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Как современные ювелиры решают проблему переработки пластика: Эко-цветы и утопическое будущее


Как современные ювелиры решают проблему переработки пластика: Эко-цветы и утопическое будущее


Сегодня об опасности загрязнения окружающей среды пластиком сказано и написано очень много. Ученые предлагают все новые способы переработки, обнаруживают, что они не менее опасны, чем само производство, изобретают альтернативные виды упаковки, выводят в лабораториях одноклеточные организмы, которые должны этот пластик поглощать… А вот современные ювелиры предлагают свое решение: они выбирают выброшенный пластик и другие материалы для вторичного использования в своих работах. То, что было бутылкой газированной воды, становится нежным цветком, а ржавое железо соседствует с жемчугом… Может быть, именно так красота спасет мир?

Пластиковые цветы Фабианы Гадано


 
Украшения Фабианы Гадано.

Украшения Фабианы Гадано.

 

 
Украшения Фабианы Гадано.

Украшения Фабианы Гадано.

 

Фабиана Гадано последние двадцать лет занимается дизайном украшений и преподаванием в этой области. Сегодня основная сфера ее профессиональных интересов, привлекающая внимание многих специалистов в области моды и галерей - переработка небиоразлагаемых отходов, таких как ПЭТ-пластик из выброшенных бутылок (все мы понимаем, какую огромную проблему представляет собой пластиковый мусор по всей планете), и его последующее применение в современных ювелирных изделиях

Сабина Драгушану: дизайн с заботой о природе


Кольца Сабины Драгушану.

Кольца Сабины Драгушану.

 
Колье и кольцо Сабины Драгушану.

Колье и кольцо Сабины Драгушану.

 

Сабина Драгушану родилась в Румынии и начала создавать украшения в двенадцать лет. То, что сначала было просто хобби, довольно быстро переросло в настоящую страсть. В 2017 году она окончила британскую «кузницу талантов» - Central Saint Martins. Уже ее выпускная коллекция была удостоена награды «Лучший дизайн» Тео Феннелла и была выбрана для участия в «Marzee International Graduate Show 2017». Сабина вдохновляется природой – это находит отражение в ее работах как на визуальном, так и на идейном уровне. Ее сильно волнует проблема загрязнения окружающей среды. Сабина считает, что все меры по сокращению отходов недостаточны и в своих коллекциях стремится указать на эту проблему. В последнее время она изучает различные способы вторичной переработки пластика; к сожалению, раздельный сбор мусора приводит не к переработке, а к появлению мусорных полигонов за пределами Европы, в Азии и Африке. Но этого можно избежать, если использовать материалы вторично – как в ее украшениях.

Равноправие Синдзи Накабы


Брошь Синдзи Накабы.

Брошь Синдзи Накабы.

 

 
Украшения Синдзи Накабы.

Украшения Синдзи Накабы.

 

Накаба родился в Канагаве, Япония, в 1950 году. Он перепробовал множество профессий – был и модельером, и портным, и парикмахером, и графическим дизайнером… Впрочем, украшения он начал делать еще в двадцать четыре года, пройдя базовый курс в Ювелирном колледже Хико Мидзуно в Токио. Основная идея его творчества – все материалы равны. Он с одинаковой нежность и благоговением относится и к алюминиевым банкам от пива, и к драгоценным камням, а благородные металлы для него не лучше и не хуже, чем пластиковые бутылки. Любимые техники Накабы – резьба и глиптика. Он создает мрачные, мистически окрашенные украшения, напоминающие нечто древнее. Даже если металлолом соседствует с ракушками, выглядят эти броши и кольца с черепами, женскими фигурами и призрачными лицами гостями из иного мира, вызывая в памяти произведения Лавкрафта и Борхеса. На протяжении своей долгой карьеры Накаба участвовал в многочисленных персональных выставках и во многих групповых выставках в Японии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Аргентине и Мексике.

Игра форм и смыслов Хайдемари Херб


Украшения Хайдемари Херб.

Украшения Хайдемари Херб.

 

 
Украшения Хайдемари Херб.

Украшения Хайдемари Херб.

 

Хайдемари Херб получила образование в Мюнхене, активно посещала курсы, семинары, конференции, совершенствуя свои навыки. Сейчас она живет в Италии, но участвует в выставках по всему миру – в Австрии, США, Литве, Польше, России. В своих работах она исследует красоту несовершенства и баланс противоположностей. Главное для нее – игра цвета и формы. Она любит сочетать пигменты с серебром и использовать старые материалы, например, ржавое железо, фрагменты других украшений или найденных ею предметов. Переработка, переосмысление старого, новая жизнь забытых вещей – смысл ее работы. Для Херб важна тема воспоминаний – она стремится сохранить прошлое в своих украшениях.

Манифест апскайлинга Цзин Ван


Украшения Цзин Ван.

Украшения Цзин Ван.

 

Пожалуй, главные «двигатели» идеи апсайклинга в области дизайна украшений – это бренд Upcycle with Jing Jewelry. Он основан уроженкой Китая Цзин Ван. Она изучала промышленный дизайн в Университете Цзяннань в Уси и в процессе учебы поняла, что эта сфера деятельности основана на расточительном использовании драгоценных ресурсов и причиняет значительный вред окружающей среде. Она была крайне разочарована и решила бросить дизайн. Однако начала заниматься рукоделием – и не оставляла поиски новых творческих смыслов. В 2012 году она приехала в Школу искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто в Финляндии. Она решила сосредоточиться на устойчивом дизайне и изучить художественную переработку одноразового пластика. Цзин поняла – то, что для одних просто мусор, для других – настоящее золото! Вернее, неплохая ему замена.
Украшения Цзин Ван.

Украшения Цзин Ван.

 

Так в Хельсинки появился бренд Upcycle with Jing Jewelry, известный теперь изысканными украшениями в традиционном китайском стиле из переработанных пластиковых бутылок. Цзин Ван стремится создавать не просто «экологичные» украшения. Да, для нее исключительно важна безопасность производства для окружающей среды. Но тепло, любовь, нежность, таящиеся в этих трогательных цветах, украшающих пальцы и мочки ушей клиенток – важны не менее. Дизайнер активно пропагандирует экологически ответственный дизайн и организует мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий своими руками из выброшенных пластиковых бутылок.

Мечты Ирэн Паломар


Украшения Ирэн Паломар.

Украшения Ирэн Паломар.

 
Украшения Ирэн Паломар.

Украшения Ирэн Паломар.

 

Ирэн Паломар – дизайнер из Аргентины. Она работает с различными пластиками с 2008 года – тридцать пять лет жизни она отдала инженерии (по первому образованию Ирэн - инженер-геодезист). Она создает необычные украшения из пластиковых бутылок, сеточек для фруктов, упаковок для еды. Ее украшения – это своего рода размышления о той экологической катастрофе, к которому человечество привело свой дом, и мечты об утопическом мире, где вода и воздух полностью очищены от загрязнений.

Текст: Софья Егорова.

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Как современные ювелиры решают проблему переработки пластика: Эко-цветы и утопическое будущее

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Как современные ювелиры решают проблему переработки пластика: Эко-цветы и утопическое будущееПодписаться на мой Instagram
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