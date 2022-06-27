Соломоновы острова: фоторепортаж из райского уголка

Соломоны, известные как Счастливые острова, — один из самых ценных секретов в Тихом океане. 992 острова — уникальная часть Меланезии: туманные тропические леса, действующие вулканы, прозрачные лагуны и разноцветные коралловые рифы с морскими обитателями. Но большая вода ежегодно меняет береговую линию, уничтожая джунгли и смывая в море и деревья, и дома.







За последние десять лет здесь произошло несколько серьезных землетрясений: в 2010 году толчки магнитудой 7,2 по шкале Рихтера спровоцировали появление цунами с волнами до 2,5 м, в апреле 2011 года было отмечено землетрясение с магнитудой толчков 6,9, а в феврале 2013-го года — 8. Жители, которых здесь наберется немногим более полумиллиона, занимаются сельским хозяйством и рыбной ловлей. О буднях этого райского уголка — наш сегодняшний фотопроект.







В составе государства — 992 острова, которые населяет около 600 000 человек







Дети в море







Морские животные находятся здесь под охраной, но островитянам разрешается ловить морских черепах для личного потребления







Впрочем, морских обитателей становится все меньше. Повышающаяся по мере глобального потепления температура воды в океане повреждает коралловые рифы и меняет пути миграции рыбы







Сельские жители ежедневно плавают на материк, чтобы работать в садах.

Маленькие дети, которые не ходят в школу, путешествуют вместе с родителями. Эта малышка заснула в каноэ по дороге домой на остров НагхотаноВ начальной школе детям говорят об экологии и мерах, которые можно предпринять, чтобы поддержать природу . Так, взамен погибших деревьев школьники высаживают новыеКаноэ по-прежнему остается основным средством передвижения для жителей деревниПоскольку на Нагхотано нет источников пресной воды , отправляться за ней приходится на материкНагхотано расположен примерно в 80 км от столицы Хониары. Его площадь — около 1 км², да и та очень неустойчива: береговая линия меняется год от года, море наступает, смывая деревья. Живет здесь 600 человекДеревня страдает от наводнения с каждым приливом, земля становится непригодной для выращивания пищиОкеан уже посягает на деревенское кладбище. Могилы того и гляди смоет в воду. Жители деревни строят стены и сажают растения, чтобы удержать береговую линиюОкеан уже посягает на деревенское кладбище. Могилы того и гляди смоет в воду. Жители деревни строят стены и сажают растения, чтобы удержать береговую линиюРыбный улов продают в Хониаре, выручку тратят на приобретение продовольственных товаров: лапши и крекеровС ранних лет девочки помогают семье с домашними делами, а мальчики рыбачатТанцевальная группа из провинции выступает в Хониаре. На голове женщины — традиционный «бублик» невестыЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)