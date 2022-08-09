Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

Есть такой психологический прием, простой, но довольно эффективный: если вас что-то расстраивает, подумайте о том, что все могло бы быть еще хуже. Этот пост мы подготовили специально для тех, кто ежедневно сжигает нервные клетки в дорожных пробках. Рекомендуем добавить его в закладки и открывать каждый раз, когда почувствуете, что готовы поехать по тротуару. Итак, шесть самых впечатляющих заторов в истории.









Штат Нью-Йорк, США, 1969 год

Бостон, США, 1978 год

Лион — Париж, Франция, 1980 год

Берлин, Германия, 1989 год

Сан-Паулу, Бразилия, 2008 год

Пекин, Китай, 2010 год