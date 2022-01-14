Сегодня трудно представить отдых на свежем воздухе без организации пикника.

И обязательным атрибутом такого отдыха стал мангал.

Из нашей статьи вы узнаете как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками.

С их помощью вы не только сможете приготовить отличное угощение для гостей, но и удачно украсить свой участок.

На даче, в процессе приготовления

Уличные печи и мангалы из кирпича – фото, преимущества и недостатки

Перед тем, как непосредственно приступить к процессу возведения на вашем приусадебном участке данного сооружения, рассмотрим преимущества и недостатки печи-мангала из кирпича.

Среди основных преимуществ, которыми неоспоримо обладает печь мангал из кирпича на даче, можно назвать следующие:

универсальность. Печь-мангал удачно подойдет для приготовления не только шашлыка из мяса, но позволит искусно приготовить рыбу, овощи, птицу;

большие размеры. Одним из неоспоримых преимуществ является большая площадь жаровни. Ее задняя стенка позволяет распределить равномерно жар по всей площади, что способствует равномерному приготовлению пищи;

возможность варьировать режим приготовления блюд. В данном случае используемые продукты не нанизываются на шампуры, а могут быть равномерно распределены на решетке. При этом в зависимости от того, что в печи готовится, можно варьировать ее высоту в поисках лучшего варианта приготовления;

При этом в зависимости от того, что в печи готовится, можно варьировать ее высоту в поисках лучшего варианта приготовления; возможность использования различных типов топлива. В данной печке-мангале из кирпича могут быть использованы как дрова, так и уголь;

конструкцией в мангале предусмотрена вытяжка;

в более совершенных моделях может быть установлен индикатор уровня температуры, что позволяет обеспечить больше удобства при приготовлении блюд;

при использовании печи-мангала не требуется предварительное маринование мяса.

Уличные печи и мангалы из кирпича – фото на участке

Несмотря на ряд преимуществ, можно отметить и один существенный недостаток:

сооружение является довольно дорогостоящим мероприятием.

Как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками

Далее подробно расскажем как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича своими руками на даче. Выбирая материал для постройки кирпич, вы можете быть уверены, что не потребуется никаких дополнительных специальных навыков, как например при использования металла. Также немаловажный плюс заключается в значительной экономии средств, ведь вы делаете все самостоятельно, не привлекая при этом специалистов со стороны.

В данной статье мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая поможет в строительстве печи-мангала из кирпича на вашем приусадебном участке. При этом можно выделить следующие основные этапы:

проведение подготовительных работ;

возведение мангала;

декорирование.

Подготовительные работы

Как сложить кирпичную печь-мангал на даче своими руками и что для этого вам потребуется, мы решим на первом этапе.

Подготовительные работы должны включать следующие этапы:

выбор места, где будет установлен мангал;

изготовление проекта;

подбор инструментов и материалов.

Определяем место для установки на участке

Первоначально необходимо определить место для установки вашей будущей уличной печи и мангала из кирпича, фото ниже.

Обязательно необходимо помнить, что в месте установки печи-мангала из кирпича рядом должны отсутствовать высокие насаждения, близость которых может привести к возникновению пожара. Также место не должно сильно продуваться ветрами.

При выборе места следует учесть ряд требований:

на этапе проектирования следует учесть, чтобы дым от мангала не доходил до основных строений;

рассмотреть возможность защиты от ветра и непогоды;

для предохранения газона лучше всего место установки мангала выложить кирпичом или камнем;

предусмотреть возможность установки освещения в данном месте.

Кстати, зона барбекю на даче: проекты, фото и идеи – все это описано в специальной отдельной статье на нашем сайте.

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