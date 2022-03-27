Пицца на сковороде, которую можно приготовить менее, чем за 10 минут.
Трудно найти человека, которому бы не нравилась пицца. Вот только готовить ее в домашних условиях довольно хлопотно. То с тестом дрожжевым возиться нужно долго, а то и вовсе времени ни на что нет. Не стоит отказываться от любимого блюда, ведь его можно сделать буквально за считанные минуты на сковороде.
Ингредиенты, необходимые для пиццы на сковороде.
Необходимые ингредиенты:
• Сметана – 3 ст. л;
• Майонез – 4 ст. л;
• Кетчуп – 1-2 ст. л;
• Колбаса – 200 гр;
• Твердый сыр – 100 гр;
• Яйцо – 1 шт;
• Соль, специи по вкусу.
Смешайте ингредиенты.
В небольшую емкость добавьте яйцо, сметану, майонез, соль и специи. Тщательно перемешайте. Консистенция теста должна быть гуще, чем тесто на оладьи.
Тесто должно быть консистенции густой сметаны.
Нарежьте помидоры кубиками.
Тесто выложите на сковороду.
Сковороду смазать растительным маслом и выложить в нее тесто, равномерно распределив его по поверхности. Далее аккуратно намажьте тесто кетчупом, выложите нарезанную кубиками колбасу, помидоры и тертый сыр. Накройте крышкой и оставьте на медленном огне на 7-10 минут. Приятного аппетита!
Выложите все ингредиенты на тесто.
Пицца на сковороде готова.
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