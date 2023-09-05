Как современные ювелиры решают проблему переработки пластика: Эко-цветы и утопическое будущее

Сегодня об опасности загрязнения окружающей среды пластиком сказано и написано очень много. Ученые предлагают все новые способы переработки, обнаруживают, что они не менее опасны, чем само производство, изобретают альтернативные виды упаковки, выводят в лабораториях одноклеточные организмы, которые должны этот пластик поглощать… А вот современные ювелиры предлагают свое решение: они выбирают выброшенный пластик и другие материалы для вторичного использования в своих работах. То, что было бутылкой газированной воды, становится нежным цветком, а ржавое железо соседствует с жемчугом… Может быть, именно так красота спасет мир?
Пластиковые цветы Фабианы Гадано
Украшения Фабианы Гадано.
Украшения Фабианы Гадано.
Фабиана Гадано последние двадцать лет занимается дизайном украшений и преподаванием в этой области. Сегодня основная сфера ее профессиональных интересов, привлекающая внимание многих специалистов в области моды и галерей - переработка небиоразлагаемых отходов, таких как ПЭТ-пластик из выброшенных бутылок (все мы понимаем, какую огромную проблему представляет собой пластиковый мусор по всей планете), и его последующее применение в современных ювелирных изделиях
Сабина Драгушану: дизайн с заботой о природе
Кольца Сабины Драгушану.
Колье и кольцо Сабины Драгушану.
Сабина Драгушану родилась в Румынии и начала создавать украшения в двенадцать лет. То, что сначала было просто хобби, довольно быстро переросло в настоящую страсть. В 2017 году она окончила британскую «кузницу талантов» - Central Saint Martins. Уже ее выпускная коллекция была удостоена награды «Лучший дизайн» Тео Феннелла и была выбрана для участия в «Marzee International Graduate Show 2017». Сабина вдохновляется природой – это находит отражение в ее работах как на визуальном, так и на идейном уровне. Ее сильно волнует проблема загрязнения окружающей среды. Сабина считает, что все меры по сокращению отходов недостаточны и в своих коллекциях стремится указать на эту проблему. В последнее время она изучает различные способы вторичной переработки пластика; к сожалению, раздельный сбор мусора приводит не к переработке, а к появлению мусорных полигонов за пределами Европы, в Азии и Африке. Но этого можно избежать, если использовать материалы вторично – как в ее украшениях.
Равноправие Синдзи Накабы
Брошь Синдзи Накабы.
Украшения Синдзи Накабы.
Накаба родился в Канагаве, Япония, в 1950 году. Он перепробовал множество профессий – был и модельером, и портным, и парикмахером, и графическим дизайнером… Впрочем, украшения он начал делать еще в двадцать четыре года, пройдя базовый курс в Ювелирном колледже Хико Мидзуно в Токио. Основная идея его творчества – все материалы равны. Он с одинаковой нежность и благоговением относится и к алюминиевым банкам от пива, и к драгоценным камням, а благородные металлы для него не лучше и не хуже, чем пластиковые бутылки. Любимые техники Накабы – резьба и глиптика. Он создает мрачные, мистически окрашенные украшения, напоминающие нечто древнее. Даже если металлолом соседствует с ракушками, выглядят эти броши и кольца с черепами, женскими фигурами и призрачными лицами гостями из иного мира, вызывая в памяти произведения Лавкрафта и Борхеса. На протяжении своей долгой карьеры Накаба участвовал в многочисленных персональных выставках и во многих групповых выставках в Японии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Аргентине и Мексике.
Игра форм и смыслов Хайдемари Херб
Украшения Хайдемари Херб.
Украшения Хайдемари Херб.
Хайдемари Херб получила образование в Мюнхене, активно посещала курсы, семинары, конференции, совершенствуя свои навыки. Сейчас она живет в Италии, но участвует в выставках по всему миру – в Австрии, США, Литве, Польше, России. В своих работах она исследует красоту несовершенства и баланс противоположностей. Главное для нее – игра цвета и формы. Она любит сочетать пигменты с серебром и использовать старые материалы, например, ржавое железо, фрагменты других украшений или найденных ею предметов. Переработка, переосмысление старого, новая жизнь забытых вещей – смысл ее работы. Для Херб важна тема воспоминаний – она стремится сохранить прошлое в своих украшениях.
Манифест апскайлинга Цзин Ван
Украшения Цзин Ван.
Пожалуй, главные «двигатели» идеи апсайклинга в области дизайна украшений – это бренд Upcycle with Jing Jewelry. Он основан уроженкой Китая Цзин Ван. Она изучала промышленный дизайн в Университете Цзяннань в Уси и в процессе учебы поняла, что эта сфера деятельности основана на расточительном использовании драгоценных ресурсов и причиняет значительный вред окружающей среде. Она была крайне разочарована и решила бросить дизайн. Однако начала заниматься рукоделием – и не оставляла поиски новых творческих смыслов. В 2012 году она приехала в Школу искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто в Финляндии. Она решила сосредоточиться на устойчивом дизайне и изучить художественную переработку одноразового пластика. Цзин поняла – то, что для одних просто мусор, для других – настоящее золото! Вернее, неплохая ему замена.
Украшения Цзин Ван.
Так в Хельсинки появился бренд Upcycle with Jing Jewelry, известный теперь изысканными украшениями в традиционном китайском стиле из переработанных пластиковых бутылок. Цзин Ван стремится создавать не просто «экологичные» украшения. Да, для нее исключительно важна безопасность производства для окружающей среды. Но тепло, любовь, нежность, таящиеся в этих трогательных цветах, украшающих пальцы и мочки ушей клиенток – важны не менее. Дизайнер активно пропагандирует экологически ответственный дизайн и организует мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий своими руками из выброшенных пластиковых бутылок.
Мечты Ирэн Паломар
Украшения Ирэн Паломар.
Украшения Ирэн Паломар.
Ирэн Паломар – дизайнер из Аргентины. Она работает с различными пластиками с 2008 года – тридцать пять лет жизни она отдала инженерии (по первому образованию Ирэн - инженер-геодезист). Она создает необычные украшения из пластиковых бутылок, сеточек для фруктов, упаковок для еды. Ее украшения – это своего рода размышления о той экологической катастрофе, к которому человечество привело свой дом, и мечты об утопическом мире, где вода и воздух полностью очищены от загрязнений.
Текст: Софья Егорова.
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