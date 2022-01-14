Сегодня трудно представить отдых на свежем воздухе без организации пикника.
И обязательным атрибутом такого отдыха стал мангал.
Из нашей статьи вы узнаете как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками.
С их помощью вы не только сможете приготовить отличное угощение для гостей, но и удачно украсить свой участок.
На даче, в процессе приготовления
Уличные печи и мангалы из кирпича – фото, преимущества и недостатки
Перед тем, как непосредственно приступить к процессу возведения на вашем приусадебном участке данного сооружения, рассмотрим преимущества и недостатки печи-мангала из кирпича.
Среди основных преимуществ, которыми неоспоримо обладает печь мангал из кирпича на даче, можно назвать следующие:
- универсальность. Печь-мангал удачно подойдет для приготовления не только шашлыка из мяса, но позволит искусно приготовить рыбу, овощи, птицу;
- большие размеры. Одним из неоспоримых преимуществ является большая площадь жаровни. Ее задняя стенка позволяет распределить равномерно жар по всей площади, что способствует равномерному приготовлению пищи;
- возможность варьировать режим приготовления блюд. В данном случае используемые продукты не нанизываются на шампуры, а могут быть равномерно распределены на решетке. При этом в зависимости от того, что в печи готовится, можно варьировать ее высоту в поисках лучшего варианта приготовления;
- возможность использования различных типов топлива. В данной печке-мангале из кирпича могут быть использованы как дрова, так и уголь;
- конструкцией в мангале предусмотрена вытяжка;
- в более совершенных моделях может быть установлен индикатор уровня температуры, что позволяет обеспечить больше удобства при приготовлении блюд;
- при использовании печи-мангала не требуется предварительное маринование мяса.
Уличные печи и мангалы из кирпича – фото на участке
Несмотря на ряд преимуществ, можно отметить и один существенный недостаток:
- сооружение является довольно дорогостоящим мероприятием.
Как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками
Далее подробно расскажем как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича своими руками на даче. Выбирая материал для постройки кирпич, вы можете быть уверены, что не потребуется никаких дополнительных специальных навыков, как например при использования металла. Также немаловажный плюс заключается в значительной экономии средств, ведь вы делаете все самостоятельно, не привлекая при этом специалистов со стороны.
В данной статье мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая поможет в строительстве печи-мангала из кирпича на вашем приусадебном участке. При этом можно выделить следующие основные этапы:
- проведение подготовительных работ;
- возведение мангала;
- декорирование.
Подготовительные работы
Как сложить кирпичную печь-мангал на даче своими руками и что для этого вам потребуется, мы решим на первом этапе.
Подготовительные работы должны включать следующие этапы:
- выбор места, где будет установлен мангал;
- изготовление проекта;
- подбор инструментов и материалов.
Определяем место для установки на участке
Первоначально необходимо определить место для установки вашей будущей уличной печи и мангала из кирпича, фото ниже.
Обязательно необходимо помнить, что в месте установки печи-мангала из кирпича рядом должны отсутствовать высокие насаждения, близость которых может привести к возникновению пожара. Также место не должно сильно продуваться ветрами.
При выборе места следует учесть ряд требований:
- на этапе проектирования следует учесть, чтобы дым от мангала не доходил до основных строений;
- рассмотреть возможность защиты от ветра и непогоды;
- для предохранения газона лучше всего место установки мангала выложить кирпичом или камнем;
- предусмотреть возможность установки освещения в данном месте.
Кстати, зона барбекю на даче: проекты, фото и идеи – все это описано в специальной отдельной статье на нашем сайте.
Проект, чертеж и схема на бумаге
Для того, чтобы правильно определить, как сделать печь-мангал из кирпича на даче, вам потребуется проект или схема на бумаге. На данному этапе вы сможете набросать эскиз самого сооружения, на котором будут отмечены все ключевые элементы. После этого можно приступать к изготовлению чертеже, где само сооружение примет более реальные очертания с размерами. С его помощью мы сможем рассчитать требуемый расход материалов.
Порядовка печи мангала из кирпича
Порядовка представляет собой схему, которая шаг за шагом отмечает последовательность действий при кладке печи, последовательность кладки с описанием требуемых материалов. Этапы, которые помогут ответить на вопрос как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками:
- изготовление фундамента;
- подготовка раствора для кладки;
- кладка цоколя;
- установка жаровни;
- кладка стен и дымосборника;
- декоративная отделка.
Порядовка требуется и опытному мастеру. Знание точного количества кирпичей, последовательности их кладки, а также последовательности работ, значительно упрощает сам процесс возведения печи-мангала.
Фундамент под кирпичный мангал с печкой
Для сооружения фундамента печки-мангала из кирпича потребуется выкопать яму, глубиной около 30 см, что является вполне достаточным для веса мангала.
Необходимо помнить, что глубина выемки грунта зависит в первую очередь от веса самой конструкции.
Размеры закладываемого фундамента должны быть больше размеров самого мангала
Фундамент должен быть на 10 см больше самой постройки, что позволит сделать вокруг мангала бетонированную площадку в целях повышения пожарной безопасности.
