров».

Маска


The Mask, 1994

15 видеокассет, которые были у каждого

Комедию с простым сюжетом и ярким главным героем любили и взрослые, и дети. Мало кто помнит, чем вообще там дело закончилось, но одно помнят все — это было очень смешно.

Парк Юрского периода


Jurassic Park, 1993

15 видеокассет, которые были у каждого

На вопрос: «Что может быть круче динозавров?» — любой ребенок в 90-е сказал бы: «Ничего». Популярность динозавров в нашем детстве можно сравнить только с бумом покемонов в нулевые или появившимися позже феями-школьницами. Поэтому видеокассета с этим фильмом была не только в домах палеонтологов.

Люди в черном


Men in Black, 1997

15 видеокассет, которые были у каждого

На втором месте по популярности после динозавров были инопланетяне. Поэтому кино с юморным Уиллом Смитом и угрюмым Томми Ли Джонсом быстро полюбилось нам. Вдобавок все мы мечтали об устройстве, стирающем память.

Терминатор — 2: Судный день


Terminator 2: Judgment Day, 1991

15 видеокассет, которые были у каждого

Во времена нашего детства для многих школьников фраза «I’ll be back» была чуть ли не единственной известной на английском языке. А саундтрек фильма можно использовать как тест на возраст: если человек узнал с первых нот, значит, ему больше 25 точно.

Стюарт Литтл


Stuart Little, 1999

15 видеокассет, которые были у каждого

Сложно спорить со слоганом фильма: «Самый необычный герой за всю историю кино». Мышонок в модном костюме, который умеет разговаривать и плюс ко всему еще очень милый. Возможно, поэтому этот фильм идеально подходил для семейного просмотра.

Ну, погоди!


15 видеокассет, которые были у каждого

Благодаря заботливым родителям почти у каждого ребенка в 90-е был сборник «Союзмультфильма». «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Крокодил Гена» и, конечно же, полнометражные экранизации любимых сказок: «Дикие лебеди», «Чиполлино», «Конек-Горбунок», «Двенадцать месяцев», «Щелкунчик». Круче мультфильмов на видике были только диафильмы.

Бетховен


Beethoven, 1992

15 видеокассет, которые были у каждого

Благодаря этой доброй семейной комедии у многих до сих пор имя Бетховен ассоциируется с сенбернаром, а не композитором. Главный герой — такой симпатяга, что нельзя было пройти мимо полки, где он смотрел с обложки видеокассеты грустными глазами.

Матрица


The Matrix, 1999

15 видеокассет, которые были у каждого

Этот фильм перевернул представление людей об интересном сюжете. На заре популяризации компьютеров и всего с ними связанного «Матрица» стала 100%-ным попаданием. Ее пересматривали со старшим братом миллион раз и мечтали о кожаных плащах.

Доспехи Бога


Long xiong hu di, 1986

15 видеокассет, которые были у каждого

Джеки Чан и его владение боевыми искусствами стали причиной, почему в секциях карате количество спортсменов увеличилось в несколько раз. Инициатором покупки такого рода видеокассет обычно была мужская половина семейства, но смотрели все. Хотя бы ради нарезки неудавшихся дублей в конце.

Такси


Taxi, 1998

15 видеокассет, которые были у каждого

Французская комедия про удачливого таксиста — одна из немногих, над которой можно смеяться в голос. Какой русский не любит быстрой езды? Видимо, это и обусловило успех комедийного боевика в России.

Брат


1997

15 видеокассет, которые были у каждого

В свое время балабановский «Брат» взорвал отечественный кинематограф. Этот шедевр оказал огромное влияние на целое поколение: до сих пор цитируем главного героя, обожаем саундтреки. Фильм никого не оставил равнодушными, потому что был о реальности, в которой мы жили. Поэтому его и пересматривали.

Видео детсадовского утренника


15 видеокассет, которые были у каждого

Мы постоянно говорим себе, что обязательно оцифруем эти кассеты с Днем весны или Новым годом, чтобы показать своим детям и внукам, как мы, смешно запинаясь, рассказываем стихи, а наши родители жмутся на детских стульчиках.

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