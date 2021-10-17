История о том, как шведский монарх лишился престола из-за 14 булочек

Шведский король Адольф Фредерик, умерший от переедания.
Как известно, короли могут все, вот только жениться по любви не в их власти. Правда, есть и еще кое-что, что им не под силу. Был в истории случай, когда король не смог съесть 14 любимых булочек. Точнее, он их проглотил на десерт после сытного обеда, вот только поплатился за это – жизнью.
Портрет Адольфа Фредерика.
Шведский король Адольф Фредерик вошел в историю не своими достижениями и завоеваниями, а нелепой смертью. Он умер 12 февраля 1771 года от… переедания. Роскошный стол для короля накрыли не просто так, а по случаю разговения после Великого Поста. В fettisdag (шведский аналог нашей Масленицы) бедняга за обедом съел кабачковый суп, лобстеров и икру, копченую сельдь и квашеную капусту, запил все это внушительным количеством шампанского, а на десерт велел подать 14 традиционных шведских булочек под названием семла. Одну за другой он отправил их в рот, но после почувствовал себя дурно и удалился из-за стола. Вначале у него разболелся живот, а исход оказался летальным. Адольф Фредерик вошел в историю, как единственный король, который умер таким необычным способом.
Адольф Фредерик.
Булочки семла сегодня можно найти в любой пекарне Швеции. Они наполнены кремом из смеси молока и миндальной пасты, а сверху посыпаны сахарной пудрой. Раньше их подавали в чашке теплого молока (именно так их ел Адольф Фредерик), сейчас можно заказать и «сухую» булочку.
Семла - традиционная шведская булочка с кремом.
Шведы относятся к Адольфу Фредерику уважительно: в годы его правления не было войн, принимались законы, которые расширяли права и свободы средств массовой информации. Король был по своей натуре добряком, некоторые обвиняли его в нерешительности.
Портрет короля Швеции Адольфа Фредерика.
Сладкоежка Адольф Фредерик.
Интересно, что Адольф Фредерик не был наследником престола. После победы России в русско-шведской войне был заключен Абоский мир, по условиям которого императрица Елизавета Петровна настояла на том, чтобы на шведский престол вошел Адольф Фредерик, который на тот момент был князем-епископом. Расчет был на то, что в дальнейшем он будет придерживаться пророссийских взглядов в политике, но этого не произошло.
Могила Адольфа Фредерика.
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