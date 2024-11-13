Малоизвестное и очень странное оружие с компоновкой булл-пап

Булл-пап – довольно распространённая компоновка стрелкового оружия, хоть и немного экзотическая. За всю историю такого оружия было изготовлено много, но о некоторых экземплярах знают только специалисты. Несмотря на это, оно заслуживает внимания, и о нём стоит рассказать более подробно.
1. USFA ZiP 22
Пистолет USFA ZiP 22.
Это едва ли не самое странное оружие, созданное за всю долгую историю человечества. Его разработчик – американская компания USFA, которая специализируется на производстве револьверов, причём довольно хороших, и в начале 2000-х годов она решила выпустить вот это. Изначально предполагалось, что ZiP 22 станет оружием для развлечения и тренировок, причём только для частных лиц, потому как для полиции, а тем более для армии, оно было совершенно бесполезным. Теоретически оно представляет собой винтовку, а фактически является очень странным пистолетом.
Пистолет USFA ZiP 22./ Фото: wp.com
Большая часть его конструкции состоит из высокопрочного пластика, а исключения – это ствол, пружина и некоторые детали. Снаряжался он патронами 22-го калибра и не подходил ни для чего, кроме стрельбы по банкам. К тому же держать его было очень неудобно, но производитель предусмотрел наличие приклада, к которому крепилось оружие. Приклад, разумеется, продавался отдельно. Также у USFA ZiP 22 было крепление в верхней части ствольной коробки, а предназначалось оно для установки на нижнюю планку Пикатинни у штурмовой винтовки вместо тактического фонаря. Получался некий симбиоз длинноствольной винтовки и скорострельного пистолета. Зачем – большой риторический вопрос. Стрелять из него, кстати говоря, тоже было сложно: для этого приходилось давить на курок с силой 5 килограмм. До настоящего времени это чудо-оружие не дожило, в 2013 году после выпуска нескольких сотен экземпляров производство было прекращено, а сама компания благополучно закрылась.
2. Bushmaster Arm Pistol
Bushmaster Arm Pistol./ Фото: gun-rights.org
Несмотря на свой очень экзотический внешний вид, Bushmaster Arm Pistol – это тоже пистолет, хоть он и похож то ли на пистолет-пулемёт, то ли на автомат. На самом деле, ему очень много лет, а его история началась ещё в конце 1960-х годов, когда американские военные решили создать оружие последнего шанса для собственных пилотов. Предполагалось, что оно понадобится, если пилот окажется на территории противника после крушения. То есть это должно было быть нечто компактное и лёгкое, что можно легко разместить в кабине.
Bushmaster Arm Pistol./ Фото: gunsamerica.com
Поскольку требовалось компактное оружие, конструкторы остановились на компоновке булл-пап. Таким образом механизм перемещался в заднюю часть, то есть в приклад, а общую длину можно было уменьшить, сохранив при этом длину ствола. То есть пуля после выстрела обладала большой кинетической энергией и останавливающим действием. Вот только другим требованием была стрельба с одной руки, и вот тут вышла промашка: магазин был направлен вниз, поэтому стрелять одной рукой, не прикладывая оружие к плечу, было невозможно. Тогда оружейники придумали оригинальный ход, они сделали переднюю рукоятку поворотной. В то время это был пистолет-пулемёт с названием IMP-221, но на вооружение его так и не приняли.
Bushmaster Arm Pistol./ Фото: gunsamerica.com
Впоследствии один из солдат, испытывавших IMP-221, использовал эту идею и создал собственный пистолет для гражданских. Потом его выкупила компания Bushmaster и выпустила пистолет Arm Pistol. Он снаряжался патронами натовского калибра 5,56х45 миллиметров, имел вес около двух килограмм и питался от 30-зарядного магазина. Использовался он и гражданскими для самообороны, и полицией.
3. DSR-Precision DSR-50
Снайперская винтовка DSR-Precision DSR-50./ Фото: youtube.com
Немалая часть из широко известных видов стрелкового оружия, построенного по схеме булл-пап, автоматическое, но DSR-Precision DSR-50 – не автомат. Это антиматериальная снайперская винтовка калибра 12,7х99 миллиметров. Впрочем, причина выбора такой компоновки более чем очевидна, оружие просто пытались сделать как можно более компактным. Одним из самых больших недостатков мощной и дальнобойной снайперской винтовки как раз и является её размер, а точнее, длина ствола. Он получается слишком большим, а оружие – неудобным во время транспортировки.
Снайперская винтовка DSR-Precision DSR-50./ Фото: pinterest.com
Одна из особенностей винтовки DSR-Precision DSR-50 – наличие двух магазинов, рассчитанных на три патрона каждый. Причём рабочим является задний магазин, передний же используется как запасной для быстрой смены. Её вес составляет более десяти килограмм, а длину удалось сократить до 135 сантиметров за счёт переноса механизма в заднюю часть. Предназначена она для поражения защищённых целей, в том числе и легкобронированных, а в качестве мишеней в основном используется разнообразная техника. При этом дальность прицельной стрельбы с гарантированным поражением цели составляет 1400 метров.
4. IWI Tavor
Штурмовая винтовка IWI Tavor./ Фото: mavink.com
В начале 1990-х годов израильские военные всерьёз вознамерились обновить свой арсенал и предоставить солдатам более удобное и эффективное оружие с прицелом на будущее. Для этого была разработана штурмовая винтовка TAR-21 (IWI Tavor), которая строилась по модульному принципу, то есть комбинируя различные узлы, можно было создавать оружие с новым функционалом. При этом винтовка должна была быть компактной и очень удобной в эксплуатации. В итоге её вес без магазина составлял 3,75 килограмма, а длина с прикладом – 725 миллиметров. IWI Tavor снаряжалась малоимпульсными патронами 5,56х45 миллиметров и могла похвастаться достойными показателями. Она отличалась хорошей кучностью и точностью и была доступна в нескольких исполнениях, что позволяло расширить возможности вооружённых подразделений.
Штурмовая винтовка IWI Tavor./ Фото: dzen.ru
Правда, на деле всё оказалось не настолько радужно. Израильские военные получили новые винтовки в 2004 году, причём сначала это были специальные подразделения, а потом и остальные войска. И все они на себе смогли прочувствовать преимущества новых технологий. Во время многочисленных военных конфликтов (в Африке) французская армия нашла множество дефектов. К примеру, менять магазин было очень сложно, особенно на ходу, причём если боец присоединял магазин не до конца или хоть немного криво, возникали проблемы с затвором. Отработанные газы выбрасывались сзади, то есть из затвора, и солдат вполне мог получить хороший ожог лица. Целиться при отсутствии коллиматорного прицела было очень сложно, а в положении лёжа стволом часто зачерпывалась грязь. Чистить оружие после этого тоже было непросто: для этого нужен был специальный инструмент, да и механизм имел неудобную конструкцию. За прошедшее время производитель провёл несколько модернизаций, чтобы исправить эти и другие допущенные ошибки, но полностью сделать это не удалось.
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