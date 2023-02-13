7 фактов о пользе алкоголя в умеренных количествах

С нами не соскучишься!

Чрезмерное употребление алкоголя, безусловно, опасно для здоровья. Однако, если знать свою норму и не превышать её, можно улучшить познавательную деятельность и активность в интимной сфере. Публикуем несколько причин, почему употреблять спиртное может быть полезно.