Используйте обрезную доску, чтобы зафиксировать опалубок. Полученный котлован засыпаем смесью гравия и песка и тщательно утрамбовываем, периодически подливая воду в раствор.
Раствор для кладки
Для его подготовки нам потребуются::
- цемент;
- песок;
- глина.
Для кладки печи мангала из кирпича своими-руками потребуется приготовить две разновидности строительного раствора.
В первую очередь потребуется сделать раствор для тех участков, которые не будут непосредственно соприкасаться с огнем. Качество смеси напрямую зависит от марки цемента. Лучше всего использовать цемент марок М25, М50 и М75. Для приготовления раствора также потребуется песок. Оптимальными будут следующие пропорции:
- песок к цементу марки М25 — 5:1;
- песок к цементу марки М50 — 4:1;
- песок к цементу марки М75 — 3:1.
Для изготовления самой топки лучше всего использовать шамотную глину. У нее лучшие показатели огнеупорности, которые подходят для высоких температур. В магазинах она также называется “каолин”.
Кладка цоколя
Следующим этапом, чтобы построить кирпичный мангал с печкой на даче, является укладка цоколя.
Для этого подготовленный опалубок заливается раствором, на приготовление которого потребуется два мешка цемента. После чего дается дня два для того, чтобы цемент застыл. Далее укладывается гидроизоляция.
В качестве материала для изоляции для печи-мангала лучше всего подойдет рубероид.
Далее выполняется 1 ряд кладки кирпичом, который впоследствии также заливается раствором.
Перед тем, как начать возведение стен, в соответствии с проектом необходимо рассчитать количество требуемых цельных кирпичей, а также их кусков. Если вы используете при строительстве ранее использованный материал, необходимо предварительно его очистить от накопившейся грязи и остатков раствора.
Первые два ряда выкладываются в виде сплошного прямоугольника. Это позволит предотвратить перегрев рубероида у основания. Углы мангала выравниваются с помощью строительного уровня. В процессе кладки тщательно убираются излишки раствора. Только при кладке третьего ряда кирпичей начинает формироваться объем и форма самой печки.
Жаровня
Во время строительства совмещенных мангала и печи из кирпича необходимо в обязательном порядке предусмотреть поддувало для вашей печи-мангала. Для этого лучше всего воспользоваться материалами, которые могут выдерживать высокие температуры.
Между кирпичной кладкой и дверцей необходимо оставить зазор, так как при нагревании металл имеет свойство расширяться.
От размеров дверцы также будет зависеть и высота поверхности для варки: оптимальным ее значением будет 84 см.
Для беспрепятственного проникновения тепла в жаровню в конструкции необходимо предусмотреть наличие зазора, величина которого будет составлять два кирпича. его наличие поможет вам в дальнейшем без труда убирать угли после приготовления блюд.
Если правильно сделать кладку, то можно быть уверенным, что дверца надежно зафиксирована. Для организации дровника обычно формируется отдельная стенка. Для придания конструкции эстетичного вида, лучше всего воспользоваться ¼ кирпичей. Для более надежного крепления дверки применяется проволока, которая дополнительно крепится с помощью кирпичей.
На следующем этапе формируется арка дровника и крыша. В качестве точки опоры лучше всего внутри возвести дополнительную стенку.
В центральной части оставляем место для укладки решетки.
Все швы при этом скрепляются с помощью цементного раствора. После этого можно возводить стенки жаровни. На конечном этапе все швы затираются.
Дровник может быть перекрыт с помощью оцинкованного листа.
Стены и дымосборник
Половина дела сделано, теперь самое время подумать про стены и дымосборник. После формирования жаровни и дровника продолжаем выкладывать кирпичом заднюю стенку. Параллельно выкладывается несколько рядов для формирования арки дровника – это придаст мангалу законченный вид.
На следующем этапе нужно сделать шесть ходов, которые будут способствовать удалению дыма из жаровни.
Возводим перекрытия топки, используя при этом настил.
Поверх топливника укладывается слой изоляции и варочная поверхность.
В завершении, с помощью кирпичей формируется дымовая труба.
Декоративная отделка
Заключительным этапом является придание вашей кирпичной печи-мангалу декоративного вида, чтобы она гармонично сочеталась с остальными строениями на участке. Для этого можно использовать декоративные камни, керамический кирпич и другие материалы на выбор. Рассмотрим вариант отделки с помощью декоративного камня.
Для отделки вам понадобятся:
- кельма;
- мастерок;
- ведро;
- строительный уровень;
- болгарка с диском для резки бетона.
Перед укладкой камня необходимо тщательно выровнять поверхность, оштукатурив ее. Далее используйте специальный раствор для камня для его укладки.
В данном случае силикон лучше не использовать, так как итоговое качество работы уступает подобному с использованием раствора
Казан мангал из кирпича своими руками (чертежи и фото)
Для придания необычного вида вы можете комбинировать разные породы и типы камней между собой. Огромный выбор вариантов декоративного камня в магазинах позволит вам создать уникальные оригинальные композиции из различных фрагментов.
Свежие комментарии