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7 фактов о пользе алкоголя в умеренных количествах

Чрезмерное употребление алкоголя, безусловно, опасно для здоровья. Однако, если знать свою норму и не превышать её, можно улучшить познавательную деятельность и активность в интимной сфере. Публикуем несколько причин, почему употреблять спиртное может быть полезно.



Justin Sullivan/Getty Images

Justin Sullivan/Getty Images


 


  1. Алкоголь укрепляет сердечно-сосудистую систему. В докладе Гарвардской медицинской школы говорится о сотне исследований, доказывающих, что умеренное употребление спиртных напитков снижает риск сердечных заболеваний на 25–40%.

  2. Алкоголь делает нас умнее. Сильное пьянство воздействует на мозг разрушительно. Однако, если пить в меру, можно позитивно повлиять на умственные способности, в частности, улучшить математическую рассудительность.

  3. 3. Алкоголь помогает вылечить отравление антифризом. В 2007 году австралийские медики сообщили, что при таком отравлении спасли жизнь при помощи капли водки. Иногда для борьбы с токсичным для человека этиленгликолевым антифризом применяют чистый спирт.

  4. Алкоголь для интимного здоровья мужчин. Согласно исследованию, мужчины, которые выпивали в пределах рекомендуемых норм, показали наименьшую вероятность возникновения эректильной дисфункции.

  5. Алкоголь позволяет избежать простуды. У людей, в умеренных дозах выпивающих спиртное, отмечен более низкий риск возникновения простуды. Интересен тот факт, что если человек курит, эта закономерность не действует.

  6. Алкоголь снижает риск развития диабета. Немецкие ученые показали в своем исследовании, что умеренное потребление алкоголя уменьшает риск развития диабета 2-го типа на 30%.

  7. Употребление алкоголя продлевает жизнь. Научные сотрудники Вирджинского технологического университета доказали, что у людей, которые воздерживаются от спиртного, на 19% больше шансов умереть раньше, чем у тех, кто иногда расслабляется с бокалом вина.


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7 фактов о пользе алкоголя в умеренных количествах

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7 фактов о пользе алкоголя в умеренных количествахПодписаться на мой Instagram
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